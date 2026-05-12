Cara membeli tiket pertandingan Amerika Serikat vs Meksiko: Harga tiket Piala Dunia, informasi lokasi pertandingan, dan lainnya

Bukan hanya kedua tuan rumah itu sendiri yang sangat ingin lolos ke babak gugur Piala Dunia. Prospek pertarungan antara Amerika Serikat dan Meksiko akan memukau para penggemar sepak bola di seluruh dunia, karena pertandingan tersebut dipastikan akan menjadi salah satu laga terbesar di seluruh turnamen.

Kedua tim telah terlibat dalam beberapa pertemuan epik. Pertemuan terakhir terjadi musim panas lalu, ketika Meksiko keluar sebagai pemenang di Final Piala Emas CONCACAF di Houston. El Tri bangkit kembali setelah tertinggal di awal pertandingan untuk memastikan kemenangan 2-1 di hadapan 70.925 penonton di NRG Stadium.

GOAL akan menunjukkan kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026, termasuk tempat pembelian dan harga tiket.

Kapan pertandingan AS vs Meksiko di Piala Dunia 2026?

Pada Piala Dunia FIFA 2026, pertandingan antara AS dan Meksiko saat ini belum ada dalam jadwal.

Karena kedua negara tetangga dan rival ini berada di grup yang berbeda pada babak penyisihan grup, mereka tidak dapat saling berhadapan hingga babak gugur.

Agar hal ini terjadi, kedua tim harus lolos dari babak penyisihan grup dan diundi untuk saling berhadapan (atau bertemu secara alami dalam braket) selama Babak 16 Besar, Perempat Final, Semifinal, atau Final.

Jadwal Pertandingan AS di Piala Dunia 2026

Amerika Serikat berharap dapat menunjukkan peningkatan lebih lanjut di bawah bimbingan Mauricio Pochettino. Berikut adalah jadwal Grup D yang menanti tuan rumah bersama:

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Turki vs Amerika Serikat SoFi Stadium (Inglewood) Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Meksiko 2026

Meksiko awalnya tampil lambat di Piala Dunia Qatar 2022, gagal mencetak gol dalam dua pertandingan grup pertama mereka. Mereka berharap dapat tampil lebih bersemangat sebagai tuan rumah bersama dalam pertandingan-pertandingan mendatang:

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron (Zapopan) Tiket Rabu, 24 Juni Republik Ceko vs Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

AS vs Meksiko: Rekor head-to-head

AS dan Meksiko telah bertemu sebanyak 81 kali sejak 1934. Berikut adalah sepuluh hasil pertandingan terakhir antara kedua tim:

Tanggal Jadwal Pertandingan Skor Lokasi Juli 2025 Final Piala Emas CONCACAF: AS vs Meksiko 1-2 NRG Stadium (Houston) Oktober 2024 Pertandingan Persahabatan: Meksiko vs AS 2-0 Estadio Akron (Zapopan) Maret 2024 Final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF: AS vs Meksiko 2-0 Stadion AT&T (Arlington) Juni 2023 Semifinal Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF: AS vs Meksiko 3-0 Stadion Allegiant (Las Vegas) April 2023 Pertandingan Persahabatan: AS vs Meksiko 1-1 State Farm Stadium (Glendale) Maret 2022 Kualifikasi Piala Dunia FIFA: Meksiko vs AS 0-0 Estadio Azteca (Kota Meksiko) November 2021 Kualifikasi Piala Dunia FIFA: AS vs Meksiko 2-0 Stadion TQL (Cincinnati) Agustus 2021 Final Piala Emas CONCACAF: AS vs Meksiko 1-0 Stadion Allegiant (Las Vegas) Juni 2021 Final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF: AS vs Meksiko 3-2 (perpanjangan waktu) Empower Field di Mile High (Denver) September 2019 Pertandingan Persahabatan: AS vs Meksiko 0-3 Stadion MetLife (East Rutherford)

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



