Cara membeli tiket pertandingan Austria vs Yordania: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Levi’s Stadium, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 terus memicu antusiasme di seluruh Amerika Utara, dan salah satu pertandingan menarik di babak penyisihan grup akan mempertemukan Austria melawan Yordania di Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

Dengan Austria yang membawa disiplin taktis Eropa dan Yordania yang mewakili salah satu negara sepak bola dengan pertumbuhan tercepat di Asia, pertandingan ini diperkirakan akan menarik minat global yang besar, baik dari para penggemar yang datang dari jauh maupun pendukung lokal.

GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Austria vs Yordania, termasuk harga, ketersediaan, pilihan fasilitas, dan cara termurah untuk mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan Austria vs Yordania berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 16 Juni 2026 - 20:00 Austria vs Yordania Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket

Jadwal & Tiket Piala Dunia 2026 Austria

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi / Stadion Status 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Dallas Tiket 28 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket

Jadwal & Tiket Piala Dunia 2026 di Yordania

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi / Stadion Status 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi’s, Santa Clara Tiket 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Dallas Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Austria vs Yordania?

Catatan untuk Para Penggemar: Kedua tim berlaga dibersama Argentina dan Aljazair. Yordania akan memainkan dua pertandingan berturut-turut disebelum bertolak ke Dallas untuk pertandingan terakhir fase grup.

Para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan Austria vs Yordania di Piala Dunia FIFA 2026 memiliki beberapa pilihan resmi dan terverifikasi untuk mendapatkan tiket, namun permintaan diperkirakan akan tinggi karena popularitas pertandingan di Pantai Barat.

Berikut adalah cara-cara utama untuk membeli tiket:

Fase Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas sisa tiket berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat melalui platform tiket resminya.

Platform Penjualan Kembali Resmi FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi dari pendukung lain dengan harga yang diatur, tergantung ketersediaan.

Platform Tiket Sekunder: Pasar tepercaya seperti StubHub menawarkan akses cepat ke tiket, terutama ketika alokasi resmi telah habis terjual.

Paket Perhotelan: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, akses ke lounge, layanan makanan dan minuman, serta prioritas masuk.

Semua tiket untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan berbentuk digital dan dapat diakses melalui aplikasi tiket resmi FIFA, sehingga akses seluler menjadi sangat penting untuk masuk.

Berapa harga tiket Austria vs Yordania?

Penetapan harga tiket untuk Piala Dunia FIFA 2026 mengikuti struktur dinamis, dengan harga bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk, permintaan, dan tahap turnamen.

Untuk pertandingan babak penyisihan grup seperti Austria vs Yordania, harga tiket termurah yang tersedia biasanya berkisar antara $60 hingga $120 di penjualan resmi, sedangkan harga tiket di pasar sekunder bervariasi tergantung pada permintaan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Levi’s Stadium

Levi’s Stadium di Santa Clara, California, adalah salah satu venue olahraga paling modern di Amerika Serikat dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026.

Stadion ini merupakan kandang bagi tim NFL San Francisco 49ers dan terkenal luas berkat desainnya yang mutakhir, infrastruktur berteknologi tinggi, serta fitur-fitur berkelanjutannya.

Untuk Piala Dunia, Levi’s Stadium akan menyambut lebih dari 68.000 penggemar, menciptakan suasana yang semarak di jantung Silicon Valley.

Lokasi stadion ini juga menjadikannya salah satu venue Piala Dunia yang paling mudah dijangkau bagi para penggemar yang datang dari San Francisco, San Jose, dan daerah sekitarnya.