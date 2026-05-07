Cara membeli tiket pertandingan Argentina vs Aljazair: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang GEHA Field at Arrowhead, dan lainnya

Juara dunia Argentina akan berhadapan dengan Aljazair di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City, pada 16 Juni, seiring berlanjutnya perjuangan merebut gelar juara dunia di Piala Dunia 2026.

Pertandingan fase grup ini akan menjadi ajang bagi Argentina untuk memperkuat status mereka sebagai favorit turnamen dan mempertahankan gelar juara, sementara Aljazair bertekad memanfaatkan semangat "Desert Warriors" mereka untuk meraih hasil bersejarah melawan tim peringkat teratas dunia. Dengan turnamen yang tinggal kurang dari 40 hari lagi, suasana di Kansas City sudah memanas.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Argentina vs Aljazair, termasuk tempat pembelian dan harga pasar terkini.

Kapan pertandingan Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026?

Pertandingan ini dijadwalkan pada Selasa, 16 Juni 2026. Di jantung Midwest Amerika, Arrowhead Stadium di Kansas City, yang terkenal sebagai salah satu tempat paling riuh di dunia, akan menjadi latar belakang pertarungan Grup J ini.

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair GEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas Tiket

Jadwal Pertandingan Argentina di Piala Dunia

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Juni 2026 Argentina vs Yordania Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Stadion GEHA di Arrowhead Tiket 21 Juni 2026 Argentina vs Austria Stadion AT&T, Arlington Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Aljazair

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Stadion GEHA di Arrowhead Tiket Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion GEHA di Arrowhead Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Argentina vs Aljazair?

Per Mei 2026, proses penjualan tiket resmi telah memasuki fase paling intens. Undian utama dan jendela prapenjualan telah lama berakhir, dan saat ini kita berada dalam Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir.

Berikut adalah status penjualan tiket terkini untuk pertandingan yang sangat diminati ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini berlangsung dengan sistem siapa cepat dia dapat melalui portal resmi FIFA. Namun, karena kehadiran Lionel Messi dan basis penggemar Argentina yang tersebar di seluruh dunia, tiket-tiket ini sering kali ludes dalam hitungan detik setelah persediaan ditambah.

Fase ini berlangsung dengan sistem siapa cepat dia dapat melalui portal resmi FIFA. Namun, karena kehadiran dan basis penggemar Argentina yang tersebar di seluruh dunia, tiket-tiket ini sering kali ludes dalam hitungan detik setelah persediaan ditambah. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi yang menjual tiket dengan harga nominal. Penggemar yang tidak dapat hadir lagi dapat mendaftarkan tiket mereka di sini. Jika Anda sabar dan sering memeriksa, Anda mungkin menemukan kursi Kategori 3 atau 4 dengan harga asli.

Ini adalah satu-satunya platform resmi yang menjual tiket dengan harga nominal. Penggemar yang tidak dapat hadir lagi dapat mendaftarkan tiket mereka di sini. Jika Anda sabar dan sering memeriksa, Anda mungkin menemukan kursi Kategori 3 atau 4 dengan harga asli. Pasar Sekunder: Bagi sebagian besar penggemar, situs seperti StubHub telah menjadi cara utama untuk menjamin mendapatkan kursi. Per awal Mei, persediaan di pasar sekunder tetap menjadi sumber paling andal bagi penggemar yang bepergian dari luar negeri atau mereka yang melewatkan peluncuran resmi. Harapkan harga lebih tinggi dari harga nominal karena "Argentina Premium".

Berapa harga tiket Piala Dunia Argentina vs Aljazair?

FIFA telah menerapkan harga dinamis dan variabel untuk turnamen 2026. Meskipun harga nominal asli untuk pertandingan Babak Grup direncanakan mulai dari $60, kenyataan di pasar terbuka pada Mei 2026 sangat berbeda.

Saat ini, harga tiket termurah yang tersedia di pasar sekunder untuk pertandingan Argentina vs Aljazair berkisar antara $970 hingga $1.250. Harga untuk kursi premium di tribun bawah (Kategori 1) bisa melebihi $1.700 per tiket.

Kategori Kisaran Harga Pasar Saat Ini (Perkiraan) Catatan Kategori 1 $1.650 - $3.400 Pemandangan samping terbaik, tingkat bawah/tengah Kategori 2 $1.400 - $1.600 Sudut dan baris tengah-atas Kategori 3 $970 - $1.300 Lantai atas dan di belakang gawang Kategori 4 Habis Terjual / Terbatas Terutama disediakan untuk warga negara tuan rumah

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Argentina vs Aljazair?

Argentina tampil sebagai tolok ukur keunggulan, kemungkinan menampilkan penampilan terakhir beberapa tokoh legendaris sekaligus memperkenalkan bintang-bintang seperti Gianluca Prestianni - meskipun para penggemar harus memperhatikan bahwa Prestianni saat ini sedang menghadapi larangan bermain dari FIFA untuk pertandingan-pertandingan pembuka.

Sementara itu, Aljazair membawa bakat teknis dan pendukung yang sangat banyak. Mereka terkenal karena bermain lebih baik saat menghadapi lawan besar, dan suasana di Kansas City kemungkinan akan terbagi antara warna biru langit dan putih Albiceleste serta hijau cerah Fennec Foxes.

Kansas City secara luas dianggap sebagai Ibukota Sepak Bola Amerika. Arrowhead Stadium sedang direnovasi khusus untuk turnamen ini guna memperluas lapangan, namun tetap mempertahankan tribun penonton yang curam sehingga penonton tetap berada di tengah-tengah aksi.

Jika Anda berencana hadir, datanglah lebih awal. Kansas City terkenal di seluruh dunia karena budaya tailgating-nya, dan zona penggemar Piala Dunia di Truman Sports Complex diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbaik di negara ini.