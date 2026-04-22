Cara membeli tiket pertandingan Al-Shabab vs Al-Nassr 2026: Jadwal Liga Pro Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi terus memikat dunia sepak bola, dan salah satu rivalitas paling legendaris di Riyadh siap kembali menjadi sorotan utama.

Seiring musim 2025-26 mencapai puncaknya pada Mei 2026, pertandingan ini diperkirakan akan memainkan peran besar dalam klasemen akhir liga, dengan kedua klub berjuang untuk lolos ke kompetisi kontinental dan meraih kejayaan domestik.

Permintaan tiket mencapai rekor tertinggi, namun GOAL memiliki informasi terbaru mengenai ketersediaan dan harga serta cara membeli tiket Al-Shabab vs Al-Nassr sekarang.

Kapan pertandingan Al-Shabab vs Al-Nassr?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 7 Mei 2026, 21:00 Al-Shabab vs Al-Nassr Stadion Klub Al-Shabab (SHG Arena), Riyadh Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Al-Shabab vs Al-Nassr?

Pasar resmi Liga Pro Saudi untuk penjualan tiket adalah melalui platform Webook, yang berfungsi sebagai pusat resmi bagi sebagian besar klub papan atas di Kerajaan.

Untuk pertandingan derby Riyadh yang sangat dinanti seperti ini, tiket sering kali ludes terjual dalam hitungan menit setelah dibuka untuk umum.

Jika Anda menemukan bahwa kuota resmi telah habis, Anda juga dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Al-Shabab vs Al-Nassr?

Harga tiket Liga Pro Saudi relatif terjangkau dibandingkan dengan liga-liga besar Eropa, meskipun pertandingan antara tim-tim "Big Six" sering kali dihargai lebih tinggi.

Untuk pertandingan Al-Shabab vs Al-Nassr, harga tiket bervariasi berdasarkan jarak ke lapangan dan tingkat kemewahan yang ditawarkan.

Tiket Standar/Termurah: Harganya biasanya berkisar antara SAR 60 hingga SAR 150 . Kursi-kursi ini umumnya terletak di tribun atas atau di belakang gawang. Bagi penggemar yang mengutamakan anggaran, tiket ini menawarkan nilai terbaik sekaligus memungkinkan Anda menikmati suasana yang luar biasa.

Kategori 1 & Premium: Kursi kelas menengah di sepanjang garis tepi lapangan umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600 . Kursi ini menawarkan pandangan yang lebih jelas terhadap formasi taktis dan para pemain bintang.

Hospitality & VIP: Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih eksklusif, paket VIP dapat berkisar dari SAR 1.500 hingga lebih dari SAR 5.000. Paket ini sering kali mencakup katering gourmet, akses ke lounge pribadi, dan tempat duduk paling nyaman di stadion.

Harap diingat bahwa di pasar sekunder seperti StubHub, harga dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan.

Jika Al-Nassr hampir memastikan gelar juara atau Al-Shabab berada dalam situasi yang harus menang untuk lolos ke Liga Champions Asia, harga diperkirakan akan naik menjelang tanggal pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Al-Shabab Club

Pertandingan ini akan berlangsung di StadionAl-Shabab Club, yang sering disebut sebagai SHG Arena, setelah renovasi dan rebranding baru-baru ini. Tidak seperti Stadion Internasional Raja Fahd yang sangat besar, Stadion Al-Shabab menawarkan suasana yang jauh lebih akrab dan menakutkan bagi tim tamu. Stadion bergaya butik ini telah dimodernisasi untuk memenuhi standar internasional, memberikan pandangan yang sangat baik dari hampir setiap kursi.

Kapasitas dan Suasana Dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton, stadion ini memastikan para penggemar dapat menyaksikan pertandingan dari jarak dekat. Ukuran stadion yang kompak membuat sorakan para ultras Al-Shabab dan rombongan pendukung Al-Nassr yang datang dari luar kota menciptakan gelombang suara yang sangat menggelegar. Stadion ini secara luas dianggap sebagai salah satu venue sepak bola terbaik di Riyadh.

Lokasi dan Akses Terletak di distrik Al-Sahafa di bagian utara Riyadh, stadion ini mudah diakses melalui jalan utama kota. Jika Anda bepergian dari dalam Riyadh, sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi ride-sharing seperti Uber atau Careem, karena parkir bisa menjadi padat pada hari pertandingan. Bagi yang datang dengan pesawat, stadion ini berjarak relatif dekat dari Bandara Internasional King Khalid.

Fasilitas Stadion ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk berbagai kios makanan dan minuman yang menyajikan hidangan favorit lokal Saudi serta camilan internasional. Tersedia pula ruang shalat bagi para penggemar. Pastikan Anda tiba setidaknya 60 hingga 90 menit sebelum pertandingan dimulai untuk melewati pemeriksaan keamanan dan menemukan tempat duduk dengan nyaman, karena area sekitar stadion akan sangat ramai menjelang pertandingan.