Cara membeli tiket pertandingan Al Qadsiah vs Al Nassr 2026: Jadwal Liga Pro Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi terus memikat penonton di seluruh dunia, dan pertandingan mendatang antara Al-Nassr dan Al-Qadsiah diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama musim 2026.

Al-Nassr, yang diperkuat oleh legenda Cristiano Ronaldo dan deretan bintang internasional, tetap menjadi daya tarik utama bagi para penggemar sepak bola di seluruh kawasan MENA.

Kapan pertandingan Al Qadsiah vs Al Nassr?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 2 Mei 2026, 21:00 AST Al Qadsiah vs Al Nassr Stadion Pangeran Saud bin Jalawi, Dammam Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Qadsiah vs Al Nassr?

Cara utama dan paling andal adalah menggunakan Webook.com, mitra resmi penjualan tiket untuk Liga Profesional Saudi.

Anda juga dapat mengakses tiket melalui situs web resmi SPL dengan mengunjungi bagian Jadwal/Tiket.

Jika tiket pertandingan sudah habis terjual di platform resmi, Anda dapat mencari tiket di pasar sekunder seperti StubHub. Harga di situs-situs ini mulai dari SAR 68, meskipun dapat bervariasi tergantung pada lokasi kursi dan popularitas pertandingan.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Nassr?

Harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi dapat sangat bervariasi tergantung pada bagian stadion dan popularitas tim lawan. Untuk pertandingan Al-Nassr vs Al-Qadsiah, harga tiket diperkirakan akan kompetitif untuk memastikan stadion penuh.

Kursi Standar/Termurah: Harga biasanya mulai dari sekitar SAR 70 hingga SAR 100 untuk kursi di belakang gawang atau di tingkat atas.

Harga biasanya mulai dari sekitar hingga untuk kursi di belakang gawang atau di tingkat atas. Kategori 1/Premium: Kursi kelas menengah dengan pemandangan samping lapangan biasanya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 450 .

Kursi kelas menengah dengan pemandangan samping lapangan biasanya berkisar antara hingga . Hospitality & VIP: Bagi yang mencari kemewahan, kotak VIP dan lounge hospitality dapat berharga mulai dari SAR 1.500 hingga lebih dari SAR 5.000, tergantung pada tingkat layanan katering dan akses eksklusif yang disediakan.

Saat ini, tiket termurah yang tersedia di pasar sekunder dijual dengan harga sekitar $18 (sekitar SAR 68), sehingga acara ini menjadi pilihan yang terjangkau bagi keluarga dan penggemar setia. Perlu diingat bahwa harga di situs sekunder dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan pasar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Pangeran Saud bin Jalawi

Stadion Pangeran Saud bin Jalawi, yang terletak di Al Khobar/Dammam, berfungsi sebagai pusat penting bagi sepak bola di Provinsi Timur. Meskipun Al-Nassr biasanya menggelar pertandingan kandangnya di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh, laga tandang ini akan membawa mereka ke salah satu kawasan sepak bola paling bersemangat di Kerajaan.

Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 15.000 hingga 20.000 penonton untuk pertandingan-pertandingan bergengsi, yang menghadirkan suasana yang akrab dan penuh semangat.

Tempat ini dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk zona khusus penggemar dan kios makanan ringan yang melayani penonton lokal dari kawasan MENA. Tempat ini mudah dijangkau dengan mobil dan transportasi umum di wilayah metropolitan Dammam.

Para penggemar disarankan untuk tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off untuk melewati pemeriksaan keamanan dan menemukan tempat duduk mereka, karena kehadiran bintang-bintang global seperti Cristiano Ronaldo memastikan bahwa area sekitarnya akan ramai dengan aktivitas.