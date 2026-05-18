Komposer dan pianis legendaris asal Mesir, Omar Khairat, akan kembali ke Abu Dhabi untuk menggelar pertunjukan bersejarah di Etihad Arena yang ikonik di Pulau Yas.

Dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam memadukan struktur klasik Barat dengan frasa musik Arab yang kaya dan emosional, Khairat tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di kancah musik Timur Tengah. Para penggemar dapat menantikan malam yang dipenuhi melodi abadi, menampilkan aransemen orkestra yang terkenal di seluruh dunia, yang telah menjadi ciri khas sinema dan televisi Arab selama beberapa dekade.

Kapan Omar Khairat tampil di Abu Dhabi?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Sabtu, 20 Juni 2026 | 20:00 Omar Khairat Live di Abu Dhabi Etihad Arena, Pulau Yas Tiket

Di mana bisa membeli tiket Omar Khairat?

Untuk memastikan akses yang lancar dan terjamin, penggemar disarankan untuk membeli tiket hanya melalui saluran resmi.

Penyedia tiket utama untuk acara ini adalah Platinumlist, yang menyediakan platform aman untuk tiket digital.

Tiket digital ini dikirimkan langsung ke perangkat Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang pengiriman fisik atau pencetakan.

Berapa harga tiket Omar Khairat?

Harga untuk acara ini telah disusun untuk mengakomodasi baik pendengar biasa maupun penggemar setia yang mencari pengalaman mewah. Bagi mereka yang mencari nilai terbaik, kategori Silver menawarkan tiket termurah, sehingga pertunjukan kelas dunia ini dapat dinikmati oleh khalayak yang lebih luas.

Silver (Tiket Ekonomis): AED 199,00

AED 199,00 Emas: AED 249,00

AED 249,00 Lantai Pearl: AED 299,00

AED 299,00 Platinum: AED 349,00

AED 349,00 Lantai Diamond: AED 449,00

AED 449,00 Lantai Royal (Premium): AED 749,00

Dengan fokus pada tiket termurah sebagai nilai jual utama, tiket Silver sehargaAED 199 diperkirakan akan terjual habis terlebih dahulu. Tiket ini menawarkan kesempatan luar biasa untuk menikmati akustik Etihad Arena dengan harga yang sangat kompetitif. Bagi penggemar yang menginginkan pemandangan orkestra dan piano yang lebih dekat, kursi Royal Floor memberikan sudut pandang terbaik.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Arena

Etihad Arena adalah tempat hiburan dalam ruangan yang ikonik di UEA, terletak di kawasan Yas Bay Waterfront yang semarak di Pulau Yas. Tempat ini secara luas dianggap sebagai salah satu arena terbaik di dunia dalam hal akustik, menjadikannya tempat yang sempurna untuk pertunjukan orkestra lengkap oleh Omar Khairat. Tempat ini dilengkapi dengan AC, sehingga memberikan tempat yang nyaman untuk melarikan diri dari panasnya bulan Juni.