Cara membeli tiket pertandingan Al-Nassr vs Al-Ahli 2026: Jadwal semifinal Liga Champions AFC, harga tiket 22 April, dan informasi lainnya

Dubai menjadi sorotan utama pada bulan April ini saat raksasa Saudi, Al-Nassr, berhadapan dengan Al-Ahli SC dari Qatar dalam laga semifinal Liga Champions AFC yang sangat krusial.

Al-Nassr memasuki laga ini dalam performa yang luar biasa setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Al Wasl di perempat final, dengan Cristiano Ronaldo terus membuktikan mengapa ia adalah penyerang paling mematikan di sepak bola Asia.

Di sisi lain, pasukan Al-Ahli Qatari telah menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk mencapai tahap ini, menciptakan pertemuan klasik antara Riyadh dan Doha di tanah netral Uni Emirat Arab.

Dengan satu tempat di final kontinental yang dipertaruhkan, permintaan tiket mencapai rekor tertinggi. Baik Anda penggemar setia Al-Nassr atau datang dari Doha untuk mendukung tim Hijau-Putih, GOAL memiliki informasi terbaru mengenai harga tiket dan cara mendapatkan tempat duduk Anda untuk pertandingan bersejarah ini.

Kapan pertandingan Al-Nassr vs Al-Ahli berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 22 April 2026 (18:00 GST) Al-Nassr vs Al-Ahli (Qatar) Stadion Zabeel, Dubai Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al-Nassr vs Al-Ahli?

Tiket untuk semifinal tingkat benua ini laris manis di berbagai saluran penjualan, baik resmi maupun tidak resmi.

Meskipun alokasi terbatas dirilis melalui mitra resmi turnamen, jumlah penggemar yang sangat besar dari Arab Saudi dan Qatar membuat tiket-tiket ini sering kali sudah dipesan sebelum tersedia untuk penjualan umum.

Meskipun alokasi terbatas dirilis melalui mitra resmi turnamen, jumlah penggemar yang sangat besar dari Arab Saudi dan Qatar membuat tiket-tiket ini sering kali sudah dipesan sebelum tersedia untuk penjualan umum.

Berapa harga tiket pertandingan Al-Nassr vs Al-Ahli?

Harga untuk pertandingan semifinal ini bervariasi tergantung pada lokasi stadion dan permintaan pasar saat ini.

Bagi para penggemar yang ingin merasakan gemuruh sorakan penonton dengan harga serendah mungkin, tiket kelas bawah mulai dari sekitar SAR 460.

Kursi-kursi ini terletak di bagian Shortside, yang menjadi titik fokus bagi kelompok pendukung paling vokal dari Riyadh dan Doha.

Bagi mereka yang mencari pemandangan terbaik dari pertarungan taktis, tempat duduk Kategori 1 dan Longside memberikan pengalaman premium. Berikut adalah rincian kisaran harga terkini untuk pertandingan di Dubai:

Kategori 2 / Shortside: SAR 460 - SAR 620 (Terbaik untuk menikmati atmosfer)

SAR 460 - SAR 620 (Terbaik untuk menikmati atmosfer) Kategori 1 / Longside: SAR 720 - SAR 1.150 (Terbaik untuk menonton pertandingan)

SAR 720 - SAR 1.150 (Terbaik untuk menonton pertandingan) VIP / Hospitality: SAR 2.050+ (Tempat duduk premium dan layanan katering)

Karena ini adalah pertandingan sistem gugur satu leg, permintaan jauh lebih tinggi dari biasanya. Para penggemar disarankan untuk memesan lebih awal guna mendapatkan harga terendah, karena harga di pasar sekunder cenderung naik seiring mendekatnya hari pertandingan dan rencana perjalanan dari GCC semakin pasti.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Zabeel

Stadion Zabeel adalah jantung bersejarah sepak bola di Dubai. Didirikan pada tahun 1974 dan secara tradisional menjadi kandang Al Wasl FC, stadion ini berfungsi sebagai tuan rumah yang sempurna untuk semifinal di lapangan netral ini.

Stadion ini terkenal di dunia karena suasananya yang sangat intens, di mana tribun penonton terletak sangat dekat dengan lapangan.

Dengan kapasitas 8.439 penonton, tempat ini menawarkan suasana yang akrab yang memperkuat suara penonton, menjadikannya salah satu tempat paling meriah di Timur Tengah. Stadion ini terletak di distrik Zabeel, kawasan bergengsi di Dubai dekat Dubai Frame yang ikonik dan istana-istana kerajaan.

Para penonton yang hadir di pertandingan ini dapat menikmati kawasan taman di sekitarnya serta nilai sejarah stadion yang pernah menjadi tuan rumah bagi Diego Maradona selama karier kepelatihannya di UEA.