Cara membeli tiket pertandingan Al Hilal vs Al Taawoun: Tanggal, harga tiket, informasi stadion, dan lainnya

Liga Pro Saudi terus memikat dunia sepak bola, dan laga mendatang antara Al Hilal dan Al Taawoun di Kingdom Arena diprediksi akan menjadi sorotan utama musim ini.

Saat Al Hilal berupaya mempertahankan dominasinya di puncak klasemen dengan skuad bertabur bintang, Al Taawoun tiba di Riyadh sebagai tim pembunuh raksasa sejati, yang baru saja mencatatkan performa mengesankan di ajang kontinental dan dikenal karena kedisiplinan taktisnya.

Kapan pertandingan Al Hilal vs Al Taawoun?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 4 April 2026 (21:00) Al Hilal vs Al Taawoun Kingdom Arena, Riyadh Tiket

*Waktu kick-off di Liga Pro Saudi terkadang dapat berubah karena persyaratan siaran atau pertimbangan suhu lokal.

Di mana bisa membeli tiket Al Hilal vs Al Taawoun?

Bagi para penggemar yang ingin menonton pertandingan di Kingdom Arena, cara utamanya adalah melalui platform resmi WeBook, yang berfungsi sebagai pusat informasi terpadu untuk acara-acara Saudi Pro League dan Riyadh Season.

Tiket biasanya dirilis di sini 7 hingga 10 hari sebelum pertandingan, meskipun pertandingan-pertandingan besar bisa habis terjual dalam hitungan menit setelah dibuka.

Mengingat popularitas Al Hilal, penggemar yang mencari tiket pada menit-menit terakhir mungkin dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Pastikan Anda selalu menggunakan sumber terpercaya yang menawarkan jaminan uang kembali dan periksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Taawoun?

Bagi penggemar yang mengutamakan anggaran, tiket masuk umum biasanya mulai dari SAR 50 hingga SAR 100. Tiket termurah ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang/

Bagi mereka yang mencari pengalaman kelas menengah, kursi Kategori 1 dan Kategori 2 di sepanjang sisi panjang lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600. Kursi-kursi ini memberikan pemandangan yang lebih sentral dan akses yang lebih mudah ke fasilitas stadion.

Jika Anda mencari pengalaman yang lebih mewah, Kingdom Arena terkenal dengan layanan kelas dunia. Pilihan tiket Premium dan VIP berkisar antara SAR 1.200 hingga lebih dari SAR 5.000.

Di pasar sekunder, harga dapat berfluktuasi tergantung permintaan. Saat ini, daftar di platform seperti StubHub untuk pertandingan ini menunjukkan harga tiket termurah mulai sekitar SAR 490 hingga SAR 650.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Baru-baru ini dibuka untuk menjadi tuan rumah pertandingan kandang Al Hilal, Kingdom Arena adalah tempat serbaguna yang sepenuhnya tertutup dan dirancang untuk menghadirkan suasana yang intens dan akrab.

Tidak seperti stadion terbuka tradisional, atap tertutup dan deretan kursi yang curam di Kingdom Arena membuat suara para penggemar terperangkap di dalam, menjadikannya salah satu venue paling menakutkan bagi tim tamu di Asia.

Kingdom Arena memiliki kapasitas sekitar 26.000 hingga 30.000 penonton untuk pertandingan sepak bola, memastikan setiap kursi di stadion terasa dekat dengan lapangan.

Pemeriksaan keamanan dilakukan secara menyeluruh namun efisien. Siapkan diri Anda untuk menunjukkan tiket digital di ponsel cerdas Anda. Dompet digital (Apple Wallet/Google Pay) sering kali didukung untuk akses yang lancar.