Cara membeli tiket pertandingan Aljazair vs Austria: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang GEHA Field at Arrowhead, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menghadirkan musim panas sepak bola yang tak terlupakan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan Aljazair akan berhadapan dengan Austria dalam laga babak penyisihan grup yang sangat dinantikan di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City.

Dengan Aljazair yang bertekad untuk memberikan kesan yang kuat dalam kembalinya mereka ke panggung dunia dan Austria yang ingin melanjutkan kemajuan mereka sebagai salah satu tim internasional paling terorganisir di Eropa, permintaan tiket diperkirakan akan sangat tinggi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Aljazair vs Austria, termasuk harga tiket, paket hospitality, detail stadion, dan platform terbaik untuk mendapatkan kursi sebelum habis terjual.

Kapan pertandingan Aljazair vs Austria berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 27 Juni 2026 - 19:00 Aljazair vs Austria GEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas City Tiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Aljazair

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS Tiket 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Levi's Stadium, Santa Clara (Wilayah Teluk San Francisco), AS Tiket 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS Tiket

Jadwal Pertandingan Austria di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), AS Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington (Dallas), AS Tiket 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City, MO, AS Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Aljazair vs Austria?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Aljazair vs Austria di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas stok tiket selama berbagai fase penjualan dengan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Platform Penjualan Kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari pendukung yang tidak dapat hadir.

Platform Tiket Sekunder: Platform seperti StubHub merupakan salah satu cara tercepat untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Paket Hospitality: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, lounge pribadi, katering eksklusif, dan akses prioritas ke stadion.

Semua tiket Piala Dunia diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui sistem tiket seluler FIFA. Para pendukung harus memastikan detail akun mereka sama di semua platform untuk mempermudah transfer dan akses.

Berapa harga tiket Aljazair vs Austria?

Harga tiket untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada lokasi stadion, kategori tempat duduk, dan permintaan pertandingan.

Tiket babak penyisihan grup tingkat pemula diperkirakan mulai dari sekitar $60 di kategori FIFA terendah, sedangkan kursi premium di bagian bawah dan kursi perhotelan dapat melebihi $1.000 untuk pertandingan utama.

Untuk pertandingan Aljazair vs Austria, daftar penjualan kembali saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $180 hingga $350 untuk tempat duduk di bagian atas, dengan harga yang naik secara signifikan menjelang hari pertandingan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GEHA Field di Arrowhead Stadium

Pertandingan antara Aljazair dan Austria akan berlangsung di GEHA Field di Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, salah satu venue olahraga paling ramai dan ikonik di Amerika Utara.

Sebagai kandang tim NFL Kansas City Chiefs, stadion ini telah membangun reputasi global berkat suasananya yang meriah dan penontonnya yang sangat banyak. Venue ini diperkirakan akan menjadi salah satu lokasi unggulan Piala Dunia FIFA 2026.

Arrowhead Stadium memiliki kapasitas lebih dari 70.000 penonton dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan besar Piala Dunia selama turnamen berlangsung.

Para penggemar yang menghadiri pertandingan Aljazair vs Austria dapat mengharapkan: