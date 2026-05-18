Liga Pro Saudi telah berkembang pesat menjadi salah satu kompetisi sepak bola paling banyak ditonton di dunia, dan seiring mendekatnya akhir musim 2025/26 yang penuh ketegangan, laga Al-Nassr vs Damac menjadi pertandingan yang wajib disaksikan.

Bertempat pada pekan terakhir musim ini, pertandingan ini sangat penting bagi Knights of Najd karena mereka ingin mengamankan posisi mereka di puncak klasemen. Dengan ikon global seperti Cristiano Ronaldo yang memimpin lini depan, setiap pertandingan kandang di Al-Awwal Park menjadi acara yang sangat dinanti dan menarik penggemar dari seluruh Kerajaan dan luar negeri.

Di GOAL, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al-Nassr vs Damac sekarang juga.

Kapan pertandingan Al-Nassr vs Damac berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Kamis, 21 Mei 2026 – 22:00 (Waktu setempat) Al-Nassr vs Damac Al-Awwal Park, Riyadh Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al-Nassr vs Damac?

Tiket untuk pertandingan kandang Al-Nassr terutama tersedia melalui platform resmi Victory Arena atau aplikasi resmi Al-Nassr FC, yang berfungsi sebagai loket tiket utama untuk pertandingan kandang klub di Al-Awwal Park.

Karena popularitas tim yang tinggi, tiket yang dijual secara resmi sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis, terutama untuk pertandingan terakhir musim ini.

Bagi penggemar yang melewatkan penjualan awal atau mencari blok tempat duduk tertentu yang mungkin sudah habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi alternatif lain.

Berapa harga tiket Al-Nassr vs Damac?

Harga tiket pertandingan Al-Nassr dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan pentingnya pertandingan tersebut. Karena ini adalah pertandingan terakhir musim 2025/26, permintaan diperkirakan akan sangat tinggi. Namun, ada pilihan untuk setiap anggaran.

Tiket Umum: Bagi yang mencari cara termurah untuk masuk ke stadion, harga tiket di tribun atas atau di belakang gawang biasanya mulai dari sekitar SAR 80 hingga SAR 150 di pasar sekunder seperti StubHub.

Kategori 1 & 2: Kursi kelas menengah dengan pemandangan lapangan dari samping umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600 .

Premium & VIP: Untuk pengalaman yang lebih mewah, termasuk akses ke lounge dan fasilitas yang lebih baik, harga bisa naik dari SAR 1.000 hingga lebih dari SAR 3.000 tergantung pada tingkat layanan yang ditawarkan.

Perlu diingat bahwa harga di platform penjualan kembali berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan. Jika Al-Nassr berada dalam posisi penentu gelar pada 21 Mei, harga diperkirakan akan naik seiring mendekatnya tanggal tersebut.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang terletak di kampus King Saud University di Riyadh, adalah salah satu stadion paling modern dan penuh atmosfer di Timur Tengah. Sejak menjadi kandang Al-Nassr pada tahun 2020, stadion ini telah menjadi panggung bagi beberapa momen terbesar dalam sejarah sepak bola Saudi.