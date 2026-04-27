Cara membeli tiket pertandingan Al Hilal vs Damac 2026: Jadwal Liga Pro Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi terus memikat para penggemar sepak bola di seluruh dunia, dan pertandingan mendatang antara Al Hilal dan Damac diprediksi akan menjadi laga seru lainnya di musim 2025-26.

Al Hilal, yang dikenal sebagai "Blue Waves" dan klub paling sukses dalam sejarah Saudi, bertekad untuk mempertahankan dominasinya di puncak klasemen.

Dengan skuad yang diisi oleh talenta kelas dunia dan warisan yang telah terbina selama puluhan tahun, setiap pertandingan kandang Al Hilal menjadi pertunjukan sepak bola berintensitas tinggi serta dukungan penuh gairah dari para penggemar setia di Riyadh.

Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan Liga Pro Saudi ini secara langsung, GOAL memiliki semua detailnya, mulai dari platform penjualan resmi hingga opsi pasar sekunder.

Kapan pertandingan Al Hilal vs Damac?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Selasa, 28 April 2026, 21:00 Al Hilal vs Damac Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Hilal vs Damac?

Tiket untuk pertandingan kandang Al Hilal sebagian besar dijual melalui aplikasi resmi Blu Store. Ini adalah platform khusus klub untuk semua kebutuhan tiket dan merchandise. Para penggemar disarankan untuk mengunduh aplikasi ini jauh-jauh hari sebelum hari pertandingan agar dapat mengakses penjualan tiket segera setelah dibuka.

Karena basis penggemar Al Hilal yang sangat besar, tiket di aplikasi resmi sering kali habis terjual dalam hitungan jam setelah dirilis.

Bagi mereka yang melewatkan penjualan umum awal, atau bagi penggemar internasional yang mencari tempat duduk yang terjamin, pasar sekunder terkemuka seperti StubHub dapat menjadi alternatif. StubHub menyediakan platform bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket, yang sering kali menawarkan pilihan tempat duduk yang lebih beragam bahkan setelah loket resmi ditutup.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Damac?

Meskipun harga dapat bervariasi tergantung pada platform dan permintaan, penggemar umumnya dapat mengharapkan kisaran harga berikut:

Kategori 3 (Termurah): Mulai dari sekitar 50 SAR hingga 100 SAR. Kursi-kursi ini biasanya terletak di belakang gawang dan menawarkan suasana yang paling meriah.

Kategori 2 & 1: Harganya berkisar antara 150 SAR hingga 350 SAR. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan lapangan yang lebih sentral.

Harganya berkisar antara 150 SAR hingga 350 SAR. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan lapangan yang lebih sentral. Premium & Hospitality: Harga untuk kotak VIP dan lounge hospitality dapat dimulai dari 500 SAR dan meningkat secara signifikan tergantung pada tingkat kemewahan dan layanan katering yang disertakan.

Kami menyarankan Anda untuk terus memantau tiket termurah, karena tiket tersebut menawarkan nilai yang luar biasa untuk menonton beberapa pemain terbaik di dunia.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar, terkadang mulai dari harga yang lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung pada ketersediaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Pertandingan Al Hilal vs Damac akan digelar di Kingdom Arena yang canggih di Riyadh. Venue ini dengan cepat menjadi salah satu stadion sepak bola paling ikonik di Timur Tengah. Awalnya dikenal sebagai Boulevard Hall, stadion ini diubah menjadi fasilitas sepak bola kelas dunia dan menjadi markas eksklusif Al Hilal.

Kingdom Arena memiliki desain indoor penuh yang unik dengan atap yang dapat dibuka dan sistem pendingin udara canggih, memastikan para penggemar tetap nyaman terlepas dari cuaca di luar. Dengan kapasitas sekitar 26.000 hingga 30.000 penonton, stadion ini dirancang untuk mendekatkan para penggemar dengan aksi di lapangan, menciptakan atmosfer yang menakutkan bagi tim tamu. Stadion ini juga memegang dua Rekor Dunia Guinness: stadion sepak bola tertutup terbesar dan kapasitas tertinggi untuk stadion tertutup indoor.

Terletak di jantung kawasan hiburan Riyadh, Kingdom Arena mudah dijangkau dengan transportasi umum dan taksi. Para penggemar disarankan untuk tiba setidaknya 90 menit sebelum pertandingan dimulai agar dapat menikmati rangkaian acara prapertandingan dan menghindari antrean panjang di pintu masuk. Tempat ini juga dilengkapi dengan bilik VIP mewah dan lounge premium bagi mereka yang menginginkan pengalaman menonton pertandingan yang lebih eksklusif.