Cara membeli tiket pertandingan Amerika Serikat vs Paraguay: Harga tiket Piala Dunia, informasi SoFi Stadium, dan lainnya

Seluruh bangsa dengan penuh antusiasme menanti pertandingan pembuka Piala Dunia Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium, Inglewood, pada 12 Juni.

Turnamen ini kembali digelar di Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 1994, dan edisi tersebut terbukti menjadi salah satu yang paling sukses sepanjang sejarah, memecahkan rekor rata-rata penonton per pertandingan dan total penonton.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia untuk pertandingan AS vs Paraguay, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan AS vs Paraguay di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan AS di Piala Dunia 2026

Amerika Serikat berharap dapat menunjukkan peningkatan lebih lanjut di bawah bimbingan Mauricio Pochettino. Berikut adalah jadwal Grup D yang menanti tuan rumah bersama:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Turki vs Amerika Serikat SoFi Stadium (Inglewood) Tiket

Jadwal Paraguay di Piala Dunia 2026

Bagi para penggemar Paraguay yang akan berangkat ke Amerika Utara untuk Piala Dunia musim panas ini, wilayah Barat adalah pilihan terbaik, karena ketiga pertandingan grup mereka akan digelar di California, sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 19 Juni Turki vs Paraguay Stadion Levi's (Santa Clara) Tiket Kamis, 25 Juni Paraguay vs Australia Stadion Levi's (Santa Clara) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan AS vs Paraguay?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali jadi pilihan terbaik buat pertandingan sistem gugur yang banyak dicari, meski harganya bisa beda dari harga nominal. Selalu cek syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan AS vs Paraguay?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang SoFi Stadium

SoFi Stadium adalah stadion serbaguna tertutup di pinggiran kota Los Angeles, Inglewood, yang dibuka pada tahun 2020 dan menempati lokasi bekas Hollywood Park Racetrack.

Tim NFL Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers adalah penyewa tetap SoFi, dan dalam konfigurasi American Football, stadion ini memiliki kapasitas 70.240 penonton, meskipun kapasitas tersebut dapat ditingkatkan untuk acara-acara besar. Stadion ini dijadwalkan menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas 2028.

Selain menjadi tuan rumah berbagai konser musik selama lima tahun terakhir, Super Bowl LVI pada tahun 2022 dan Wrestlemania 39 pada tahun 2023 juga diselenggarakan di venue Inglewood ini.

Tidak mengherankan jika SoFi Stadium akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena stadion ini telah menjadi salah satu tempat sepak bola yang terkenal. Final CONCACAF Gold Cup 2023 (Meksiko 1-0 Panama) digelar di sana, bersama dengan beberapa pertandingan selama Copa America 2024.

Kapasitas SoFi Stadium untuk Piala Dunia akan menjadi 69.650, karena dalam konfigurasi sepak bolanya, kursi di bagian sudut harus dilepas untuk mengakomodasi lapangan yang lebih luas sesuai standar FIFA.