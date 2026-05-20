Cara membeli tiket pertandingan Afrika Selatan vs Korea Selatan: Harga tiket Piala Dunia, informasi Estadio BBVA, dan lainnya

Afrika Selatan akan menutup penampilan mereka di Grup A Piala Dunia 2026 melawan Korea Selatan pada 24 Juni.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Afrika Selatan vs Korea Selatan, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi penting mengenai stadion.

Kapan pertandingan Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026?

Jadwal Pertandingan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 18 Juni 2026 Republik Ceko vs Afrika Selatan Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 24 Juni 2026 Afrika Selatan vs Korea Selatan Estadio BBVA, Monterrey Tiket

Jadwal Pertandingan Korea Selatan di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket 11 Juni 2026 Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio Akron, Zapopan Tiket 18 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Zapopan Tiket 24 Juni 2026 Afrika Selatan vs Korea Selatan Estadio BBVA, Monterrey Tiket

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Afrika Selatan vs Korea Selatan?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Afrika Selatan vs Korea Selatan?

Harga tiket Piala Dunia dapat sangat bervariasi tergantung pada kategori tempat duduk dan seberapa dekat kita dengan hari pertandingan.

Untuk pertandingan Afrika Selatan vs Korea Selatan di Monterrey, harga tiket kelas bawah saat ini menjadi daya tarik terbesar bagi penggemar dengan anggaran terbatas. Saat tuan rumah turun ke lapangan untuk pertandingan penentu di babak penyisihan grup, permintaan diperkirakan akan menjadi salah satu yang tertinggi di babak pembuka.

Saat ini, tiket termurah tersedia dengan harga sekitar $400 hingga $550 di bagian atas stadion.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Kategori 3 (Kelas Atas): $400 - $750

Kategori 2 (Tingkat Menengah): $800 - $1.300

Kategori 1 (Tingkat Bawah/Sisi Lapangan): $1.500 - $3.500

Hospitality/VIP: $4.000+

Perlu dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. Karena Monterrey merupakan destinasi global terkemuka dan pusat utama bagi tim tuan rumah, permintaan lokal diperkirakan akan sangat tinggi. Memastikan ketersediaan tiket Kategori 3 sedini mungkin adalah langkah paling bijak bagi para pendukung yang sadar anggaran dan ingin menyaksikan pertandingan krusial ini.

Rekor head-to-head Afrika Selatan vs Korea Selatan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion BBVA

Estadio BBVA, yang terletak di Guadalupe (wilayah Monterrey), Meksiko, sering disebut "El Gigante de Acero" (Raksasa Baja). Stadion ini secara luas dianggap sebagai salah satu stadion terindah dan termodern di Amerika Latin.

Stadion ini memiliki eksterior metalik yang dirancang untuk meniru sejarah industri Monterrey, sementara tempat duduknya diatur sedemikian rupa agar para penggemar dapat menyaksikan pertandingan dari jarak yang sangat dekat.

Untuk Piala Dunia, stadion ini akan menampung sekitar 53.500 penonton. Stadion ini akan menjadi tuan rumah bagi empat pertandingan secara keseluruhan.