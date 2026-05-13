Cara membeli tiket pertandingan Amerika Serikat vs Australia: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang Lumen Field, dan lainnya

Timnas AS akan bertandang ke Lumen Field di Seattle pada 19 Juni untuk menghadapi Australia, dalam laga kedua mereka di Grup D Piala Dunia. Sebagai tuan rumah bersama turnamen ini, mereka dapat mengharapkan suasana yang sangat meriah setiap kali turun ke lapangan musim panas ini, dan Anda bisa ikut merayakan pesta Piala Dunia dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Tim Bintang dan Garis-garis memiliki keunggulan psikologis menjelang laga di Seattle ini, karena mereka berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Australia dalam pertandingan persahabatan di Denver pada Oktober lalu. Haji Wright menjadi pahlawan pada hari itu dengan mencetak dua gol.

Kapan pertandingan AS vs Australia di Piala Dunia 2026 berlangsung?

Jadwal Pertandingan AS di Piala Dunia 2026

Stars and Stripes hanya sekali gagal lolos ke babak gugur di Piala Dunia dalam lima penampilan terakhir mereka di turnamen tersebut. Berikut adalah jadwal grup yang menanti mereka di kandang sendiri musim panas ini:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Turki vs Amerika Serikat SoFi Stadium (Inglewood) Tiket

Jadwal Pertandingan Australia di Piala Dunia 2026

Tim dari Benua Australia telah menjadi langganan Piala Dunia selama dua dekade terakhir dan mereka menunjukkan semangat yang luar biasa saat mencapai babak 16 besar di Qatar 2022. Bagaimana penampilan mereka dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 13 Juni Australia vs Turki BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Paraguay vs Australia Stadion Levi's (Santa Clara) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan AS vs Australia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui tahap-tahap awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan AS vs Australia?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Lumen Field

Lumen Field adalah stadion serbaguna di Seattle, yang telah menjadi markas tim NFL Seattle Seahawks sejak dibuka pada tahun 2002. Belakangan ini, tim MLS Seattle Sounders dan tim NWSL Seattle Reign juga menjadi penyewa tetap di stadion ini.

Meskipun kapasitasnya hanya 37.722 untuk sebagian besar pertandingan MLS, kapasitas ini akan meningkat menjadi tingkat NFL (sekitar 69.000) untuk enam pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di sana.

Para penggemar Seahawks di Lumen Field telah dua kali memecahkan Rekor Dunia Guinness untuk sorakan penonton paling keras di stadion terbuka, pada tahun 2013 dan 2014. Desain venue ini mencakup atap sebagian yang menutupi 70% area tempat duduk, yang secara efektif menahan dan memperkuat suara penonton untuk menciptakan apa yang dikenal sebagai keunggulan '12th Man'.

Lumen Field telah melakukan uji coba untuk persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tahun lalu, saat menjadi tuan rumah enam pertandingan dalam ajang Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Pertandingan-pertandingan tersebut menarik total lebih dari 210.000 penonton, dengan jumlah penonton lebih dari 50.000 orang pada dua pertandingan Seattle Sounders (melawan Atlético Madrid dan Paris Saint-Germain).

Rekor head-to-head Amerika Serikat vs Australia

USA Last 2 matches AUS 2 Menang 0 Seri 0 Menang USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2








