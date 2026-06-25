Inggris bermimpi bisa melangkah ke lapangan MetLife Stadium pada 19 Juli, karena stadion tersebut tentu saja akan menjadi tuan rumah Final Piala Dunia pada tanggal tersebut. Namun, kita jangan terlalu terburu-buru; yang terpenting dulu, tim Three Lions akan bertandang ke stadion di New Jersey itu untuk laga terakhir Grup L melawan Panama pada Sabtu ini (27 Juni).

Pasukan asuhan Thomas Tuchel mengawali Piala Dunia 2026 dengan gemilang, menampilkan performa sensasional di babak kedua untuk mengalahkan Kroasia 4-2. Namun, setelah gagal tampil memukau dalam hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Ghana, Inggris kini berupaya menemukan kembali performa terbaik mereka, sebelum melaju ke babak 32 besar.

Meskipun menampilkan performa positif dalam dua pertandingan grup pembuka, perjuangan Panama untuk meraih poin pertama mereka di Piala Dunia masih berlanjut, dan La Marea Roja (Gelombang Merah) akan mengakhiri partisipasi mereka setelah pertandingan ini di MetLife Stadium.

Saat kedua tim terakhir kali bertemu di Piala Dunia, delapan tahun lalu, Inggris meraih kemenangan telak 6-1 di Nizhny Novgorod. Harry Kane pasti memiliki kenangan indah dari pertandingan tersebut, karena ia mencetak hat-trick internasional pertamanya dalam laga itu.

Kapan pertandingan Panama vs Inggris akan digelar?

World Cup - Grp. L New York/New Jersey Stadium

Jadwal pertandingan Panama di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Ghana vs Panama (19.00 ET) BMO Field, Toronto Ghana menang 1-0 Selasa, 23 Juni Panama vs Kroasia (pukul 19.00 ET) Stadion BMO, Toronto Kroasia menang 1-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET) MetLife Stadium, East Rutherford Tiket

Jadwal pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET) Stadion Gillette, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Panama vs Inggris

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga bisa mencari tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Panama vs Inggris?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Rekor head-to-head dan statistik Panama vs Inggris

PAN Last 1 matches ENG 0 Menang 0 Seri 1 Menang England 6 - 1 Panama 1 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue serbaguna yang terletak di Kompleks Olahraga Meadowlands di East Rutherford, New Jersey, yang berjarak lima mil ke arah barat dari Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, karena telah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Klub FIFA tahun lalu, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.