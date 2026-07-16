Piala Dunia 2026 akan mencapai puncak yang mendebarkan akhir pekan ini. Sebelum final Piala Dunia di New Jersey pada Minggu (19 Juli), ada perebutan tempat ketiga pada Sabtu (18 Juli) dan Anda bisa berada di Miami untuk menyaksikan laga pembuka itu.

Juara dunia dua kali Prancis akan menghadapi rival Eropa, Inggris, dalam laga perebutan medali perunggu. Prancis kalah 2-0 dari Spanyol pada Selasa, sementara Inggris tumbang dengan cara yang menyakitkan pada masa tambahan waktu melawan Argentina, kalah 2-1 pada Rabu.

Dengan belenggu taktik biasanya dilepaskan untuk laga perebutan tempat ketiga, para penggemar bisa mengharapkan tontonan yang terbuka dan menghibur saat dua tim terbaik dunia berusaha menutup turnamen dengan hasil positif.

Laga perebutan tempat ketiga sering menghasilkan sepak bola yang terbuka dan banyak gol karena kedua tim bermain tanpa rasa takut demi meraih kehormatan medali perunggu. Jika Anda berencana memasang taruhan strategis pada duel perebutan medali perunggu ini, memulai dengan dana bonus adalah keuntungan besar. Baca panduan sederhana kami untuk mengaktifkan hadiah Anda menggunakan kode promo Melbet terverifikasi kami.

Kapan laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar?

Bagaimana cara mendapatkan tiket perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah dibuka pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya berdasarkan siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, setelah dibuka pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya berdasarkan siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen. Alternatifnya, penggemar dapat melirik pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Harga tiket nominal untuk laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami berkisar dari $165 hingga $1.125 tergantung kategori kursi.

FIFA merilis beberapa tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: $800 - $1.125 (berlokasi di tingkat tempat duduk bawah)

$800 - $1.125 (berlokasi di tingkat tempat duduk bawah) Kategori 2: $600 - $875 (mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1)

$600 - $875 (mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1) Kategori 3: $165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2)

$165 - $455 (terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2) Tingkat Suporter: $60 (dikhususkan bagi penggemar setia melalui federasi nasional)

Pantau portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar?

Hard Rock Stadium adalah venue multifungsi di Miami Gardens, Florida. Stadion ini menjadi markas tim NFL, Miami Dolphins, sejak dibuka pada 1987 dan tim football kampus NCAA, Miami Hurricanes, sejak 2008.

Venue di Miami ini bukan asing dalam menggelar acara besar, dengan enam Super Bowl, dua MLB World Series, ketika Florida Marlins bermain di sana, serta WrestleMania XXVIII pernah digelar di sana. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi agenda tahunan, bersama F1 Miami Grand Prix yang berlangsung di area stadion.

Setelah menjadi tuan rumah final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sudah sangat terbiasa menggelar laga sepak bola besar. Kerumunan penonton yang bersemangat menyaksikan Argentina, yang diperkuat Lionel Messi dari Inter Miami, mengangkat trofi dua tahun lalu setelah menang 1-0 atas Kolombia usai perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium adalah satu dari 16 stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meski memiliki kapasitas gabungan terkecil, 65.000, di antara 11 stadion yang berada di Amerika Serikat, venue di Miami itu akan menggelar total tujuh pertandingan, termasuk perebutan tempat ketiga.

Bagaimana hasil-hasil terbaru perebutan tempat ketiga Piala Dunia?