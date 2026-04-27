Cara membeli tiket pertandingan Al-Ittihad vs Al-Qadsiah 2026: Jadwal Liga Pro Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Musim Liga Pro Saudi semakin memanas, dan hanya sedikit pertandingan yang sepenting laga antara Al-Ittihad dan Al-Qadsiah yang akan datang.

Seiring dengan terus meningkatnya popularitas liga ini di kancah global, menyaksikan kedua tim ini bertanding di Stadion King Abdullah Sports City yang ikonik telah menjadi pengalaman yang wajib dicoba bagi para penggemar sepak bola.

Kapan pertandingan Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 21 Mei 2026 | 21:00 Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah King Abdullah Sports City (Jeddah) Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah?

Cara utama untuk membeli tiket adalah melalui platform penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi atau portal penjualan tiket khusus klub Al-Ittihad.

Namun, karena popularitas tim tuan rumah yang sangat tinggi dan kehadiran para bintang dunia, tiket sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis ke publik.

Jika Anda melewatkan peluncuran awal, platform pasar sekunder seperti StubHub adalah pilihan terbaik Anda. StubHub menyediakan berbagai pilihan tempat duduk bahkan ketika tiket di loket resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Al-Ittihad vs Al-Qadsiah?

Harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi dirancang agar terjangkau, meskipun harganya bervariasi tergantung pada pentingnya pertandingan dan kategori tempat duduk.

Kategori Standar (Kategori 2 & 3): Ini adalah tiket dengan harga paling terjangkau, biasanya berkisar antara 50 SAR hingga 150 SAR. Kursi-kursi ini umumnya terletak di bagian atas stadion, sehingga menawarkan pemandangan panorama lapangan yang menakjubkan.

Kategori Premium (Kategori 1): Bagi yang ingin lebih dekat dengan aksi di lapangan, harga tiket Kategori 1 umumnya berkisar antara 200 SAR hingga 500 SAR. Kursi-kursi ini menawarkan pandangan lebih dekat pada bintang-bintang seperti Benzema dan pertarungan taktis di pinggir lapangan.

Gold & Silver Lounges: Untuk pengalaman yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih baik, harganya berkisar antara 750 SAR hingga 1.500 SAR.

Hospitality & VIP Boxes: Ini adalah tiket paling eksklusif, sering kali mulai dari 2.500 SAR dan bisa jauh lebih tinggi tergantung pada tingkat layanan dan katering yang disertakan. Tiket ini ideal untuk kelompok perusahaan atau penggemar yang mencari pengalaman menonton pertandingan yang sangat mewah.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion King Abdullah Sports City

Stadion King Abdullah Sports City, yang akrab dikenal sebagai The Shining Jewel (Al-Jawhara Al-Moshee'ah), adalah mahkota permata arsitektur olahraga Arab Saudi.

Terletak sekitar 30 kilometer di utara pusat kota Jeddah, stadion ini merupakan kandang bagi Al-Ittihad dan Al-Ahli.

Sejak dibuka pada tahun 2014, stadion ini telah menjadi tuan rumah berbagai acara bergengsi, termasuk Piala Super Italia, Piala Super Spanyol, dan acara-acara besar WWE.

Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 62.241 penonton. Desainnya yang unik memungkinkan sirkulasi udara yang sangat baik, yang sangat penting selama bulan-bulan panas di Kerajaan.

Tempat duduk dibagi menjadi tiga tingkat utama, memastikan bahwa bahkan dari titik tertinggi, para penggemar memiliki pandangan yang jelas dan tidak terhalang ke arah lapangan.

Stadion ini merupakan arena khusus sepak bola, yang berarti tidak ada lintasan lari di antara tribun penonton dan lapangan, sehingga menciptakan suasana yang akrab sekaligus menakutkan bagi tim tamu.