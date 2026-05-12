Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USAAFP
Book World Cup 2026 Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket pertandingan Amerika Serikat vs Meksiko: Harga tiket Piala Dunia, informasi lokasi pertandingan, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
USA
Mexico
C. Pulisic
R. Jimenez

Suasana selalu memanas saat kedua negara tetangga di Amerika Utara ini saling berhadapan

Bukan hanya kedua tuan rumah itu sendiri yang sangat ingin lolos ke babak gugur Piala Dunia. Prospek pertarungan antara Amerika Serikat dan Meksiko akan memukau para penggemar sepak bola di seluruh dunia, karena pertandingan tersebut dipastikan akan menjadi salah satu laga terbesar di seluruh turnamen.

Kedua tim telah terlibat dalam beberapa pertemuan epik. Pertemuan terakhir terjadi musim panas lalu, ketika Meksiko keluar sebagai pemenang di Final Piala Emas CONCACAF di Houston. El Tri bangkit kembali setelah tertinggal di awal pertandingan untuk memastikan kemenangan 2-1 di hadapan 70.925 penonton di NRG Stadium.

GOAL akan menunjukkan kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan AS vs Meksiko di Piala Dunia 2026?

Pada Piala Dunia FIFA 2026, pertandingan antara AS dan Meksiko saat ini belum ada dalam jadwal.

Karena kedua negara tetangga dan rival ini berada di grup yang berbeda pada babak penyisihan grup, mereka tidak dapat saling berhadapan hingga babak gugur.

Agar hal ini terjadi, kedua tim harus lolos dari babak penyisihan grup dan diundi untuk saling berhadapan (atau bertemu secara alami dalam braket) selama Babak 16 Besar, Perempat Final, Semifinal, atau Final.

Jadwal Pertandingan AS di Piala Dunia 2026

Amerika Serikat berharap dapat menunjukkan peningkatan lebih lanjut di bawah bimbingan Mauricio Pochettino. Berikut adalah jadwal Grup D yang menanti tuan rumah bersama:

Tanggal

Jadwal

Lokasi

Tiket

Jumat, 12 Juni

Amerika Serikat vs Paraguay

Stadion SoFi (Inglewood)

Tiket

Jumat, 19 Juni

Amerika Serikat vs Australia

Lumen Field (Seattle)

Tiket

Kamis, 25 Juni

Turki vs Amerika Serikat

SoFi Stadium (Inglewood)

Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Meksiko 2026

Meksiko awalnya tampil lambat di Piala Dunia Qatar 2022, gagal mencetak gol dalam dua pertandingan grup pertama mereka. Mereka berharap dapat tampil lebih bersemangat sebagai tuan rumah bersama dalam pertandingan-pertandingan mendatang:

Tanggal

Jadwal

Lokasi

Tiket

Kamis, 11 Juni

Meksiko vs Afrika Selatan

Estadio Azteca (Kota Meksiko)

Tiket

Kamis, 18 Juni

Meksiko vs Korea Selatan

Estadio Akron (Zapopan)

Tiket

Rabu, 24 Juni

Republik Ceko vs Meksiko

Estadio Azteca (Kota Meksiko)

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 16 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

AS vs Meksiko: Rekor head-to-head

AS dan Meksiko telah bertemu sebanyak 81 kali sejak 1934. Berikut adalah sepuluh hasil pertandingan terakhir antara kedua tim:

Tanggal

Jadwal Pertandingan

Skor

Lokasi

Juli 2025

Final Piala Emas CONCACAF: AS vs Meksiko

1-2

NRG Stadium (Houston)

Oktober 2024

Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs AS

2-0

Estadio Akron (Zapopan)

Maret 2024

Final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF: AS vs Meksiko

2-0

Stadion AT&T (Arlington)

Juni 2023

Semifinal Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF: AS vs Meksiko

3-0

Stadion Allegiant (Las Vegas)

April 2023

Pertandingan Persahabatan: AS vs Meksiko

1-1

State Farm Stadium (Glendale)

Maret 2022

Kualifikasi Piala Dunia FIFA: Meksiko vs AS

0-0

Estadio Azteca (Kota Meksiko)

November 2021

Kualifikasi Piala Dunia FIFA: AS vs Meksiko

2-0

Stadion TQL (Cincinnati)

Agustus 2021

Final Piala Emas CONCACAF: AS vs Meksiko

1-0

Stadion Allegiant (Las Vegas)

Juni 2021

Final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF: AS vs Meksiko

3-2 (perpanjangan waktu)

Empower Field di Mile High (Denver)

September 2019

Pertandingan Persahabatan: AS vs Meksiko

0-3

Stadion MetLife (East Rutherford)

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara

Stadion (Kota)

Kapasitas

Kanada

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

Meksiko

Estadio Banorte (Kota Meksiko)

83.000


Estadio Akron (Guadalajara)

48.000


Estadio BBVA (Monterrey)

53.500

Amerika Serikat

Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)

75.000


Stadion Gillette (Foxborough)

65.000


Stadion AT&T (Dallas)

94.000


Stadion NRG (Houston)

72.000


Stadion Arrowhead (Kansas City)

73.000


Stadion SoFi (Inglewood)

70.000


Stadion Hard Rock (Miami)

65.000


Stadion MetLife (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)

69.000


Stadion Levi's (San Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000