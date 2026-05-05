Cara membeli tiket pertandingan Al Wahda vs Al Wasl: Jadwal ADNOC Pro League, harga tiket, & informasi lainnya

ADNOC Pro League semakin memanas seiring dua klub sepak bola paling legendaris di UEA bersiap untuk saling berhadapan dalam laga yang sangat dinanti.

Al Wahda dan Al Wasl membawa sejarah persaingan dan semangat yang kaya ke lapangan, menjadikan pertandingan ini salah satu yang paling dinantikan musim ini. Saat kedua tim berjuang untuk mendominasi puncak klasemen, para penggemar dapat menantikan pertunjukan taktik yang brilian dan kehebatan individu para pemain.

Baik itu penyelesaian akhir yang klinis dari para penyerang atau pertahanan yang kokoh di lini belakang, pertandingan ini wajib ditonton oleh setiap penggemar sepak bola sejati di Emirates.

Jika Anda ingin merasakan atmosfer yang memukau di Stadion Al Nahyan, memesan tiket Anda lebih awal sangatlah penting. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan agar tidak ketinggalan.

Kapan pertandingan Al Wahda vs Al Wasl?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Rabu, 06 Mei, 16:05 Al Wahda FC vs Al Wasl FC Stadion Al Nahyan, Abu Dhabi Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Wahda vs Al Wasl?

Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan Al Wahda vs Al Wasl adalah melalui Platinumlist. Sebagai mitra resmi penjualan tiket untuk liga dan klub, Platinumlist menawarkan pengalaman digital yang lancar yang menjamin Anda bisa masuk ke stadion.

Dengan menggunakan saluran resmi ini, Anda akan langsung menerima tiket digital melalui email atau SMS, yang dapat dipindai langsung dari ponsel Anda di pintu masuk stadion.

Penjualan online adalah metode yang disukai oleh para penggemar ADNOC Pro League. Platform ini memungkinkan Anda melihat peta tempat duduk Stadion Al Nahyan secara real-time, sehingga membantu Anda memilih antara bagian tengah pendukung tuan rumah atau bagian yang diperuntukkan bagi penggemar tim tamu.

Selain itu, membeli secara online sebelumnya sering kali menghindarkan Anda dari antrian panjang di loket fisik pada hari pertandingan, yang diperkirakan akan sangat ramai mengingat profil tim tamu dari Dubai.

Berapa harga tiket Al Wahda vs Al Wasl?

ADNOC Pro League tetap menjadi salah satu pilihan hiburan olahraga berkualitas tinggi yang paling terjangkau di kawasan ini.

Kategori 3 (Tiket Masuk Umum): Mulai dari hanya 20 AED. Inilah daya tarik utama dari pertandingan ini. Dengan harga secangkir kopi, Anda bisa menyaksikan pertandingan sepak bola profesional kelas atas di stadion berkelas dunia.

Kategori 2 (Kursi Umum): Biasanya dihargai sekitar 50 AED. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan samping lapangan yang fantastis dan sangat cocok bagi mereka yang menginginkan sedikit lebih banyak kenyamanan sambil tetap dekat dengan aksi di lapangan.

Kategori 1 (Premium): Harganya 100 AED. Kursi-kursi ini biasanya terletak di tingkat bawah atau bagian tengah, memberikan sudut pandang terbaik untuk analisis taktis dan pemandangan close-up para pemain.

VIP/Hospitality: Harganya berkisar antara 250 AED hingga 500 AED. Bagi yang mencari pengalaman premium, Al Wahda menawarkan paket hospitality yang mencakup tempat duduk berlapis bantalan, akses ke lounge ber-AC, serta makanan ringan dan minuman gratis.

GOAL menyarankan Anda untuk bertindak cepat untuk mendapatkan tiket yang terjangkau ini, karena bagian Kategori 3 adalah yang pertama kali habis terjual begitu penjualan umum dimulai.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Al Nahyan

Stadion Al Nahyan adalah landmark di jantung kota Abu Dhabi. Sebagai kandang Al Wahda FC, stadion ini memiliki kapasitas sekitar 15.000 penonton.

Tidak seperti stadion yang lebih besar dan terpencil, Al Nahyan terkenal dengan suasananya yang akrab. Tribun penonton terletak dekat dengan lapangan, sehingga setiap teriakan dari para penggemar dan setiap instruksi dari pelatih dapat terdengar, menciptakan suasana yang intens dan menekan bagi tim tamu.

Stadion ini baru-baru ini menjalani renovasi besar-besaran, sehingga memastikan ketersediaan fasilitas modern bagi semua penonton. Terdapat banyak kios makanan dan minuman yang tersebar di sepanjang area concourse, menyajikan berbagai hidangan mulai dari camilan khas Emirat hingga hidangan favorit internasional. Bagi yang datang dengan mobil, tersedia area parkir di sekitar stadion, meskipun tempat parkir tersebut bisa cepat penuh pada hari pertandingan.

Sangat disarankan untuk menggunakan transportasi umum atau layanan pemesanan kendaraan seperti Careem atau Uber agar perjalanan Anda lebih nyaman.

