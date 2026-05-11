Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Book Australia vs Turkey World Cup Tickets

Cara membeli tiket pertandingan Australia vs Turki: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang BC Place, dan lainnya

Berikut ini cara tepat untuk mendapatkan tiket pertandingan Australia vs Turki

Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan akan menghadirkan musim panas yang tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola, termasuk pertandingan fase grup yang akan mempertemukan Australia dan Turki di Vancouver. 

Australia tiba di Piala Dunia dengan target mempertahankan konsistensinya di panggung internasional, sementara Turki memasuki kompetisi ini dengan generasi pemain berbakat dan momentum yang terus meningkat setelah membuktikan diri sebagai salah satu kuda hitam yang berbahaya di Eropa.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara membeli tiket Australia vs Turki, termasuk harga, kategori tempat duduk, paket hospitality, dan informasi stadion.

Kapan pertandingan Australia vs Turki?

13 Juni 2026, 19:00Australia vs TurkiBC Place, VancouverTiket

Jadwal Pertandingan Australia di Piala Dunia 2026

13 Juni 2026Australia vs TurkiBC Place, VancouverTiket
19 Juni 2026Amerika Serikat vs AustraliaStadion Seattle, SeattleTiket
25 Juni 2026Paraguay vs AustraliaStadion San Francisco Bay Area, Santa ClaraTiket

Jadwal pertandingan Piala Dunia Turki 2026

13 Juni 2026Australia vs TurkiBC Place, VancouverTiket
19 Juni 2026Turki vs ParaguayStadion Mexico City, Mexico CityTiket
25 Juni 2026Amerika Serikat vs TurkiStadion Los Angeles, Los AngelesTiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Australia vs Turki?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.
  • Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Para pendukung yang akan bepergian juga harus memastikan persyaratan visa dan perjalanan ke Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko jauh sebelum turnamen dimulai.

Berapa harga tiket Australia vs Turki?

FIFA telah menerapkan sistem harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Penyisihan Grup mulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 16 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang BC Place

Pertandingan Australia vs Turki akan digelar di BC Place, Vancouver, salah satu venue olahraga paling ikonik di Kanada dan salah satu stadion utama yang terpilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Terletak di jantung pusat kota Vancouver, BC Place terkenal dengan atapnya yang dapat dibuka-tutup, fasilitas modern, dan suasananya yang meriah selama acara olahraga besar. Stadion ini secara rutin menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Kanada, pertandingan sepak bola internasional, dan konser berskala besar.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, BC Place diperkirakan akan menyambut lebih dari 54.000 pendukung, menciptakan salah satu pengalaman hari pertandingan paling meriah di turnamen tersebut.

Para pendukung disarankan untuk datang lebih awal pada hari pertandingan karena adanya peningkatan langkah-langkah keamanan dan kepadatan lalu lintas penggemar yang diperkirakan terjadi di sekitar pusat kota Vancouver.

