Hanya sedikit pertandingan yang mampu menghadirkan ketegangan seperti laga Al Hilal vs Al Kholood di Liga Profesional Arab Saudi.

Sebagai raksasa sepak bola Asia saat ini, Al Hilal memasuki laga ini dengan skuad yang diisi oleh para bintang kelas dunia, termasuk Aleksandar Mitrović dan Rúben Neves, yang bertekad untuk memperkuat dominasi mereka di puncak klasemen.

Bagi tim tamu, Al Kholood, pertandingan ini merupakan peluang besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit liga di jantung kota Riyadh.

GOAL memiliki ulasan lengkap tentang cara mendapatkan tempat duduk Anda, termasuk harga, ketersediaan, dan platform terbaik untuk membeli tiket Al Hilal vs Al Kholood sekarang juga.

Kapan pertandingan Al Hilal vs Al Kholood berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Selasa, 7 April 2026, 21:00 Al Hilal vs Al Kholood Kingdom Arena, Riyadh Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al Hilal vs Al Kholood?

Cara utama untuk membeli tiket adalah melalui platform WeBook, yang berfungsi sebagai mitra resmi penjualan tiket untuk banyak acara Riyadh Season dan pertandingan kandang Al Hilal.

Selain itu, para penggemar dapat memeriksa situs web resmi Al Hilal dan portal tiket Liga Profesional Saudi (SPL) untuk pembelian langsung.

Namun, untuk pertandingan yang sangat diminati seperti ini, kuota tiket resmi sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis, sehingga para penggemar mungkin juga ingin mencari di situs-situs sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Kholood?

Harga tiket Al Hilal vs Al Kholood dirancang agar terjangkau, meskipun harganya berfluktuasi berdasarkan permintaan dan kategori tempat duduk. Bagi yang mencari caratermurah untuk menonton Al Hilal, tiket General Admission di bagian "Shortside" atau di belakang gawang sering kali mulai dari SAR 40 hingga SAR 75 melalui saluran resmi.

Di pasar sekunder, harganya bisa bervariasi. Saat ini, kursi tingkat pemula dijual mulai dari sekitar SAR 250 hingga SAR 400, tergantung seberapa dekat kita dengan hari pertandingan. Bagi yang mencari pengalaman yang lebih premium, Kingdom Arena menawarkan pemandangan luar biasa dari tingkat Longside. Di bawah ini adalah rincian harga yang mungkin harus kamu bayar di pasar sekunder:

Tiket Masuk Umum (Sisi Pendek): SAR 250 – SAR 450

SAR 250 – SAR 450 Tingkat Bawah Sisi Panjang: SAR 500 – SAR 900

SAR 500 – SAR 900 Tempat Duduk Premium/Klub: SAR 1.000 – SAR 1.800

SAR 1.000 – SAR 1.800 Layanan VIP: SAR 2.500+

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Kingdom Arena dibuka pada tahun 2023 dan memegang Rekor Dunia Guinness sebagai stadion sepak bola tertutup terbesar.

Dengan kapasitas sekitar 26.000 orang, stadion ini menghadirkan suasana yang sangat akrab dan riuh, karena atap tertutupnya menahan suara para penggemar setia Al Hilal.