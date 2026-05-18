Cara membeli tiket pertandingan Al-Fayha vs Al-Hilal: Jadwal Liga Pro Arab Saudi, harga tiket, dan informasi lainnya

Liga Pro Saudi terus memikat para penggemar sepak bola di seluruh dunia saat Al-Fayha bersiap menjamu juara bertahan sekaligus raksasa kontinental, Al-Hilal.

Pertandingan ini telah berkembang menjadi laga yang menarik, sering mempertemukan tim Al-Fayha yang tangguh dan disiplin secara taktis melawan kehebatan tim Blue Waves yang dipenuhi bintang.

Dengan Al-Hilal yang memiliki beberapa nama terbesar di dunia sepak bola dan mempertahankan status mereka sebagai tim yang harus dikalahkan di Timur Tengah, setiap perjalanan tandang yang mereka lakukan menjadi acara yang sangat dinanti, menarik kerumunan besar dan atmosfer yang intens.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai peluncuran tiket, platform terbaik untuk pembelian yang aman, dan harga paling kompetitif.

Kapan pertandingan Al-Fayha vs Al-Hilal berlangsung?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 21 Mei 2026 Al-Fayha vs Al-Hilal Kota Olahraga Al Majma'ah, Al Majma'ah Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al-Fayha vs Al-Hilal?

Mendapatkan tiket untuk pertandingan Al-Hilal bisa jadi sangat sulit karena basis penggemar mereka yang sangat besar serta kehadiran bintang-bintang internasional seperti Neymar, Aleksandar Mitrović, dan Rúben Neves.

Untuk pertandingan tandang khusus ini melawan Al-Fayha, tiket terutama didistribusikan melalui saluran resmi Liga Pro Saudi dan platform penjualan tiket klub tuan rumah.

Namun, bagi penggemar yang melewatkan penjualan umum awal atau mereka yang bepergian dari luar Arab Saudi dan membutuhkan opsi pasar sekunder yang lebih terjamin, StubHub menawarkan lingkungan yang aman untuk membeli tiket bahkan ketika tiket di loket utama sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Al-Fayha vs Al-Hilal?

Harga tiket Liga Pro Saudi bervariasi tergantung pada kategori pertandingan dan profil tim tamu. Ketika Al-Hilal menjadi lawan, harga biasanya sedikit naik karena tingginya permintaan. Untuk pertandingan di Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha berupaya menjaga agar sepak bola tetap dapat diakses sambil mengelola persyaratan logistik dari pertandingan bergengsi ini.

Kategori 3 (Tiket Masuk Umum): Ini adalah tiket dengan harga paling terjangkau, biasanya mulai dari sekitar 30 SAR hingga 75 SAR. Kursi-kursi ini sangat cocok bagi para penggemar setia yang ingin merasakan suasana langsung di tengah-tengah keramaian.

Ini adalah tiket dengan harga paling terjangkau, biasanya mulai dari sekitar 30 SAR hingga 75 SAR. Kursi-kursi ini sangat cocok bagi para penggemar setia yang ingin merasakan suasana langsung di tengah-tengah keramaian. Kategori 2 (Kursi Premium): Terletak di sepanjang pinggir lapangan dengan pemandangan lapangan yang lebih baik, harga tiket ini biasanya berkisar antara 100 SAR hingga 250 SAR.

Terletak di sepanjang pinggir lapangan dengan pemandangan lapangan yang lebih baik, harga tiket ini biasanya berkisar antara 100 SAR hingga 250 SAR. Kategori 1 & Emas: Tiket ini menawarkan pemandangan terbaik di stadion dan harganya sering kali berkisar antara 300 SAR hingga 600 SAR.

Tiket ini menawarkan pemandangan terbaik di stadion dan harganya sering kali berkisar antara 300 SAR hingga 600 SAR. Hospitality & VIP: Bagi mereka yang mencari pengalaman menonton pertandingan terbaik dengan layanan katering dan akses ke lounge, paket VIP dapat dimulai dari 1.000 SAR dan bisa jauh lebih tinggi tergantung pada tingkat suite.

Seiring mendekatnya hari pertandingan, harga di pasar sekunder seperti StubHub dapat berfluktuasi berdasarkan pasokan dan permintaan. Kami menyarankan untuk memesan sedini mungkin guna mendapatkan harga terendah, karena harga cenderung naik setelah alokasi umum habis.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Majma'ah Sports City

Al Majma'ah Sports City adalah markas kebanggaan Al-Fayha FC. Terletak di Al Majma'ah, sekitar 200 kilometer di utara Riyadh, tempat ini berfungsi sebagai pusat olahraga yang sangat penting bagi wilayah tersebut.

Meskipun tidak memiliki kapasitas sebesar Stadion Internasional Raja Fahd, bentuknya yang kompak justru menciptakan suasana yang menakutkan dan penuh semangat bagi tim tamu.

Stadion ini telah direnovasi untuk memenuhi standar tinggi Liga Pro Saudi, memastikan bahwa fasilitas untuk penggemar, media, dan pemain berada di kelas atas. Dengan kapasitas sekitar 7.000 penonton, setiap kursi menawarkan pemandangan aksi dari dekat, menjadikannya salah satu tempat paling intim untuk menyaksikan para bintang Al-Hilal.

Bagi penggemar yang bepergian dari Riyadh, perjalanan memakan waktu sekitar dua jam melalui Jalan Tol 60. Tersedia area parkir yang luas di sekitar kompleks olahraga, namun disarankan untuk tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off untuk menghindari kemacetan lalu lintas lokal. Di dalam stadion, Anda akan menemukan berbagai kios makanan dan minuman yang menyajikan hidangan lokal favorit serta camilan standar hari pertandingan, sesuai dengan atmosfer ramah keluarga yang menjadi ciri khas Liga Pro Arab Saudi.

Ingatlah untuk mengenakan pakaian yang nyaman karena suhu malam hari di gurun bisa turun drastis, bahkan setelah hari yang hangat. Mendukung tim tuan rumah atau tim tamu raksasa di Al Majma'ah Sports City adalah pengalaman unik yang menangkap esensi sejati budaya sepak bola Arab Saudi.