Pertandingan pembuka pramusim tradisional Barcelona kembali digelar di kandang yang sudah tak asing lagi tahun ini, dan kali ini disertai sentuhan bersejarah. Edisi ke-61 Trofi Joan Gamper akan menandai partisipasi klub raksasa Mesir, Al Ahly, sebagai tim Afrika pertama yang pernah ikut serta dalam ajang ini, saat mereka berhadapan dengan Blaugrana di Spotify Camp Nou pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pertandingan ini sekaligus menjadi laga kandang pertama Barcelona pada musim 2026/27 serta ajang perkenalan resmi skuad klub, menjadikannya salah satu edisi Gamper yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga merupakan kali pertama trofi tersebut diselenggarakan di Spotify Camp Nou sejak stadion tersebut dibuka kembali, setelah edisi-edisi sebelumnya digelar di luar kandang, yaitu di Estadi Olímpic Lluís Companys dan Estadi Johan Cruyff.

Ikuti panduan GOAL tentang cara membeli tiket pertandingan Barcelona vs Al Ahly, berapa harganya, dan hal-hal lain yang perlu Anda ketahui sebelum berangkat.

Kapan pertandingan Barcelona vs Al Ahly akan digelar?

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 19 Agustus 2026 Barcelona vs Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelona Tiket

Cara membeli tiket Barcelona vs Al Ahly

Cara paling aman adalah melalui saluran penjualan tiket resmi FC Barcelona, di mana para anggota mendapatkan akses prioritas sebelum penjualan umum. Karena pertandingan ini memiliki arti khusus sebagai ajang perkenalan skuad sekaligus pertandingan Gamper pertama yang kembali digelar di Camp Nou, tiket diperkirakan akan laris manis; oleh karena itu, membeli tiket sedini mungkin adalah langkah yang bijak.

Camp Nou masih dalam tahap pembukaan kembali secara bertahap setelah renovasi, sehingga kapasitas tempat duduk mungkin lebih terbatas daripada hari pertandingan biasa. Stadion ini terbagi menjadi empat tribun utama:

Tribuna – tribun tengah premium dengan sudut pandang terbaik

Lateral – tribun samping yang menawarkan pemandangan panorama lapangan

Gol Sud – di belakang salah satu gawang

Gol Nord – di belakang gawang sebelahnya

Jika tiket resmi sudah habis terjual, atau Anda menginginkan fleksibilitas lebih dalam memilih tempat duduk, platform penjualan kembali tepercaya seperti StubHub juga menyediakan daftar tiket untuk pertandingan Barcelona vs Al Ahly.

Berapa harga tiket pertandingan Barcelona vs Al Ahly?

Harga tergantung pada tribun, tingkat, dan seberapa dekat dengan hari pertandingan Anda membelinya. Penawaran awal mulai dari sekitar €24 untuk tempat duduk umum, naik hingga €199 ke atas untuk area tengah premium. Di pasar penjualan kembali, paket-paket telah ditawarkan mulai dari sekitar £330–£375, yang menandakan tingginya permintaan awal yang sudah dihasilkan oleh pertandingan ini.

Seperti biasa, harga cenderung naik semakin mendekati waktu kick-off, jadi memesan tempat duduk lebih awal adalah pilihan yang lebih terjangkau.





Apa yang Dapat Diharapkan dari Pertandingan Barcelona vs Al Ahly

Ini baru pertemuan kedua sepanjang sejarah antara kedua klub, dengan pertemuan tunggal mereka sebelumnya terjadi hampir dua dekade lalu, sehingga reuni di Camp Nou ini menjadi semakin bermakna. Al Ahly datang sebagai salah satu tim paling sukses di Afrika, sementara Barça memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan skuad mereka kepada para pendukung, termasuk para pemain baru, tepat sebelum musim baru dimulai di kompetisi domestik.

Diharapkan akan ada pertandingan pramusim dengan tempo tinggi bagi kedua tim, stadion Camp Nou yang penuh sesak, dan suasana yang meriah seiring dimulainya musim Barcelona secara resmi.

Di mana pertandingan Barcelona vs Al Ahly akan digelar?

Barcelona secara resmi kembali ke Spotify Camp Nou pada 22 November 2025 setelah lebih dari dua tahun menggelar pertandingan kandang di Montjuïc selama proses renovasi. Stadion ini masih dalam tahap pembukaan kembali secara bertahap, dengan kapasitas dan layanan yang terus diperluas. Pertandingan ini menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Trofi Gamper digelar di kandang Barcelona yang telah direnovasi, sehingga menambah kesan istimewa pada laga antara Barça dan Al Ahly.