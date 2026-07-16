Piala Dunia 2026 mencapai klimaks yang mendebarkan akhir pekan ini. Sebelum Final Piala Dunia di New Jersey pada Minggu (19 Juli), terlebih dahulu ada playoff perebutan tempat ketiga pada Sabtu (18 Juli) ini dan Anda bisa berada di Miami untuk menyaksikan laga pembukanya.

Juara Piala Dunia dua kali Prancis akan menghadapi rival Eropa, Inggris, dalam laga perebutan medali perunggu. Prancis kalah 2-0 dari Spanyol pada Selasa, sementara Inggris tumbang dengan cara yang menyakitkan pada masa injury time melawan Argentina, kalah 2-1 pada Rabu.

Dengan pendekatan taktis yang biasanya lebih terbuka dalam duel perebutan tempat ketiga, para penggemar bisa mengharapkan tontonan yang terbuka dan menghibur saat dua tim terbaik dunia berusaha menutup turnamen dengan hasil positif.

Laga playoff perebutan tempat ketiga sering menghasilkan pertandingan terbuka dengan banyak gol karena kedua tim bermain tanpa rasa takut demi meraih kehormatan medali perunggu. Jika Anda berencana memasang taruhan strategis pada duel perebutan medali perunggu ini, memulai dengan dana bonus adalah keuntungan besar. Simak panduan sederhana kami untuk mengaktifkan hadiah Anda menggunakan kode promo Melbet terverifikasi kami.

Kapan playoff perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar?

Bagaimana cara mendapatkan tiket playoff perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sudah dibuka, setelah dimulai pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan sistem undian. Tiket dijual sepenuhnya dengan prinsip siapa cepat dia dapat dan konfirmasi diberikan secara langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sudah dibuka, setelah dimulai pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan sistem undian. Tiket dijual sepenuhnya dengan prinsip siapa cepat dia dapat dan konfirmasi diberikan secara langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Marketplace Resale Resmi FIFA juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring turnamen yang semakin dekat.

juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring turnamen yang semakin dekat. Sebagai alternatif, penggemar dapat melirik marketplace sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket playoff perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Harga tiket nominal untuk pertandingan playoff perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami berkisar dari $165 hingga $1.125, tergantung kategori kursi.

FIFA merilis beberapa tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

Kategori 1: $800 - $1.125 (berlokasi di tier tempat duduk bawah)

$800 - $1.125 (berlokasi di tier tempat duduk bawah) Kategori 2: $600 - $875 (mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1)

$600 - $875 (mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1) Kategori 3: $165 - $455 (terutama di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2)

$165 - $455 (terutama di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2) Tier Suporter: $60 (dikhususkan secara eksklusif untuk penggemar setia melalui federasi nasional)

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terbaru.

Di mana pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 digelar?

Hard Rock Stadium adalah venue multifungsi di Miami Gardens, Florida. Stadion ini menjadi markas tim NFL, Miami Dolphins, sejak dibuka pada 1987 dan tim football kampus NCAA, Miami Hurricanes, sejak 2008.

Venue di Miami ini sudah sangat akrab menjadi tuan rumah acara-acara besar, dengan enam Super Bowl, dua MLB World Series (saat Florida Marlins bermain di sana), dan WrestleMania XXVIII pernah digelar di sana. Turnamen tenis Miami Open juga menjadi agenda tahunan, bersama Grand Prix Miami F1 yang berlangsung di area kompleks stadion.

Setelah menjadi tuan rumah Final Copa America 2024, Hard Rock Stadium juga sangat terbiasa menggelar momen-momen besar sepakbola. Kerumunan penonton yang antusias menyaksikan Argentina, yang termasuk Lionel Messi dari Inter Miami, mengangkat trofi dua tahun lalu setelah menang 1-0 atas Kolombia usai perpanjangan waktu.

Hard Rock Stadium adalah salah satu dari 16 stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh Amerika Utara. Meski memiliki salah satu kapasitas terkecil, 65.000, dari 11 stadion yang berlokasi di AS, venue di Miami ini akan menggelar total tujuh pertandingan, termasuk playoff perebutan tempat ketiga.

Apa hasil-hasil terbaru playoff perebutan tempat ketiga Piala Dunia?

Tahun Peringkat 3 Peringkat 4 Skor Tempat 2022 Kroasia Maroko 2-1 Khalifa International Stadium (Qatar) 2018 Belgia Inggris 2-0 Krestovsky Stadium (Rusia) 2014 Belanda Brasil 3-0 Estadio Nacional Mane Garrincha (Brasil) 2010 Jerman Uruguay 3-2 Nelson Mandela Bay Stadium (Afrika Selatan) 2006 Jerman Portugal 3-1 Gottlieb-Daimler-Stadion (Jerman) 2002 Türkiye Korea Selatan 3-2 Daegu World Cup Stadium (Korea Selatan) 1998 Kroasia Belanda 2-1 Parc des Princes (Prancis) 1994 Swedia Bulgaria 4-0 Rose Bowl (AS) 1990 Italia Inggris 2-1 Stadio San Nicola (Italia) 1986 Prancis Belgia 4-2 (aet) Estadio Cuauhtemoc (Meksiko)

Tingginya minat terhadap tiket laga perebutan medali perunggu menegaskan serunya sepakbola terbuka yang biasanya tersaji saat tim-tim bertarung demi posisi ketiga di panggung dunia. Bagi pendukung olahraga yang ingin memadukan wawasan mereka dengan tampilan permainan digital kelas dunia, insentif perkenalan menawarkan awal yang sempurna. Lihat bagaimana Anda bisa dengan mudah mengklaim kredit taruhan papan atas dengan memasukkan kode bonus bet365 spesial kami.