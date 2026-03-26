Cara membeli tiket pertandingan Arab Saudi vs Mesir 2026: Jadwal di Jeddah, harga tiket di Barcelona, dan informasi lainnya

Dunia sepak bola tengah menanti-nantikan dua pertandingan derby bersejarah saat Green Falcons dari Arab Saudi dan The Pharaohs dari Mesir bersiap untuk saling berhadapan pada 27 Maret.

Awalnya dijadwalkan di Qatar, pertandingan ini kini dipindahkan ke dua kota. Pertandingan pertama akan digelar di kandang tuan rumah Saudi di Jeddah, disusul dengan pertandingan kedua di Barcelona, Spanyol.

Di GOAL, kami memiliki panduan lengkap tentang cara mendapatkan tiket Anda sekarang juga.

Kapan pertandingan Arab Saudi vs Mesir berlangsung?

Jadwal telah ditetapkan menjadi dua hari pertandingan yang berbeda. Leg pertama akan berlangsung di Jeddah, sedangkan leg kedua akan memindahkan atmosfer playoff ke Barcelona, Spanyol, sehingga memberikan kesempatan kepada para penggemar di kedua wilayah untuk ikut serta.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 27 Maret 2026 (20:30 AST) Arab Saudi vs Mesir (Leg 1) Stadion Alinma (The Jewel), Jeddah Tiket Selasa, 31 Maret 2026 (21:00 CET) Spanyol/Arab Saudi vs Mesir (Leg 2) Stadion RCDE (Barcelona), Spanyol Tiket

Di mana bisa membeli tiket Arab Saudi vs Mesir?

Untuk pertandingan di Jeddah, GrintaHub adalah platform utama untuk penjualan lokal, yang menawarkan portal khusus bagi para pendukung Arab Saudi dan Mesir.

Untuk leg di Barcelona, penggemar dapat mengunjungi situs web resmi Stadion RCDE untuk informasi tiket, atau mengunjungi StubHub untuk tiket sekunder di pasar antar-penggemar.

Fasilitas hospitality dan opsi premium tersedia di kedua venue:

Di Jeddah, penggemar dapat mengakses lounge Gold dan Silver untuk pengalaman menonton pertandingan mewah ala Timur Tengah.

Di Barcelona, Stadion RCDE menawarkan pengalaman VIP Box elit yang mencakup katering Spanyol premium dan pemandangan lapangan terbaik. Pesanlah lebih awal karena tiket ini adalah yang pertama kali habis terjual kepada mitra korporat.

Berapa harga tiket pertandingan Arab Saudi vs Mesir?

Jeddah (Stadion Alinma): Tiketnya sangat terjangkau, dengan harga kursi Kategori 4 mulai dari SAR 150 . Untuk pemandangan terbaik di stadion, harga kursi di Tribun Utama biasanya berkisar antara SAR 400 hingga SAR 800 .

Barcelona (Stadion RCDE): Untuk pertandingan di Eropa, harga mulai dari sekitar €65 (sekitar SAR 260) untuk bagian di belakang gawang. Tiket di sisi panjang dengan pemandangan yang lebih baik saat ini berkisar antara €120 hingga €250 .

Kategori Premium: Bagi yang mencari kenyamanan maksimal, paket hospitality di kedua kota mulai dari sekitar SAR 1.800 (€450) per orang.

Kiat Pro: Di Jeddah, carilah blok 522 dan 320 untuk keseimbangan terbaik antara harga dan suasana. Di Barcelona, tingkat atas Stadion RCDE memberikan pandangan taktis yang sangat baik dengan harga terendah.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Arab Saudi vs Mesir

Stadion Alinma (The Jewel), Jeddah

Sering disebut sebagai "The Jewel," stadion berkapasitas 60.000 tempat duduk ini adalah mahakarya arsitektur olahraga.

Logistik: Terletak di utara Jeddah dekat bandara, tempat ini paling mudah dijangkau dengan taksi atau aplikasi layanan transportasi seperti Uber/Careem. Bus antar-jemput sering disediakan dari mal-mal besar seperti Red Sea Mall.

Suasana: Bersiaplah menghadapi suasana yang riuh. Desain stadion ini memantulkan suara, menjadikannya salah satu venue paling bising di Asia.

Stadion RCDE, Barcelona

Terletak di kawasan Cornella-El Prat, ini adalah salah satu stadion paling modern di Spanyol, terkenal dengan tempat duduk yang rapat ala "Inggris" yang membuat para penggemar seolah-olah berada tepat di atas aksi pertandingan.