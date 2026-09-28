Cara membeli tiket NFL International 2026: Pengumuman jadwal pertandingan, panduan kota tuan rumah, informasi prapenjualan, tim, dan lainnya

Dengan rekor 2026 NFL International Series yang sedang berlangsung penuh di tujuh negara, para penggemar berebut mengamankan kursi setelah penjualan tiket masuk umum musim panas.

Dalam ekspansi bersejarah, liga akan menggelar rekor sembilan pertandingan musim reguler di luar Amerika Serikat, singgah di tujuh negara di empat benua.

Dari pertandingan musim reguler pertama sepanjang sejarah di Australia hingga debut yang sangat dinantikan di Paris, 2026 menjadi titik balik bagi jangkauan global liga.

Di bawah ini adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang tim tuan rumah, venue, dan cara mengamankan kursi Anda untuk laga-laga dengan permintaan tinggi ini.

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Apa jadwal NFL International 2026 & tim tuan rumah?

Semua sembilan laga internasional, venue, dan waktu kickoff telah ditetapkan.

Pertandingan di Melbourne dan Rio de Janeiro telah selesai, sehingga fokus beralih ke laga-laga Eropa dan Amerika Latin dengan permintaan tinggi pada Oktober dan November:

Tanggal & Waktu Kickoff Pertandingan (Tandang vs Tuan rumah) Stadion & Lokasi Tiket Kam, 10 Sep (10.35 AEST) San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia Min, 27 Sep (17.25 BRT) Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil Min, 4 Okt (14.30 BST) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium London, Britania Raya Pesan Tiket Min, 11 Okt (14.30 BST) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium London, Britania Raya Pesan Tiket Min, 18 Okt (14.30 BST) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium London, Britania Raya Pesan Tiket Min, 25 Okt (14.30 CEST) Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France Paris, Prancis Pesan Tiket Min, 8 Nov (15.30 CET) Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons Stadion Santiago Bernabéu Madrid, Spanyol Pesan Tiket Min, 15 Nov (15.30 CET) New England Patriots vs Detroit Lions FC Bayern Munich Arena Munich, Jerman Pesan Tiket Min, 22 Nov (19.20 CST) Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte Mexico City, Meksiko Pesan Tiket

Berapa harga tiket NFL International?

Semua tiket utama dan penjualan sekunder resmi di Inggris/Eropa menggunakan harga all-in, yang berarti harga yang tertera sudah mencakup semua biaya pemesanan dan layanan di muka.

Harga bervariasi antara penjualan utama resmi dengan nilai nominal dan listing marketplace jual kembali yang dinamis:

Upper Tier / End Zones: $70 – $130 (£60 – £105 / €65 – €115)

$70 – $130 (£60 – £105 / €65 – €115) Mid-Tier / Corner Sections: $140 – $220 (£115 – £180 / €125 – €200)

$140 – $220 (£115 – £180 / €125 – €200) Lower Bowl / Sidelines : $230 – $410 (£190 – £340 / €210 – €375)

: $230 – $410 (£190 – £340 / €210 – €375) Paket VIP & Hospitality: $500 – $2,200+ (£420 – £1,800+ / €450 – €2,000+)

Bagaimana cara membeli tiket NFL International?

Untuk mengamankan kursi terverifikasi pada saat-saat terakhir tanpa risiko penipuan, gunakan empat jalur ini:

Vendor Utama Resmi : Loket stadion secara rutin merilis kursi produksi yang dikembalikan, alokasi sponsor, dan blok tim tamu dengan nilai nominal (£79–£190 / €80–€195) di portal utama (Ticketmaster UK/DE/ES/FR dan portal Jaguars UK) 7 hingga 10 hari sebelum kickoff, biasanya pada Rabu dan Kamis pagi.

: Loket stadion secara rutin merilis kursi produksi yang dikembalikan, alokasi sponsor, dan blok tim tamu dengan nilai nominal (£79–£190 / €80–€195) di portal utama (Ticketmaster UK/DE/ES/FR dan portal Jaguars UK) 7 hingga 10 hari sebelum kickoff, biasanya pada Rabu dan Kamis pagi. Ticketmaster Verified Resale : Beli kursi yang dijual langsung oleh penggemar melalui Ticketmaster Verified Resale (untuk Tottenham, Paris, Madrid, dan Munich) atau Jaguars Ticket Exchange (untuk Wembley), yang membatalkan barcode penjual dan menerbitkan tiket seluler digital yang benar-benar baru langsung ke aplikasi venue Anda.

: Beli kursi yang dijual langsung oleh penggemar melalui Ticketmaster Verified Resale (untuk Tottenham, Paris, Madrid, dan Munich) atau Jaguars Ticket Exchange (untuk Wembley), yang membatalkan barcode penjual dan menerbitkan tiket seluler digital yang benar-benar baru langsung ke aplikasi venue Anda. Marketplace Sekunder: Manfaatkan bursa sekunder untuk volume kursi menit-menit akhir tertinggi, dengan menyasar tiket tunggal atau menunggu hingga 24 hingga 48 jam sebelum kickoff ketika penjual memangkas harga untuk menghabiskan stok, sambil memilih listing dengan jaminan transfer seluler instan. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Manfaatkan bursa sekunder untuk volume kursi menit-menit akhir tertinggi, dengan menyasar tiket tunggal atau menunggu hingga 24 hingga 48 jam sebelum kickoff ketika penjual memangkas harga untuk menghabiskan stok, sambil memilih listing dengan jaminan transfer seluler instan. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli. VIP & Hospitality Resmi: Lewati sepenuhnya antrean tiket masuk umum dengan memesan sisa kursi lower-bowl, akses lounge, dan paket makan prapertandingan hingga hari pertandingan melalui On Location (mitra global resmi NFL) atau portal venue seperti Spurs VIP dan Wembley Club mulai dari £450 / €450+.

Apa yang diharapkan dari NFL International 2026?

Jacksonville Jaguars siap menorehkan sejarah sebagai franchise NFL pertama yang memainkan dua laga kandang di luar Amerika Serikat dalam satu musim. Langkah itu dilakukan saat kandang lokal mereka, EverBank Stadium, menjalani renovasi besar senilai $1,4 miliar yang untuk sementara akan membatasi kapasitas di Florida menjadi sekitar 42.000.

Untuk mengimbanginya, Jaguars akan menggelar 'London Residency' pada Oktober, bermain dalam dua pekan beruntun di Inggris. Satu pertandingan dijadwalkan berlangsung di Wembley Stadium yang bersejarah, sementara pertandingan kedua akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium yang mutakhir. Mereka akan bergabung di London dengan Washington Commanders, yang kembali ke ibu kota untuk pertama kalinya sejak 2016 untuk menjadi tuan rumah laga kandang yang telah ditetapkan di Tottenham.

Musim 2026 akan menghadirkan dua tonggak geografis paling signifikan dalam sejarah liga. Los Angeles Rams akan menjamu San Francisco 49ers di Melbourne Cricket Ground (MCG) berkapasitas 100.000 penonton di Australia. Rivalitas NFC West ini diperkirakan menjadi laga pembuka Week 1 yang menonjol, menandai pertama kalinya pertandingan NFL musim reguler digelar di Belahan Bumi Selatan.

Sementara itu, New Orleans Saints akan memimpin langkah ke Prancis. Nation 'Who Dat' akan mengambil alih Stade de France di Paris untuk pertandingan musim reguler perdana negara itu. Pejabat liga mencatat bahwa 14 juta penggemar di Prancis dan pertumbuhan pesat Flag Football membuat Paris menjadi prioritas untuk siklus ekspansi ini.

Kapan prapenjualan tiket NFL International?

Jendela penjualan utama awal, termasuk deposit Priority Access, prapenjualan Team Member, prapenjualan Registered Fan, dan penjualan umum publik pada Juli, telah ditutup.

Bagi penggemar yang membeli tiket mendekati kickoff, "setara prapenjualan" terdiri dari Late Production Drops dan Fan-to-Fan Resale Releases: