Aljazair dan Austria akan bertanding pada Sabtu ini dalam laga penutup Grup J yang sangat menentukan, di mana tiket lolos ke Babak 32 Besar menjadi taruhannya.

Keduanya sama-sama mengoleksi tiga poin setelah masing-masing bangkit dengan meraih kemenangan penting atas Yordania, dan kedua tim sepenuhnya mengendalikan nasib mereka sendiri di babak gugur dalam skenario klasik "menang berarti lolos".

Siapkan diri untuk menyaksikan pertarungan sengit yang menguji ketegangan, saat serangan dinamis "Fennec Foxes" menguji sistem permainan Austria yang disiplin dan menekan tinggi demi memperebutkan tempat yang didambakan di babak berikutnya.

Kapan pertandingan Aljazair vs Austria berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 27 Juni 2026 - 19:00 Aljazair vs Austria GEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas City Tiket

Jadwal Pertandingan Aljazair di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Skor Akhir / Tiket 16 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS 3-0 22 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Levi's Stadium, Santa Clara (Wilayah Teluk San Francisco), AS 1-2 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, AS Tiket

Jadwal Pertandingan Austria di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat & Kota Skor Akhir / Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), AS 3-1 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington (Dallas), AS 2-0 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City, MO, AS Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Aljazair vs Austria?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Aljazair vs Austria di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas stok tiket selama berbagai fase penjualan berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat”.

FIFA terus melepas stok tiket selama berbagai fase penjualan berdasarkan prinsip “siapa cepat, dia dapat”. Platform Penjualan Kembali FIFA: Penggemar dapat membeli tiket yang telah diverifikasi langsung dari pendukung yang tidak dapat hadir.

Penggemar dapat membeli tiket yang telah diverifikasi langsung dari pendukung yang tidak dapat hadir. Platform Tiket Sekunder: Platform seperti StubHub merupakan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati.

Platform seperti StubHub merupakan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Piala Dunia yang sangat diminati. Paket Hospitality: Pengalaman premium mencakup tempat duduk VIP, lounge pribadi, layanan katering eksklusif, dan akses prioritas ke stadion.

Semua tiket Piala Dunia diperkirakan akan dikirimkan secara digital melalui sistem tiket seluler FIFA. Para pendukung harus memastikan detail akun mereka sama di seluruh platform untuk mempermudah transfer dan akses.

Berapa harga tiket Aljazair vs Austria?

Harga tiket untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bervariasi tergantung pada lokasi stadion, kategori tempat duduk, dan permintaan pertandingan.

Tiket babak penyisihan grup tingkat pemula diperkirakan mulai dari sekitar $60 di kategori FIFA terendah, sedangkan kursi premium di bagian bawah stadion dan kursi hospitality dapat melebihi $1.000 untuk pertandingan unggulan.

Untuk pertandingan Aljazair vs Austria, daftar penjualan kembali saat ini diperkirakan mulai dari sekitar $180 hingga $350 untuk tempat duduk di bagian atas, dengan harga yang akan naik secara signifikan menjelang hari pertandingan.

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang GEHA Field di Arrowhead Stadium

Pertandingan antara Aljazair dan Austria akan berlangsung di GEHA Field di Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, salah satu venue olahraga paling ramai dan ikonik di Amerika Utara.

Sebagai kandang tim NFL Kansas City Chiefs, stadion ini telah membangun reputasi global berkat suasananya yang meriah dan penontonnya yang sangat banyak. Venue ini diperkirakan akan menjadi salah satu lokasi unggulan Piala Dunia FIFA 2026.

Arrowhead Stadium memiliki kapasitas lebih dari 70.000 penonton dan akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan besar Piala Dunia selama turnamen berlangsung.

Para penggemar yang menghadiri pertandingan Aljazair vs Austria dapat mengharapkan: