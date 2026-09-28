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NFL London games 2024Getty Images
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Cara membeli tiket NFL London 2026 pada menit-menit terakhir: Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts vs Washington Commanders, jadwal pertandingan, dan lainnya

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Ingin tahu cara mendapatkan tiket NFL London 2026? Kami tahu persis di mana Anda bisa mendapatkannya menjelang pertandingan pada Oktober.

Menjelang dimulainya rangkaian NFL London 2026 pada Oktober ini, Anda masih bisa mendapatkan kursi meski melewatkan penjualan umum perdana pada musim panas. 

NFL telah mengonfirmasi Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders sebagai tim tuan rumah. Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan memainkan dua laga kandang di luar negeri dalam dua pekan berturut-turut selama EverBank Stadium menjalani renovasi senilai $1,4 miliar.

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Bagaimana jadwal pertandingan NFL London 2026?

Tanggal & Waktu (BST)TimLokasiTiket
Minggu, 4 Oktober (14.30)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumPesan Tiket
Minggu, 11 Oktober (14.30)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumPesan Tiket
Minggu, 18 Oktober (14.30)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley StadiumPesan Tiket

Di mana membeli tiket NFL London 2026?

Penjualan umum telah berlalu, tetapi Anda masih bisa mendapatkan kursi terverifikasi melalui kanal resmi berikut:

  • Portal Resmi NFL UK: Sumber utama tiket masuk umum. Daftarkan diri sekarang untuk menerima pemberitahuan.
  • Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jacksonville Jaguars kerap mengelola sendiri alokasi tiket dan keanggotaan Union Jax.
  • Ticketmaster UK: Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series.
  • On Location/VIP Hospitality: Penyedia layanan hospitality resmi NFL telah meluncurkan program deposit Priority Access bagi mereka yang ingin memastikan kursi lebih awal.

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Berapa harga tiket NFL London?

Harga tiket London Series 2026 bergantung pada kategori tempat duduk, lokasi pertandingan, dan permintaan untuk setiap laga. 

Semua harga yang tercantum di platform penjualan tiket resmi Inggris sudah mencakup seluruh biaya wajib. Jadi, harga di bawah ini merupakan jumlah akhir yang akan Anda bayar saat menyelesaikan pembelian:   

  • Tribune Atas / Pandangan Terhalang: £60–£105
  • Tribune Tengah / Area Belakang End Zone: £115–£190
  • Tribune Bawah / Tepi Lapangan: £195–£360
  • Hospitality & VIP: £450–£2.000+

Kapan pertandingan NFL International digelar?

2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional dijadwalkan di tujuh negara. 

Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama di Australia dan Prancis.

Dengan mendapatkan tiket pertandingan NFL London, penggemar di Inggris dapat menyaksikan langsung atmosfer yang meriah dan aksi para atlet kelas dunia dalam pertandingan musim reguler football Amerika. Untuk melengkapi pengalaman Anda pada hari pertandingan dengan pasar taruhan melalui ponsel untuk kejadian selama laga dan pencetak touchdown, Anda perlu mengunduh aplikasi khusus. Simak pilihan pakar kami untuk aplikasi taruhan terbaik yang tersedia di perangkat modern.

Daftar lengkap tuan rumah NFL International 2026

Tanggal & Waktu MulaiPertandingan (Tandang vs Kandang)Stadion & LokasiStatus Tiket
Kamis, 10 September (10.35 AEST)San Francisco 49ers vs Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia Pesan Tiket
Minggu, 27 September (17.25 BRT)Baltimore Ravens vs Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasil Pesan Tiket
Minggu, 4 Oktober (14.30 BST)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium London, Inggris Raya Pesan Tiket
Minggu, 11 Oktober (14.30 BST)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium London, Inggris Raya Pesan Tiket
Minggu, 18 Oktober (14.30 BST)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley Stadium London, Inggris Raya Pesan Tiket
Minggu, 25 Oktober (14.30 CEST)Pittsburgh Steelers vs New Orleans SaintsStade de France Paris, Prancis Pesan Tiket
Minggu, 8 November (15.30 CET)Cincinnati Bengals vs Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, Spanyol Pesan Tiket
Minggu, 15 November (15.30 CET)New England Patriots vs Detroit LionsAllianz Arena (Stadion FC Bayern Munich) München, Jerman Pesan Tiket
Minggu, 22 November (19.20 CST)Minnesota Vikings vs San Francisco 49ersEstadio Banorte Mexico City, Meksiko Pesan Tiket

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