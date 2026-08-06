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St James Park Newcastle United Getty Images
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Cara membeli tiket Newcastle United 2026/27: Jadwal Premier League, harga, dan lainnya

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Begini cara membeli tiket yang sangat diminati untuk menyaksikan Newcastle United beraksi

Newcastle memasuki musim 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Matthias Jaissle, yang didatangkan setelah kepergian Eddie Howe dan finis mengecewakan di posisi ke-12 musim lalu. Tanpa sepak bola Eropa pada musim ini, fokus tertuju pada Premier League. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di St James' Park.

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Daftar lengkap jadwal Newcastle United di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueKompetisiTiket
Min 23 Agu 2026, 16.30Newcastle United vs LiverpoolSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 29 Agu 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Sep 2026, 15.00Newcastle United vs BournemouthSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Sep 2026, 15.00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Sep 2026, 15.00Newcastle United vs Hull CitySt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Okt 2026, 15.00Coventry City vs Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Okt 2026, 15.00Newcastle United vs Aston VillaSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Okt 2026, 15.00Crystal Palace vs Newcastle UnitedSelhurst Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 31 Okt 2026, 16.00Newcastle United vs EvertonSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 7 Nov 2026, 15.00Fulham vs Newcastle UnitedCraven Cottage (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 21 Nov 2026, 15.00Newcastle United vs ArsenalSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 28 Nov 2026, 15.00Brighton and Hove Albion vs Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 2 Des 2026, 20.00Newcastle United vs Manchester UnitedSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Des 2026, 15.00Newcastle United vs Sunderland (Derby Tyne-Wear)St James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Des 2026, 15.00Ipswich Town vs Newcastle UnitedPortman Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Des 2026, 15.00Brentford vs Newcastle UnitedGtech Community Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 26 Des 2026, 15.00Newcastle United vs Manchester CitySt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 30 Des 2026, 20.00Newcastle United vs Nottingham ForestSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 2 Jan 2027, 15.00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 6 Jan 2027, 20.00Manchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 16 Jan 2027, 15.00Newcastle United vs FulhamSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 23 Jan 2027, 15.00Arsenal vs Newcastle UnitedEmirates Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 30 Jan 2027, 15.00Newcastle United vs Brighton and Hove AlbionSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 6 Feb 2027, 15.00Everton vs Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 10 Feb 2027, 20.00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Feb 2027, 15.00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 27 Feb 2027, 15.00Newcastle United vs BrentfordSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 3 Mar 2027, 20.00Nottingham Forest vs Newcastle UnitedThe City Ground (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 13 Mar 2027, 15.00Bournemouth vs Newcastle UnitedVitality Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Mar 2027, 16.00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Apr 2027, 15.00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Apr 2027, 15.00Newcastle United vs Tottenham HotspurSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Apr 2027, 15.00Newcastle United vs Ipswich TownSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 1 Mei 2027, 15.00Sunderland vs Newcastle United (Derby Tyne-Wear)Stadium of Light (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 8 Mei 2027, 15.00Newcastle United vs Coventry CitySt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 15 Mei 2027, 15.00Aston Villa vs Newcastle UnitedVilla Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Min 23 Mei 2027, 15.00Newcastle United vs Crystal PalaceSt James' Park (Kandang)Premier LeagueTiket
Min 30 Mei 2027, 16.00Hull City vs Newcastle UnitedMKM Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket

Bagaimana cara membeli tiket Newcastle United?

Tiket hari pertandingan tidak pernah mencapai penjualan umum, karena permintaan melebihi pasokan setelah anggota Mags dan pemegang tiket musiman mengambil kursi mereka selama jendela prioritas. Keanggotaan klub terdiri dari Mags+ (£47), Mags (£37), dan Junior Mags (£20). Mags+ mencakup prioritas pembelian, akses gratis ke laga pramusim, dan tempat dalam kriteria daftar tunggu tiket musiman. Situs sekunder seperti StubHub menawarkan alternatif jika jalur resmi habis terjual.

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Berapa harga tiket Newcastle United?

Harga dewasa melalui klub berkisar dari £56 hingga £75 per pertandingan, bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi. Tiket termurah biasanya ditemukan di area keluarga, di bagian atas Level 7 di Milburn Stand. Harga telah naik 5% dan 3,3% dalam musim-musim terakhir secara beruntun seiring peningkatan performa klub.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang St James' Park

Menjadi kandang Newcastle sejak 1892, St James' Park berkapasitas 52.264, kapasitas terbesar ke-10 dalam sepak bola Inggris. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan internasional di Euro 1996, acara selama Olimpiade London 2012, dan pertandingan di Piala Dunia Rugby 2015, serta telah dipastikan sebagai salah satu venue tuan rumah untuk Euro 2028.

Masa depan jangka panjang stadion ini masih belum diputuskan. Pemilik Public Investment Fund sedang mempertimbangkan untuk memperluas stadion saat ini menjadi sekitar 65.000 atau membangun stadion baru sepenuhnya di dekatnya, yang berpotensi berkapasitas hingga 70.000 kursi, tetapi belum ada keputusan akhir yang diambil. Sementara itu, klub fokus pada peningkatan bertahap, termasuk perombakan sistem PA serta kursi dan gerai makanan baru.

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