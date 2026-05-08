Cara membeli tiket pertandingan Belanda vs Swedia: Harga tiket Piala Dunia, informasi Stadion NRG, dan lainnya

Belanda akan bertolak ke Negara Bagian Lone Star untuk menghadapi Swedia dalam laga krusial Grup F di Piala Dunia.

Tim Belanda, yang dipimpin oleh generasi bintang yang bermain di level tertinggi Eropa, berupaya mempertahankan dominasi mereka di babak kualifikasi dan mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan sepak bola dunia.

Sementara itu, Swedia datang dengan skuad yang ditandai oleh kekuatan serangan yang diperbarui dan ketangguhan pertahanan. Tim Blågult berupaya mengubah NRG Stadium menjadi benteng kokoh untuk laga krusial antar-tim Eropa ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Belanda vs Swedia, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan Belanda di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 14 Juni 2026 Belanda vs Jepang AT&T Stadium, Arlington Tiket 20 Juni 2026 Belanda vs Swedia NRG Stadium, Houston Tiket 26 Juni 2026 Tunisia vs Belanda Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket

Jadwal Pertandingan Swedia di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Swedia vs Tunisia Estadio BBVA, Guadalupe Tiket 20 Juni 2026 Belanda vs Swedia NRG Stadium, Houston Tiket 26 Juni 2026 Jepang vs Swedia AT&T Stadium, Arlington Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Belanda vs Swedia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir.

Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Belanda vs Swedia?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Belanda vs Swedia di Houston, harga tiket level dasar saat ini menjadi daya tarik utama bagi penggemar yang ingin menyaksikan pertarungan besar Eropa ini. Karena dua kekuatan besar benua ini akan bertemu dalam pertandingan krusial Grup F, permintaan untuk pertandingan akhir pekan ini diperkirakan akan tinggi.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $420 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $420 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $2.300+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Houston merupakan pusat utama dengan komunitas internasional yang besar, permintaan lokal untuk pertandingan Eropa yang sangat bergengsi ini diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran yang ingin menyaksikan pertandingan ini di NRG Stadium.

Pertandingan Belanda vs Swedia akan digelar di NRG Stadium, Houston, pada 20 Juni.

Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini akan beroperasi dengan kapasitas sekitar 72.000 kursi. Meskipun memiliki luas yang besar, desain arsitekturnya menonjolkan kaca transparan dan koridor terbuka yang mempertahankan rasa keintiman dan koneksi dengan lapangan, menciptakan atmosfer yang memukau untuk tujuh pertandingan yang akan diselenggarakan, termasuk pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti.

Terletak di Houston, Texas, stadion NFL ini merupakan yang pertama dari jenisnya yang dilengkapi atap yang dapat dibuka-tutup, sebuah desain canggih yang memungkinkan penyelenggaraan acara baik di dalam maupun di luar ruangan.

Atap tersebut terdiri dari dua panel kain tembus pandang berukuran besar yang dapat dibuka atau ditutup hanya dalam waktu tujuh menit, melindungi penonton dari cuaca sekaligus memungkinkan cahaya alami masuk ke lapangan. Tempat ini terkenal di seluruh dunia berkat papan video raksasa di zona akhir, yang termasuk salah satu yang terbesar di dunia olahraga profesional, memastikan setiap penggemar mendapatkan pandangan yang sangat jelas atas pertandingan.