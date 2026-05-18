Cara membeli tiket pertandingan Al Hilal vs NEOM: Jadwal Liga Pro Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Musim Liga Pro Saudi 2025-26 semakin mendekati akhir yang dramatis, dan Pekan Ke-33 menghadirkan laga seru yang berpotensi menentukan nasib perebutan gelar juara.

Al Hilal, raksasa Riyadh yang sedang memegang gelar, akan menjamu pendatang baru paling ambisius musim ini, NEOM SC, di Kingdom Arena yang canggih. Dengan Al Hilal terlibat dalam pertarungan sengit dengan Al-Nassr di puncak klasemen, setiap poin sangatlah penting.

GOAL telah menyusun panduan lengkap untuk memastikan Anda mendapatkan tempat duduk, baik Anda mencari tiket masuk umum yang paling terjangkau atau pengalaman keramahtamahan premium.

Kapan pertandingan Al Hilal vs NEOM?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 16 Mei 2026 | 19:05 AST Al Hilal vs NEOM SC Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Hilal vs NEOM?

Situs penjualan tiket utama untuk Liga Pro Saudi adalah Webook.com.

Namun, untuk pertandingan pekan ke-33 melawan tim 10 besar seperti NEOM, tiket utama sering kali habis terjual dalam hitungan jam setelah dirilis. Jika Anda mendapati situs resminya sudah penuh, jangan putus asa.

Cara terbaik untuk mendapatkan tiket saat penjualan umum sudah habis adalah melalui pasar sekunder. StubHub adalah platform terkemuka untuk pertandingan-pertandingan yang sangat diminati ini, yang menawarkan lingkungan aman untuk membeli tiket dari penggemar lain.

Berapa harga tiket Al Hilal vs NEOM?

Harga untuk pertandingan ini mencerminkan pentingnya posisi klasemen liga. Meskipun Liga Pro Saudi tetap terjangkau, sifat premium dari Kingdom Arena dan waktu yang sudah mendekati akhir musim berarti harga dapat berfluktuasi.

Tiket Termurah: Di pasar sekunder, harga saat ini mulai dari sekitar SAR 860 . Tiket ini biasanya untuk tribun atas atau di belakang gawang, yang menawarkan suasana yang luar biasa.

Kursi Kelas Menengah: Untuk pemandangan samping di bagian Kategori 1 atau 2, harganya berkisar antara SAR 1.200 dan SAR 1.800 .

Premium & Keramahan: Akses VIP dan lounge di Kingdom Arena bisa lebih dari SAR 3.000, dengan katering kelas dunia dan pemandangan terbaik di stadion.

Kami menyarankan Anda untuk memilih tiket kelas dasar seharga SAR 860 sebagai pilihan paling hemat untuk merasakan gemuruh sorakan penonton Blue Wave tanpa menguras kantong. Selalu bandingkan harga di berbagai platform seperti StubHub untuk memastikan Anda mendapatkan harga terbaik saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Kingdom Arena di Riyadh secara luas dianggap sebagai salah satu venue sepak bola terbaik di Asia. Sejak dibuka, stadion ini telah menjadi benteng bagi Al Hilal, yang terkenal dengan suasananya yang intens dan teknologi mutakhirnya. Dengan kapasitas sekitar 27.000 penonton, stadion ini menawarkan pengalaman yang lebih akrab dan lebih meriah dibandingkan dengan King Fahd International Stadium yang lebih besar.

Venue ini sepenuhnya tertutup dengan atap yang dapat dibuka-tutup, memastikan bahwa bahkan pada malam-malam Mei yang hangat, suhu di dalam tetap ideal bagi para pemain dan penonton. Stadion ini memiliki empat tribun utama dengan tempat duduk yang dirancang sedekat mungkin dengan lapangan, memberikan pemandangan tanpa halangan dari setiap sudut. Bagi yang mencari kemewahan, arena ini menawarkan suite VIP kelas dunia dan Sky Lounge eksklusif.

Terletak di jantung kota Riyadh, stadion ini mudah dijangkau melalui jalan tol utama kota. Namun, kemacetan lalu lintas pada hari pertandingan bisa sangat parah. Sangat disarankan untuk tiba di lokasi setidaknya 90 menit sebelum kick-off pukul 19.05 agar dapat melewati pemeriksaan keamanan dan menikmati suasana menjelang pertandingan. Tersedia area parkir di lokasi, namun cepat penuh, sehingga layanan berbagi tumpangan seperti Uber atau Careem sering kali menjadi cara paling nyaman untuk mencapai stadion.