Cara membeli tiket pertandingan Al-Taawoun vs Al-Ahli 2026: Jadwal Liga Pro Arab Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi terus memikat penonton di seluruh dunia saat Al-Taawoun bersiap menjamu raksasa Al-Ahli dalam laga yang diprediksi akan menjadi pertarungan penentu musim 2025-2026.

Pertandingan ini telah berkembang menjadi salah satu jadwal yang paling dinantikan dalam kalender sepak bola Saudi, mempertemukan disiplin taktis "Serigala Buraidah" melawan prestise historis dan skuad bertabur bintang dari "The Royals" asal Jeddah.

Dengan kedua tim bersaing memperebutkan tiket kualifikasi Liga Champions AFC, taruhannya di Buraidah belum pernah setinggi ini, memastikan stadion penuh sesak dan atmosfer yang memanas.

Kapan pertandingan Al-Taawoun vs Al-Ahli?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Kamis, 7 Mei 2026, 21:00 AST Al-Taawoun vs Al-Ahli Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al-Taawoun vs Al-Ahli?

Cara utama untuk membeli tiket adalah melalui platform penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi dan situs web resmi Al-Taawoun FC. Namun, tiket-tiket ini sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis, terutama untuk kategori 1 dan area VIP yang sangat diminati.

Mendapatkan tiket untuk pertandingan Al-Taawoun vs Al-Ahli bisa menjadi tantangan karena tingginya permintaan baik dari penduduk lokal Buraidah maupun pendukung Al-Ahli yang datang dari luar kota.

Bagi penggemar yang melewatkan penjualan umum awal atau mereka yang datang dari luar wilayah, StubHub menyediakan platform di mana penggemar dapat menemukan berbagai pilihan tempat duduk bahkan setelah loket resmi tutup.

Berapa harga tiket Al-Taawoun vs Al-Ahli?

Harga tiket Al-Taawoun vs Al-Ahli bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan jarak ke lapangan.

Saat ini, harganya adalah sebagai berikut:

Tiket Umum (Termurah): Harganya mulai dari sekitar 30 SAR hingga 50 SAR. Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang dan menawarkan suasana paling meriah karena sering diduduki oleh para pendukung yang paling bersemangat.

Harganya mulai dari sekitar 30 SAR hingga 50 SAR. Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang dan menawarkan suasana paling meriah karena sering diduduki oleh para pendukung yang paling bersemangat. Kategori 1 & 2: Tiket kelas menengah ini biasanya berharga antara 75 SAR dan 150 SAR. Tiket ini menawarkan pemandangan samping lapangan yang bagus, cocok bagi mereka yang ingin menganalisis pergerakan taktis para pemain.

Tiket kelas menengah ini biasanya berharga antara 75 SAR dan 150 SAR. Tiket ini menawarkan pemandangan samping lapangan yang bagus, cocok bagi mereka yang ingin menganalisis pergerakan taktis para pemain. Emas & Premium: Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih nyaman, harga kursi premium berkisar antara 200 SAR hingga 500 SAR. Kursi-kursi ini memiliki bantalan yang lebih nyaman dan pemandangan terbaik dari bagian tengah tribun.

Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih nyaman, harga kursi premium berkisar antara 200 SAR hingga 500 SAR. Kursi-kursi ini memiliki bantalan yang lebih nyaman dan pemandangan terbaik dari bagian tengah tribun. Hospitality & VIP: Paket VIP untuk pertandingan sekelas ini bisa mulai dari 1.000 SAR dan lebih. Paket ini mencakup akses ke lounge, katering, dan pemandangan terbaik di stadion.

Harap diperhatikan bahwa harga di pasar sekunder seperti StubHub dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan.

Jika Anda mencari tiket termurah, kami sarankan untuk memesan sedini mungkin agar bisa mendapatkan harga yang lebih rendah sebelum antusiasme menjelang hari pertandingan membuat harga naik.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion King Abdullah Sport City

Stadion King Abdullah Sport City di Buraidah adalah markas kebanggaan Al-Taawoun. Terkenal dengan suasananya yang akrab dan menakutkan, stadion ini adalah tempat di mana penonton merasa seolah-olah berada tepat di tengah-tengah aksi.

Berbeda dengan stadion serbaguna yang lebih besar di Riyadh atau Jeddah, stadion di Buraidah menawarkan pengalaman yang lebih kompak sehingga suara sorakan para penggemar terdengar lebih nyaring, menjadikannya salah satu tempat tersulit bagi tim tamu untuk bertanding.

Terletak di Provinsi Al-Qassim, stadion ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk ruang shalat, kios makanan ringan yang menyajikan camilan tradisional dan internasional, serta area parkir yang luas di sekitar stadion.

Bagi yang datang dari luar kota, Buraidah mudah dijangkau melalui Bandara Internasional Pangeran Nayef bin Abdulaziz, dan terdapat banyak hotel dalam jarak 15 menit berkendara dari venue.

Saat menghadiri pertandingan di sini, disarankan untuk tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off. Pemeriksaan keamanan dan pemindaian tiket bisa memakan waktu, terutama untuk pertandingan dengan jumlah penonton yang banyak seperti laga melawan Al-Ahli.