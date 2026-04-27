Musim sepak bola domestik UEA semakin memanas seiring dua klub raksasa paling berprestasi di kawasan ini, Al Ain FC dan Al Wahda FC, bersiap bertarung memperebutkan gelar juara di Final ADIB Cup.

Dikenal sebagai "UAE Classico", final yang akan digelar di Stadion Mohamed bin Zayed yang ikonik ini diprediksi akan menjadi pertunjukan yang sold-out dan tak boleh dilewatkan oleh para penggemar di seluruh kawasan MENA.

Jika Anda ingin menyaksikan momen bersejarah ini secara langsung, GOAL siap membantu Anda dengan panduan lengkap untuk mendapatkan tempat duduk, mulai dari opsi tiket termurah hingga pengalaman premium.

Kapan Final ADIB Cup antara Al Ain FC vs Al Wahda FC?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket 1 Mei 2026, 20:45 (Waktu Lokal) Al Ain FC vs Al Wahda FC Stadion Mohamed bin Zayed, Abu Dhabi Tiket

Di mana bisa membeli tiket Final ADIB Cup Al Ain FC vs Al Wahda FC?

Penjualan tiket resmi biasanya juga dikelola melalui portal tiket resmi Liga Pro UEA dan Platinumlist.

Namun, karena antusiasme yang sangat besar dari para penggemar lokal baik Al Ain maupun Al Wahda, tiket-tiket ini sering kali habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis.

Jika Anda menemukan bahwa saluran resmi sudah habis, platform sekunder yang terpercaya seperti Ticombo menawarkan alternatif penting agar Anda tetap dapat menonton pertandingan. Pastikan selalu membeli melalui tautan yang aman untuk menghindari kekecewaan pada hari pertandingan.

Berapa harga tiket Final ADIB Cup Al Ain FC vs Al Wahda FC?

Bagi yang mencari cara paling hemat untuk masuk ke stadion, tiket termurah biasanya terdapat di bagian General Admission 3, yang sering terletak di belakang gawang.

Tiket Masuk Umum: Harganya biasanya berkisar antara SAR 150 hingga SAR 250 di pasar sekunder seperti Ticombo, tergantung pada permintaan.

Tempat Duduk Premium: Anda perlu membayar antara SAR 400 hingga SAR 600 untuk pemandangan tengah di baris bawah.

Hospitality & VIP: Untuk pengalaman yang lebih mewah, termasuk layanan katering dan akses ke lounge, harganya bisa melebihi SAR 1.000.

Perlu diingat bahwa menjelang tanggal pertandingan, harga di pasar sekunder mungkin naik secara signifikan. Memastikan tiket Anda lebih awal adalah strategi terbaik untuk mendapatkan harga serendah mungkin.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Mohamed bin Zayed

Stadion Mohamed bin Zayed di Abu Dhabi adalah salah satu tempat olahraga paling modern dan mengesankan di Timur Tengah.

Sering disebut sebagai Stadion Kebanggaan, stadion ini berfungsi sebagai kandang bagi Klub Al Jazira, tetapi sering menjadi tuan rumah final internasional dan domestik besar berkat fasilitas kelas dunianya.

Dengan kapasitas sekitar 37.000 penonton, stadion ini menawarkan suasana yang akrab namun penuh semangat.