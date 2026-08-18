Palmeiras mungkin merupakan klub paling berprestasi dalam sepak bola Brasil, dengan 12 gelar liga atas nama mereka, tetapi setelah gagal meraih kejayaan dalam dua musim sebelumnya, Alviverde sangat ingin kembali mendapatkan trofi bergengsi itu. Mengapa tidak melihat apakah mereka bisa menuntaskannya musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini?

Setelah finis di posisi kedua di belakang Botafogo pada 2024 (selisih 6 poin) dan kedua di belakang Flamengo pada 2025 (selisih 3 poin), tim asal Sao Paulo itu akan berupaya mempertahankan momentum mereka pada musim ini dan akhirnya menuntaskan persaingan. Palmeiras mungkin telah mencatatkan kemenangan Serie A yang berkesan atas para rival perebutan gelar, Flamengo, Athletico Paranaense, dan Fluminense tahun ini, tetapi mereka tahu tidak bisa mengendurkan tekanan.

Meski belum ada satu pun penampil liga yang benar-benar menonjol di lini depan untuk Palmeiras musim ini, mantan bintang Manchester United dan Fulham, Andreas Pereira, terus memainkan peran penting dalam urusan assist. Mereka juga akan berharap para bintang asing mereka, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio, dan Jhon Arias, terus bersinar.

Sepak bola Brasil akan semakin memanas dalam beberapa bulan ke depan dan Anda bisa menyaksikan aksi langsung dengan mengamankan kursi. Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang tiket Palmeiras, berapa harganya, cara mendapatkannya, dan banyak lagi.

Pertandingan Palmeiras yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 23 Agu (16.00) Serie A: Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Tiket Rab, 26 Agu (21.30) Copa do Brasil Q/F L1: Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Tiket Min, 30 Agu (19.30) Serie A: Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Tiket Rab, 2 Sep (21.30) Copa do Brasil Q/F L2: Santos vs Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Tiket Min, 6 Sep (18.30) Serie A: Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tiket Min, 13 Sep (15.00) Serie A: Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Tiket Min, 20 Sep (15.00) Serie A: Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Tiket Rab, 7 Okt (15.00) Serie A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Tiket

Cara membeli tiket Palmeiras

Tiket pertandingan resmi Palmeiras hanya bisa dibeli secara online melalui situs tiket khusus klub, Ingressos Palmeiras. Tiket biasanya mulai dijual sekitar 5 hingga 7 hari sebelum hari pertandingan, dirilis dalam jendela prioritas yang terstruktur.

Palmeiras menggunakan sistem bertahap "waves" untuk semua pertandingan di kandang mereka, Nubank Parque, di Sao Paulo:

Hari 1–3 (Prioritas Anggota Klub): Beberapa hari pertama penjualan dibuka secara eksklusif untuk anggota fan club Avanti (Sócio Torcedor).

Mulai Hari 4 (Penjualan untuk Umum): Jika masih ada tiket tersisa setelah jendela untuk anggota, penjualan untuk umum dibuka secara online.

Hari Pertandingan: Dalam kesempatan langka ketika pertandingan tidak habis terjual, loket tiket fisik di Allianz Parque dapat menjual kursi yang tersisa, tetapi sangat disarankan membeli secara online lebih dulu, terutama untuk laga besar seperti Paulista Derby melawan Corinthians.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Palmeiras di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu penjual terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Palmeiras?

Tiket resmi dengan harga normal untuk laga kandang standar Palmeiras di Nubank Parque umumnya berkisar antara R$ 100 hingga R$ 260 ($18-$48 USD) untuk pertandingan standar, tetapi harga tersebut naik menjadi R$ 180 - R$ 500+ ($33-$90+ USD) untuk derby premium dan laga turnamen fase gugur, seperti Copa Libertadores.

Harga tiket dan ketersediaannya bergantung langsung pada tingkatan stadion dan kategori keanggotaan resmi klub.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Nubank Parque

Nubank Parque (sebelumnya Allianz Parque) adalah stadion multifungsi kelas dunia di São Paulo, Brasil, yang berlokasi di area bersejarah Parque Antarctica. Stadion ini dibuka pada 2014 dan menjadi kandang klub Campeonato Brasileiro Série A, Palmeiras, sekaligus juga menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Venue ini menampung 43.713 penonton untuk pertandingan sepak bola dan hingga 55.000 untuk konser musik internasional besar.

Di luar sepak bola, Nubank Parque masuk peringkat global di antara 20 besar venue stadion untuk musik live dan hiburan menurut Stadium Stars Report milik IQ Magazine, dan venue ini menjadi salah satu persinggahan tur utama di Amerika Latin.

Pada 2026, stadion tersebut mengakhiri perjanjian hak penamaan dengan Allianz dan menjalin kemitraan baru dengan perusahaan teknologi keuangan Brasil, Nubank. Untuk menentukan nama baru venue itu, sebuah jajak pendapat online diluncurkan di kalangan penggemar Palmeiras. Opsi yang diajukan adalah Nubank Arena, Parque Nubank, dan Nubank Parque, dengan opsi terakhir menerima suara terbanyak.

Daftar rekor dan statistik Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) adalah salah satu klub tersukses dalam sejarah sepak bola Brasil dan Amerika Selatan.

Prestasi dan sorotan trofi

Campeonato Brasileiro Série A: 12 gelar (rekor nasional sepanjang masa) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 gelar (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 gelar (1999, 2020, 2021)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Gol terbanyak: Heitor (327), César Maluco (182)

Juara global pertama

Palmeiras memenangi Copa Rio 1951 dengan mengalahkan Juventus. Turnamen bersejarah yang diikuti delapan tim ini diakui secara luas sebagai kejuaraan klub internasional pertama yang pernah ada.



