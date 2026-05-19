Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoAlgeria
GEHA Field at Arrowhead Stadium
team-logoAustria
Book Austria vs Algeria World Cup Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket pertandingan Aljazair vs Austria: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang GEHA Field at Arrowhead, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
Austria
Algeria
R. Mahrez
D. Alaba

Berikut ini cara tepat untuk mendapatkan tiket pertandingan Aljazair vs Austria

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menghadirkan musim panas sepak bola yang tak terlupakan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan Aljazair akan berhadapan dengan Austria dalam laga babak penyisihan grup yang sangat dinantikan di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City.

Dengan Aljazair yang bertekad untuk memberikan kesan yang kuat dalam kembalinya mereka ke panggung dunia dan Austria yang ingin melanjutkan kemajuan mereka sebagai salah satu tim internasional paling terorganisir di Eropa, permintaan tiket diperkirakan akan sangat tinggi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket Aljazair vs Austria, termasuk harga tiket, paket hospitality, detail stadion, dan platform terbaik untuk mendapatkan kursi sebelum habis terjual.

PesanTiketPiala Dunia Austria vs AljazairBelisekarang

Kapan pertandingan Aljazair vs Austria berlangsung?

Tanggal & WaktuJadwalLokasiTiket
27 Juni 2026 - 19:00Aljazair vs AustriaGEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas CityTiket

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Aljazair

TanggalJadwal PertandinganTempat & KotaTiket
16 Juni 2026Argentina vs AljazairArrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS Tiket
22 Juni 2026Yordania vs AljazairLevi's Stadium, Santa Clara (Wilayah Teluk San Francisco), AS Tiket
27 Juni 2026Aljazair vs AustriaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS Tiket

Jadwal Pertandingan Austria di Piala Dunia 2026 

TanggalJadwal PertandinganTempat & KotaTiket
16 Juni 2026Austria vs YordaniaLevi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), AS Tiket
22 Juni 2026Argentina vs AustriaAT&T Stadium, Arlington (Dallas), AS Tiket
27 Juni 2026Aljazair vs AustriaStadion Arrowhead, Kansas City, MO, AS Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Aljazair vs Austria?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Aljazair vs Austria di Piala Dunia FIFA 2026.

  • Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas stok tiket selama berbagai fase penjualan dengan prinsip siapa cepat, dia dapat.
  • Platform Penjualan Kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari pendukung yang tidak dapat hadir.
  • Platform Tiket Sekunder: Platform seperti StubHub merupakan salah satu cara tercepat untuk mendapatkan kursi pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.
  • Paket Hospitality: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, lounge pribadi, katering eksklusif, dan akses prioritas ke stadion.

Semua tiket Piala Dunia diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui sistem tiket seluler FIFA. Para pendukung harus memastikan detail akun mereka sama di semua platform untuk mempermudah transfer dan akses.

PesanTiketPiala Dunia Austria vs AljazairBelisekarang

Berapa harga tiket Aljazair vs Austria?

Harga tiket untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada lokasi stadion, kategori tempat duduk, dan permintaan pertandingan.

Tiket babak penyisihan grup tingkat pemula diperkirakan mulai dari sekitar $60 di kategori FIFA terendah, sedangkan kursi premium di bagian bawah dan kursi perhotelan dapat melebihi $1.000 untuk pertandingan utama.

Untuk pertandingan Aljazair vs Austria, daftar penjualan kembali saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $180 hingga $350 untuk tempat duduk di bagian atas, dengan harga yang naik secara signifikan menjelang hari pertandingan.

KategoriBabak GrupBabak 16 Besar - Perempat FinalSemifinal & Final
Kategori 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Kategori 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Kategori 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Kategori 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GEHA Field di Arrowhead Stadium

Pertandingan antara Aljazair dan Austria akan berlangsung di GEHA Field di Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, salah satu venue olahraga paling ramai dan ikonik di Amerika Utara.

Sebagai kandang tim NFL Kansas City Chiefs, stadion ini telah membangun reputasi global berkat suasananya yang meriah dan penontonnya yang sangat banyak. Venue ini diperkirakan akan menjadi salah satu lokasi unggulan Piala Dunia FIFA 2026.

Arrowhead Stadium memiliki kapasitas lebih dari 70.000 penonton dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan besar Piala Dunia selama turnamen berlangsung.

Para penggemar yang menghadiri pertandingan Aljazair vs Austria dapat mengharapkan:

  • Sistem tiket digital dan masuk stadion yang modern
  • Layar video HD besar dan sudut pandang premium
  • Area makanan, minuman, dan layanan tamu yang diperluas
  • Layanan rideshare dan shuttle khusus pada hari pertandingan
  • Akses mudah dari pusat kota Kansas City dan Bandara Internasional Kansas City
  • Suasana penggemar yang semarak di seluruh kawasan stadion

Pesan TiketPertandinganAustria vs Aljazair di Piala DuniaBelisekarang