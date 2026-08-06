Newcastle memasuki musim 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Matthias Jaissle, yang didatangkan setelah kepergian Eddie Howe dan finis mengecewakan di posisi ke-12 musim lalu. Tanpa sepak bola Eropa pada musim ini, fokus tertuju pada Premier League. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di St James' Park.
Daftar lengkap jadwal Newcastle United di Premier League 2026/27
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Venue
|Kompetisi
|Tiket
|Min 23 Agu 2026, 16.30
|Newcastle United vs Liverpool
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026, 15.00
|Newcastle United vs Bournemouth
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 12 Sep 2026, 15.00
|Leeds United vs Newcastle United
|Elland Road (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 19 Sep 2026, 15.00
|Newcastle United vs Hull City
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 10 Okt 2026, 15.00
|Coventry City vs Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 17 Okt 2026, 15.00
|Newcastle United vs Aston Villa
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 24 Okt 2026, 15.00
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 31 Okt 2026, 16.00
|Newcastle United vs Everton
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 7 Nov 2026, 15.00
|Fulham vs Newcastle United
|Craven Cottage (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 21 Nov 2026, 15.00
|Newcastle United vs Arsenal
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 28 Nov 2026, 15.00
|Brighton and Hove Albion vs Newcastle United
|American Express Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 2 Des 2026, 20.00
|Newcastle United vs Manchester United
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 5 Des 2026, 15.00
|Newcastle United vs Sunderland (Derby Tyne-Wear)
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 12 Des 2026, 15.00
|Ipswich Town vs Newcastle United
|Portman Road (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 19 Des 2026, 15.00
|Brentford vs Newcastle United
|Gtech Community Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 26 Des 2026, 15.00
|Newcastle United vs Manchester City
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 30 Des 2026, 20.00
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 2 Jan 2027, 15.00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 6 Jan 2027, 20.00
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 16 Jan 2027, 15.00
|Newcastle United vs Fulham
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 23 Jan 2027, 15.00
|Arsenal vs Newcastle United
|Emirates Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 30 Jan 2027, 15.00
|Newcastle United vs Brighton and Hove Albion
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 6 Feb 2027, 15.00
|Everton vs Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 10 Feb 2027, 20.00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 20 Feb 2027, 15.00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 27 Feb 2027, 15.00
|Newcastle United vs Brentford
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 3 Mar 2027, 20.00
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|The City Ground (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 13 Mar 2027, 15.00
|Bournemouth vs Newcastle United
|Vitality Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 20 Mar 2027, 16.00
|Newcastle United vs Leeds United
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 10 Apr 2027, 15.00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 17 Apr 2027, 15.00
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 24 Apr 2027, 15.00
|Newcastle United vs Ipswich Town
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 1 Mei 2027, 15.00
|Sunderland vs Newcastle United (Derby Tyne-Wear)
|Stadium of Light (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 8 Mei 2027, 15.00
|Newcastle United vs Coventry City
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 15 Mei 2027, 15.00
|Aston Villa vs Newcastle United
|Villa Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Min 23 Mei 2027, 15.00
|Newcastle United vs Crystal Palace
|St James' Park (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Min 30 Mei 2027, 16.00
|Hull City vs Newcastle United
|MKM Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United?
Tiket hari pertandingan tidak pernah mencapai penjualan umum, karena permintaan melebihi pasokan setelah anggota Mags dan pemegang tiket musiman mengambil kursi mereka selama jendela prioritas. Keanggotaan klub terdiri dari Mags+ (£47), Mags (£37), dan Junior Mags (£20). Mags+ mencakup prioritas pembelian, akses gratis ke laga pramusim, dan tempat dalam kriteria daftar tunggu tiket musiman. Situs sekunder seperti StubHub menawarkan alternatif jika jalur resmi habis terjual.
Berapa harga tiket Newcastle United?
Harga dewasa melalui klub berkisar dari £56 hingga £75 per pertandingan, bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi. Tiket termurah biasanya ditemukan di area keluarga, di bagian atas Level 7 di Milburn Stand. Harga telah naik 5% dan 3,3% dalam musim-musim terakhir secara beruntun seiring peningkatan performa klub.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang St James' Park
Menjadi kandang Newcastle sejak 1892, St James' Park berkapasitas 52.264, kapasitas terbesar ke-10 dalam sepak bola Inggris. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan internasional di Euro 1996, acara selama Olimpiade London 2012, dan pertandingan di Piala Dunia Rugby 2015, serta telah dipastikan sebagai salah satu venue tuan rumah untuk Euro 2028.
Masa depan jangka panjang stadion ini masih belum diputuskan. Pemilik Public Investment Fund sedang mempertimbangkan untuk memperluas stadion saat ini menjadi sekitar 65.000 atau membangun stadion baru sepenuhnya di dekatnya, yang berpotensi berkapasitas hingga 70.000 kursi, tetapi belum ada keputusan akhir yang diambil. Sementara itu, klub fokus pada peningkatan bertahap, termasuk perombakan sistem PA serta kursi dan gerai makanan baru.