Cara membeli tiket pertandingan Al Nassr vs Al Ahli: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi telah berkembang menjadi salah satu kompetisi paling diminati di dunia sepak bola, dan tak banyak pertandingan yang memiliki bobot sebesar laga antara Al Nassr dari Riyadh dan Al Ahli dari Jeddah.

Dengan ikon global seperti Cristiano Ronaldo memimpin barisan penyerang Knights of Najd melawan tim Al Ahli yang dipenuhi bintang-bintang seperti Ivan Toney dan Riyad Mahrez, suasana di Al-Awwal Park dijamin akan sangat meriah.

Kapan pertandingan Al Nassr vs Al Ahli?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Selasa, 28 April 2026, 21:00 (Waktu setempat) Al Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riyadh Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Nassr vs Al Ahli?

Platform utama untuk tiket Liga Pro Saudi adalah webook.com, yang berfungsi sebagai mitra resmi penjualan tiket untuk sebagian besar acara besar di Kerajaan.

Karena jumlah penggemar Cristiano Ronaldo yang sangat besar di seluruh dunia dan sifat persaingan yang sangat sengit ini, tiket yang dialokasikan secara resmi sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dijual ke publik.

Untuk memastikan akses yang mudah ke stadion, sebagian besar tiket kini diterbitkan dalam bentuk tiket digital yang hanya dapat diakses melalui ponsel. Tiket ini dapat dipindai langsung dari ponsel cerdas Anda di pintu putar, sehingga tidak perlu lagi menggunakan tiket kertas dan mengurangi waktu tunggu di gerbang.

Jika Anda menemukan bahwa situs resmi sudah habis terjual, para penggemar dapat mencari opsi menit-menit terakhir seperti StubHub.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Al Ahli?

Harga tiket untuk pertandingan kandang Al Nassr bervariasi tergantung pada lawan dan pentingnya pertandingan. Untuk pertandingan Kategori A seperti melawan Al Ahli, harga biasanya lebih tinggi daripada pertandingan liga standar.

Berikut rincian harga yang dapat Anda harapkan:

Tiket Termurah: Tiket masuk umum di tribun atas atau di belakang gawang biasanya dijual mulai dari sekitar SAR 185 hingga SAR 250 . Di pasar sekunder seperti StubHub, Anda mungkin menemukan harga mulai dari sekitar $81 (sekitar SAR 304), tergantung pada permintaan.

Tiket masuk umum di tribun atas atau di belakang gawang biasanya dijual mulai dari sekitar . Di pasar sekunder seperti StubHub, Anda mungkin menemukan harga mulai dari sekitar tergantung pada permintaan. Tempat Duduk Standar: Kursi dengan pemandangan samping (Longside) menawarkan perspektif yang lebih baik untuk menyaksikan permainan taktis dan umumnya berkisar antara SAR 400 hingga SAR 850 .

Kursi dengan pemandangan samping (Longside) menawarkan perspektif yang lebih baik untuk menyaksikan permainan taktis dan umumnya berkisar antara . Premium & Layanan Eksklusif: Bagi yang mencari pengalaman mewah, Al-Awwal Park menawarkan paket layanan eksklusif yang luar biasa. Akses ke VIP Lounge, yang mencakup katering gourmet dan kursi berlapis kulit, berkisar antara SAR 1.500 hingga SAR 4.000. Kotak Eksekutif Eksklusif (berkapasitas 7 hingga 10 orang) merupakan puncak pengalaman, dengan harga sering melebihi SAR 15.000 untuk kelompok.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Terletak di jantung kampus Universitas King Saud di Riyadh, Al-Awwal Park (sebelumnya dikenal sebagai Mrsool Park) adalah salah satu stadion paling modern dan penuh atmosfer di Timur Tengah.

Berbeda dengan stadion serbaguna yang luas di masa lalu, Al-Awwal Park adalah tempat khusus sepak bola, yang berarti para penggemar berada sangat dekat dengan lapangan, sehingga menciptakan efek seperti kuali yang mengintimidasi tim tamu.

Stadion ini dapat menampung sekitar 25.000 penonton. Meskipun lebih kecil daripada beberapa venue internasional, desainnya yang kompak memastikan tidak ada tempat duduk yang kurang nyaman di stadion ini.

Cara termudah untuk mencapai stadion adalah dengan menggunakan Uber atau Careem, karena parkir bisa jadi sulit pada hari-hari pertandingan besar. Jika Anda lebih memilih transportasi umum, Riyadh Metro (Jalur 2) melayani kawasan universitas, tetapi biasanya disarankan untuk naik taksi sebentar dari stasiun ke gerbang stadion.

Gerbang biasanya dibuka dua jam sebelum pertandingan dimulai. Pemeriksaan keamanan sangat ketat, jadi datanglah setidaknya 60 menit lebih awal untuk melewati pemeriksaan di sekitar area stadion dan menemukan tempat duduk Anda.