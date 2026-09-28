Menjelang dimulainya rangkaian NFL London 2026 pada Oktober ini, Anda masih bisa mendapatkan kursi meski melewatkan penjualan umum perdana pada musim panas.
NFL telah mengonfirmasi Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders sebagai tim tuan rumah. Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan memainkan dua laga kandang di luar negeri dalam dua pekan berturut-turut selama EverBank Stadium menjalani renovasi senilai $1,4 miliar.
Bagaimana jadwal pertandingan NFL London 2026?
|Tanggal & Waktu (BST)
|Tim
|Lokasi
|Tiket
|Minggu, 4 Oktober (14.30)
|Indianapolis Colts vs Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium
|Pesan Tiket
|Minggu, 11 Oktober (14.30)
|Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium
|Pesan Tiket
|Minggu, 18 Oktober (14.30)
|Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium
|Pesan Tiket
Di mana membeli tiket NFL London 2026?
Penjualan umum telah berlalu, tetapi Anda masih bisa mendapatkan kursi terverifikasi melalui kanal resmi berikut:
- Portal Resmi NFL UK: Sumber utama tiket masuk umum. Daftarkan diri sekarang untuk menerima pemberitahuan.
- Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jacksonville Jaguars kerap mengelola sendiri alokasi tiket dan keanggotaan Union Jax.
- Ticketmaster UK: Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series.
- On Location/VIP Hospitality: Penyedia layanan hospitality resmi NFL telah meluncurkan program deposit Priority Access bagi mereka yang ingin memastikan kursi lebih awal.
Berapa harga tiket NFL London?
Harga tiket London Series 2026 bergantung pada kategori tempat duduk, lokasi pertandingan, dan permintaan untuk setiap laga.
Semua harga yang tercantum di platform penjualan tiket resmi Inggris sudah mencakup seluruh biaya wajib. Jadi, harga di bawah ini merupakan jumlah akhir yang akan Anda bayar saat menyelesaikan pembelian:
- Tribune Atas / Pandangan Terhalang: £60–£105
- Tribune Tengah / Area Belakang End Zone: £115–£190
- Tribune Bawah / Tepi Lapangan: £195–£360
- Hospitality & VIP: £450–£2.000+
Kapan pertandingan NFL International digelar?
2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional dijadwalkan di tujuh negara.
Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama di Australia dan Prancis.
Dengan mendapatkan tiket pertandingan NFL London, penggemar di Inggris dapat menyaksikan langsung atmosfer yang meriah dan aksi para atlet kelas dunia dalam pertandingan musim reguler football Amerika. Untuk melengkapi pengalaman Anda pada hari pertandingan dengan pasar taruhan melalui ponsel untuk kejadian selama laga dan pencetak touchdown, Anda perlu mengunduh aplikasi khusus. Simak pilihan pakar kami untuk aplikasi taruhan terbaik yang tersedia di perangkat modern.
Daftar lengkap tuan rumah NFL International 2026
|Tanggal & Waktu Mulai
|Pertandingan (Tandang vs Kandang)
|Stadion & Lokasi
|Status Tiket
|Kamis, 10 September (10.35 AEST)
|San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams
|Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia
|Pesan Tiket
|Minggu, 27 September (17.25 BRT)
|Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys
|Maracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasil
|Pesan Tiket
|Minggu, 4 Oktober (14.30 BST)
|Indianapolis Colts vs Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium London, Inggris Raya
|Pesan Tiket
|Minggu, 11 Oktober (14.30 BST)
|Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium London, Inggris Raya
|Pesan Tiket
|Minggu, 18 Oktober (14.30 BST)
|Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium London, Inggris Raya
|Pesan Tiket
|Minggu, 25 Oktober (14.30 CEST)
|Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints
|Stade de France Paris, Prancis
|Pesan Tiket
|Minggu, 8 November (15.30 CET)
|Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons
|Santiago Bernabéu Stadium Madrid, Spanyol
|Pesan Tiket
|Minggu, 15 November (15.30 CET)
|New England Patriots vs Detroit Lions
|Allianz Arena (Stadion FC Bayern Munich) München, Jerman
|Pesan Tiket
|Minggu, 22 November (19.20 CST)
|Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers
|Estadio Banorte Mexico City, Meksiko
|Pesan Tiket