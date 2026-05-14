Liga Pro Saudi terus memikat penonton di seluruh dunia, dan laga mendatang antara Al-Ettifaq dan Al-Ittihad diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan unggulan di fase akhir musim ini. Kedua klub ini memiliki sejarah yang sangat kaya di Kerajaan; Al-Ettifaq tetap menjadi institusi kebanggaan Dammam dengan warisan sebagai tim Saudi pertama yang memenangkan gelar internasional, sementara Al-Ittihad berdiri sebagai raksasa kontinental, didukung oleh lautan penggemar berwarna kuning dan hitam yang penuh semangat dari Jeddah.

Seiring mendekatnya pertandingan, permintaan tiket di Dammam melonjak tajam. Baik Anda pendukung lokal maupun penggemar yang datang dari luar kota untuk menyaksikan revolusi Liga Pro Saudi secara langsung, GOAL telah mengumpulkan semua detail penting tentang cara mendapatkan tempat duduk Anda. Mulai dari tiket kelas bawah yang paling terjangkau hingga pengalaman hospitality premium, kami memiliki informasi terbaru mengenai harga dan ketersediaan untuk memastikan Anda tidak melewatkan satu menit pun dari aksi di lapangan.

Kapan pertandingan Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

Pertandingan ini dijadwalkan pada Kamis, 14 Mei 2026. Pertandingan Putaran ke-33 ini merupakan acara prime-time, yang akan dimulai di bawah sorotan lampu di Dammam saat perebutan gelar Liga Pro Saudi dan pertarungan kualifikasi Eropa mencapai puncaknya.

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Kamis, 14 Mei 2026 | 21:00 (Waktu Lokal) Al-Ettifaq vs Al-Ittihad Stadion EGO, Dammam Tiket

Di mana bisa membeli tiket Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

Tiket pertandingan Liga Pro Saudi umumnya dijual melalui platform resmi klub dan pasar jual-beli tiket resmi. Untuk pertandingan yang sangat diminati seperti ini, platform pasar sekunder seperti StubHub sering kali menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan tiket, terutama jika tiket pada penjualan umum awal sudah habis terjual. Platform ini menyediakan lingkungan yang aman bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket, serta menawarkan beragam pilihan tempat duduk dengan berbagai kisaran harga.

Bagi Anda yang berada di Dammam, tiket di loket EGO Stadium mungkin terbatas pada hari pertandingan, tetapi mengingat popularitas Al-Ittihad, pemesanan online terlebih dahulu adalah satu-satunya cara untuk menjamin Anda bisa masuk.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

Harga tiket Liga Pro Saudi tetap kompetitif, menawarkan akses ke talenta kelas dunia dengan berbagai tingkat harga. Untuk pertandingan di Stadion EGO, penggemar dapat mengharapkan struktur harga berjenjang.

Kategori 3 (Di Belakang Gawang): Tiket-tiket ini biasanya yang paling murah, dengan harga mulai dari sekitar 30 SAR hingga 50 SAR. Bagian-bagian ini menawarkan suasana yang meriah, sering kali dipenuhi oleh para pendukung tuan rumah yang paling bersemangat.

Kategori 2 (Tribun Sudut dan Samping): Kursi kelas menengah biasanya berharga antara 75 SAR hingga 150 SAR, memberikan keseimbangan yang bagus antara harga dan pandangan yang jelas terhadap pertarungan taktis.

Kategori 1 (Tribun Utama): Kursi premium dengan pemandangan samping umumnya dihargai mulai dari 200 SAR ke atas. Kursi-kursi ini menawarkan sudut pandang terbaik untuk fotografi dan pemandangan lapangan yang menyeluruh.

Hospitality dan VIP: Bagi mereka yang mencari pengalaman terbaik, harga kotak VIP dan ruang tunggu hospitality berkisar antara 500 SAR hingga lebih dari 1.500 SAR, yang sering kali sudah termasuk katering, lingkungan dengan pengatur suhu, dan parkir eksklusif.

Bagaimana cara mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

Untuk memastikan Anda bisa menonton pertandingan di Dammam ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para penggemar. Pilihan paling populer bagi wisatawan internasional dan mereka yang ingin memastikan ketersediaan tiket adalah pasar sekunder. Platform seperti StubHub telah menjadi pilihan utama bagi penggemar Liga Pro Saudi karena mereka menampilkan daftar tiket terverifikasi dari pemegang tiket musiman dan penggemar yang tidak bisa hadir. Ini sering kali merupakan tempat terbaik untuk menemukan tiket Kategori 3 dengan harga pasar paling kompetitif.

Di tingkat lokal, Al-Ettifaq sering memanfaatkan platform Webook atau aplikasi klub khusus mereka sendiri untuk penjualan tiket tahap awal. Penjualan ini biasanya dibuka beberapa hari sebelum pertandingan, dimulai dengan prapenjualan bagi anggota klub sebelum dilanjutkan ke penjualan umum. Namun, untuk pertandingan bergengsi yang melibatkan Al-Ittihad, tiket yang dialokasikan pada tahap awal ini biasanya ludes terjual dalam hitungan menit.

Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih premium, platform perhotelan khusus sering menangani penjualan kotak eksekutif dan akses ke lounge VIP. Jika Anda mencari tiket termurah, kami sarankan untuk memeriksa StubHub segera setelah jadwal pertandingan dikonfirmasi, karena daftar sekunder awal sering kali dapat ditemukan dengan harga murah bagi mereka yang bertindak cepat.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion EGO

EGO Stadium, yang sebelumnya dikenal sebagai Al-Ettifaq Club Stadium atau Abdullah Al-Dabal Stadium, baru-baru ini menjalani renovasi besar-besaran untuk menyesuaikan dengan standar sepak bola modern. Terletak di jantung Dammam, stadion ini kini memiliki kapasitas sekitar 15.000 penonton. Penghapusan lintasan atletik selama renovasi 2021-2023 telah membuat tribun lebih dekat ke lapangan, sehingga menciptakan suasana yang akrab dan menakutkan bagi tim tamu.

Stadion ini mudah dijangkau di dalam kota Dammam dan menjadi pusat identitas sepak bola kota tersebut. Bagi para penggemar yang datang dengan mobil, tersedia area parkir yang luas di kompleks Kementerian Olahraga di sekitarnya, meskipun disarankan untuk tiba setidaknya satu jam sebelum kick-off karena kepadatan lalu lintas pada hari pertandingan. Transportasi umum dan layanan pemesanan kendaraan seperti Careem dan Uber juga banyak digunakan dan dapat mengantar para penggemar langsung ke gerbang stadion.

Di dalam, venue ini menawarkan berbagai fasilitas modern, termasuk kios-kios makanan dan minuman yang telah diperbarui yang menyajikan camilan dan minuman lokal. Bagi pengunjung internasional, penting untuk diingat bahwa sebagian besar stadion di Arab Saudi ramah keluarga, dan suasana di EGO Stadium umumnya ramah namun riuh. Baik Anda datang untuk mendukung Gerrard’s Fursan atau sekadar ingin melihat sekilas para bintang Al-Ittihad, EGO Stadium menyediakan latar belakang kelas dunia untuk malam sepak bola elit Arab Saudi.