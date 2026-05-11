Cara membeli tiket pertandingan Argentina vs Austria: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang AT&T Stadium, dan lainnya

Setelah pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Aljazair, juara bertahan Argentina akan berhadapan dengan Austria pada 22 Juni di AT&T Stadium, Arlington.

Ini bisa menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim. Bergantung pada hasil pertandingan grup pertama mereka, mereka akan berusaha mempertahankan momentum dan memastikan lolos ke babak gugur, atau memperbaiki performa setelah awal yang lambat.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia untuk pertandingan Argentina vs Austria, termasuk di mana membelinya dan berapa harga yang harus Anda bayar.

Kapan pertandingan Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Argentina di Piala Dunia 2026

Argentina bertekad menjadi tim pertama yang mempertahankan gelar juara Piala Dunia sejak Brasil pada 1962. Berikut adalah jadwal Grup J yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Arrowhead Stadium, Kansas City Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington Tiket 27 Juni 2026 Yordania vs Argentina Stadion AT&T, Arlington Tiket

Jadwal Pertandingan Austria di Piala Dunia 2026

Austria kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun. Berikut adalah jadwal Grup J mereka yang akan datang:

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington Tiket 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Argentina vs Austria?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Argentina vs Austria?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang AT&T Stadium

AT&T Stadium adalah stadion dengan atap yang dapat dibuka-tutup di Arlington, Texas, yang dibuka pada tahun 2009. Meskipun penyewa utamanya adalah Dallas Cowboys yang terkenal di NFL, tempat ini telah digunakan untuk berbagai kegiatan lain, seperti konser, pertandingan bola basket, rodeo, dan acara gulat profesional (WWE).

AT&T Stadium akan menjadi salah satu dari 11 stadion di AS yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 94.000, stadion ini akan menjadi venue terbesar yang digunakan selama turnamen. AT&T Stadium akan menjadi tuan rumah lima pertandingan fase grup dan empat pertandingan sistem gugur, termasuk salah satu pertandingan semifinal.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Argentina vs Austria?