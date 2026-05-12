Cara membeli tiket Paris Saint-Germain 2026: Harga rata-rata, Arsenal vs PSG, layanan VIP, dan lainnya

Seiring musim 2025/26 yang semakin memuncak, antusiasme untuk mendapatkan tiket PSG kini mencapai titik tertinggi.

Setelah kemenangan dramatis dengan agregat 6-5 atas Bayern Munich di babak semifinal, PSG berhasil lolos ke Final Liga Champions UEFA 2026 di Budapest.

Jadwal Pertandingan Paris Saint-Germain Mendatang

Tanggal Jadwal Pertandingan Tiket Sabtu, 16 Mei Paris FC vs PSG Semifinal Ligue 1 Tiket Sabtu, 23 Mei PSG vs Lyon/Nantes Final Ligue 1 TBC Sabtu, 30 Mei PSG vs Arsenal Final Liga Champions Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Paris Saint-Germain musim 2025/26?

Permintaan untuk minggu-minggu terakhir musim ini sangat tinggi.

Untuk membeli tiket, cara paling andal adalah mengunjungi portal tiket resmi PSG.

Namun, untuk pertandingan bergengsi seperti Final Liga Champions, alokasi tiket resmi sering kali dibatasi hanya untuk anggota dan pemegang tiket musiman.

Ketika tiket terdaftar sebagai "Grand Public," tiket tersebut tersedia untuk umum, meskipun tiket untuk pertandingan final biasanya ludes dalam sekejap. Pasar Sekunder: Jika tiket di saluran resmi sudah habis terjual, para penggemar sering beralih ke platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub atau Viagogo. Mengingat besarnya antusiasme menjelang Final Liga Champions, harga tiket di platform-platform ini saat ini mulai dari sekitar €275.

Berapa harga tiket Paris Saint-Germain 2025/26?

Bagi yang ingin membeli tiket Paris Saint-Germain di Parc des Princes per pertandingan, harga tiket dewasa berkisar antara €40 - €280 jika dibeli langsung melalui klub.

Harga bervariasi tergantung pada lawan yang dihadapi dan lokasi tempat duduk Anda di stadion. Tiket PSG termurah terletak di belakang gawang di tribun Virage Boulogne, mulai dari €40.

Pantau terus portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali seperti saat ini tersedia mulai dari €79 ke atas.

Seperti kebanyakan tim di Ligue 1, Paris Saint-Germain menerapkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, namun rentang harga ini bervariasi antar klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga tertinggi. Tentu saja, ada pertandingan-pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama, seperti ‘Le Classique’ (PSG vs Marseille), yang termasuk dalam tingkatan tertinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Sejarah Parc des Princes

Parc des Princes adalah stadion sepak bola dengan semua tempat duduk di Paris, Prancis, yang dibuka pada tahun 1972. Stadion ini terletak di bagian barat daya ibu kota Prancis, dekat dengan Stade Jean-Bouin dan Stade Roland Garros. Stadion ini, yang memiliki kapasitas 47.929 penonton, telah menjadi markas Paris Saint-Germain (PSG) sejak tahun 1974. Sebelum pembukaan Stade de France pada tahun 1998, Parc des Princes juga menjadi stadion kandang bagi tim nasional sepak bola dan rugby union Prancis.

Parc des Princes telah menjadi tuan rumah berbagai pertandingan sepak bola bergengsi selama bertahun-tahun, termasuk sejumlah pertandingan Piala Dunia FIFA dan Kejuaraan Eropa UEFA, serta menjadi tuan rumah tiga final Piala Eropa pada tahun 1956, 1975, dan 1981.