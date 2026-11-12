Ultimate Fighting Championship kembali ke Las Vegas untuk menggelar ajang besar pada 12 Desember 2026. UFC 335 akan berlangsung di T-Mobile Arena dengan rangkaian pertarungan penuh aksi yang menghadirkan sejumlah bintang terbesar seni bela diri campuran.

Dalam laga utama yang sangat dinantikan, Charles Oliveira akan mempertaruhkan gelar BMF miliknya saat menghadapi Diego Lopes. Laga pendamping utama mempertemukan Alex Pereira dan Sergei Pavlovich di kelas berat, menjanjikan malam pertarungan yang tak terlupakan bagi para penggemar.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk menyaksikan pertarungan secara langsung. Simak cara mendapatkan tiket sekarang agar Anda tidak melewatkannya.

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Kapan UFC 335 berlangsung?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 12 Desember 2026 Oliveira vs. Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, AS Tiket

Di mana membeli tiket UFC 335?

Tempat terbaik untuk mendapatkan tiket adalah langsung melalui loket resmi arena dan mitra utama penjualan tiket UFC seperti AXS. Tiket biasanya dirilis dalam beberapa tahap. Tahap prapenjualan umumnya diperuntukkan bagi anggota UFC Fight Club dan pelanggan nawala, yang mendapat kesempatan pertama untuk mendapatkan kursi. Setelah tahap awal tersebut, penjualan umum dibuka untuk publik.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Melalui pasar penjualan kembali, Anda masih dapat menemukan kursi untuk ajang besar berbayar ini meski tiket melalui saluran utama sudah habis.

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Berapa harga tiket UFC 335?

Harga tiket untuk rangkaian pertarungan besar ini bervariasi, tergantung lokasi kursi yang Anda pilih di T-Mobile Arena, Las Vegas. Jika membeli langsung dari penyedia tiket resmi, harga umumnya mulai sekitar $250 untuk kursi di bagian atas, yang dikenal sebagai pilihan paling terjangkau untuk menyaksikan pertarungan secara langsung.

Jika alokasi tiket resmi untuk penjualan umum habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan pilihan lain untuk mendapatkan kursi menjelang acara. Harga di pasar penjualan kembali saat ini mulai sekitar $329.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang UFC 335

UFC 335 diperkirakan menjadi salah satu ajang berbayar paling menarik tahun ini, dengan rangkaian pertarungan bertabur nama besar di kota yang dikenal sebagai pusat pertarungan dunia. Charles Oliveira dan Diego Lopes akan memperebutkan gelar BMF dalam laga utama lima ronde yang menjanjikan aksi seru di dalam oktagon. Pada laga pendamping utama, juara kelas berat ringan Alex Pereira naik ke kelas berat untuk menghadapi Sergei Pavlovich yang berbahaya. Para penggemar yang hadir langsung di T-Mobile Arena dapat menantikan rangkaian laga pendahuluan dan laga utama sepanjang malam, dengan penampilan para penantang papan atas serta petarung potensial yang tengah menanjak.