Menjelang dimulainya rangkaian NFL London 2026 pada Oktober ini, Anda masih bisa mendapatkan kursi meski melewatkan penjualan umum perdana pada musim panas.

NFL telah mengonfirmasi Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders sebagai tim tuan rumah. Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan memainkan dua laga kandang di luar negeri dalam dua pekan berturut-turut selama EverBank Stadium menjalani renovasi senilai $1,4 miliar.

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Bagaimana jadwal pertandingan NFL London 2026?

Tanggal & Waktu (BST) Tim Lokasi Tiket Minggu, 4 Oktober (14.30) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Pesan Tiket Minggu, 11 Oktober (14.30) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Pesan Tiket Minggu, 18 Oktober (14.30) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Pesan Tiket

Di mana membeli tiket NFL London 2026?

Penjualan umum telah berlalu, tetapi Anda masih bisa mendapatkan kursi terverifikasi melalui kanal resmi berikut:

Portal Resmi NFL UK: Sumber utama tiket masuk umum. Daftarkan diri sekarang untuk menerima pemberitahuan.

Sumber utama tiket masuk umum. Daftarkan diri sekarang untuk menerima pemberitahuan. Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jacksonville Jaguars kerap mengelola sendiri alokasi tiket dan keanggotaan Union Jax.

Untuk pertandingan di Wembley, Jacksonville Jaguars kerap mengelola sendiri alokasi tiket dan keanggotaan Union Jax. Ticketmaster UK: Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series.

Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series. On Location/VIP Hospitality: Penyedia layanan hospitality resmi NFL telah meluncurkan program deposit Priority Access bagi mereka yang ingin memastikan kursi lebih awal.

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Berapa harga tiket NFL London?

Harga tiket London Series 2026 bergantung pada kategori tempat duduk, lokasi pertandingan, dan permintaan untuk setiap laga.

Semua harga yang tercantum di platform penjualan tiket resmi Inggris sudah mencakup seluruh biaya wajib. Jadi, harga di bawah ini merupakan jumlah akhir yang akan Anda bayar saat menyelesaikan pembelian:

Tribune Atas / Pandangan Terhalang: £60–£105

£60–£105 Tribune Tengah / Area Belakang End Zone: £115–£190

£115–£190 Tribune Bawah / Tepi Lapangan: £195–£360

£195–£360 Hospitality & VIP: £450–£2.000+

Kapan pertandingan NFL International digelar?

2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional dijadwalkan di tujuh negara.

Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama di Australia dan Prancis.

Dengan mendapatkan tiket pertandingan NFL London, penggemar di Inggris dapat menyaksikan langsung atmosfer yang meriah dan aksi para atlet kelas dunia dalam pertandingan musim reguler football Amerika. Untuk melengkapi pengalaman Anda pada hari pertandingan dengan pasar taruhan melalui ponsel untuk kejadian selama laga dan pencetak touchdown, Anda perlu mengunduh aplikasi khusus. Simak pilihan pakar kami untuk aplikasi taruhan terbaik yang tersedia di perangkat modern.

Daftar lengkap tuan rumah NFL International 2026