Cara membeli tiket MLS 2026: Pekan pembuka Major League Soccer, jadwal pertandingan, harga, dan lainnya

Tiket MLS 2026 mulai dari $15 di StubHub, mencakup seluruh 30 klub di liga saat musim reguler berlangsung hingga Decision Day pada 7 November, jelang babak playoff mulai 18 November. Musim dilanjutkan kembali pada pertengahan Juli setelah jeda tengah musim yang langka untuk Piala Dunia FIFA, yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, dan kini fase penentuan sudah berjalan penuh.

Inter Miami memasuki paruh kedua musim sebagai juara bertahan, dengan Lionel Messi masih menjadi daya tarik utama liga, sementara Atlanta United tetap menarik jumlah penonton terbesar di MLS. GOAL menyajikan informasi terbaru tentang jadwal, harga, dan tepat di mana membeli tiket MLS 2026 saat ini.

Kapan MLS 2026 digelar?

Tahap Tanggal Musim reguler 21 Februari - 7 November 2026 Jeda Piala Dunia 25 Mei - 16 Juli 2026 Playoff 18 November - 18 Desember 2026 Tim 30 (15 Eastern Conference, 15 Western Conference) Format 34 pertandingan musim reguler per tim; playoff memakai sistem gugur satu laga Lokasi AS dan Kanada

Jadwal MLS akhir pekan ini:

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 CF Montreal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Tiket Sab, 22 Agu, 20.30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Tiket Sab, 22 Agu, 20.30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Tiket Sab, 22 Agu, 20.30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Tiket Sab, 22 Agu, 21.30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Tiket Sab, 22 Agu, 22.30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Tiket Sab, 22 Agu, 22.30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Tiket Min, 23 Agu, 16.30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Tiket Min, 23 Agu, 19.00 Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Tiket

Waktu kick-off sesuai yang dipublikasikan dan bisa berubah mendekati hari pertandingan, jadi pastikan jam pastinya pada tiket Anda. Jadwal lengkap musim ini hingga Decision Day tersedia melalui tautan di atas.

Di mana membeli tiket MLS 2026

StubHub mencakup semua 30 klub MLS di satu tempat, jadi tidak perlu memeriksa 30 situs tim yang berbeda.

Satu pencarian, semua klub. Saring berdasarkan tim, lawan, rentang harga, atau bagian tempat duduk tanpa meninggalkan halaman.

Saring berdasarkan tim, lawan, rentang harga, atau bagian tempat duduk tanpa meninggalkan halaman. Pertandingan yang cepat habis. Laga besar, terutama apa pun yang melibatkan Inter Miami, paling cepat terjual habis, jadi belilah lebih awal.

Laga besar, terutama apa pun yang melibatkan Inter Miami, paling cepat terjual habis, jadi belilah lebih awal. FanProtect Guarantee. Dapatkan tiket yang valid atau uang Anda kembali.

Dapatkan tiket yang valid atau uang Anda kembali. Pengiriman instan ke ponsel. Tiket langsung ditransfer ke ponsel Anda, ideal untuk pembelian mendadak pada hari pertandingan.

Tiket langsung ditransfer ke ponsel Anda, ideal untuk pembelian mendadak pada hari pertandingan. Pra-penjualan vs penjualan kembali. Beberapa klub memberi pemegang tiket musiman akses awal ke laga kandang sebelum penjualan umum dibuka; StubHub adalah rute tercepat setelah periode itu lewat, atau untuk kursi tandang yang sulit didapat.

Beberapa klub memberi pemegang tiket musiman akses awal ke laga kandang sebelum penjualan umum dibuka; StubHub adalah rute tercepat setelah periode itu lewat, atau untuk kursi tandang yang sulit didapat. Hospitality. Paket premium, termasuk opsi pinggir lapangan dan suite, tersedia untuk pertandingan besar.

Berapa harga tiket MLS 2026?

Jenis tiket Harga Tiket termurah yang tersedia Dari $15 ( Rata-rata liga, musim reguler $25-$50 Laga besar atau rivalitas Di atas rata-rata, bervariasi tergantung pertandingan Playoff Tertinggi sepanjang musim

Apa yang memengaruhi harga:

Lokasi kursi. Area pinggir lapangan dan VIP biayanya jauh lebih mahal daripada tempat duduk di tingkat atas.

Area pinggir lapangan dan VIP biayanya jauh lebih mahal daripada tempat duduk di tingkat atas. Lawan dan performa. Laga kandang Inter Miami, yang dibangun di sekitar Messi, secara konsisten termasuk yang paling mahal dan paling cepat terjual habis.

Laga kandang Inter Miami, yang dibangun di sekitar Messi, secara konsisten termasuk yang paling mahal dan paling cepat terjual habis. Ukuran stadion. Venue yang lebih besar seperti Mercedes-Benz Stadium di Atlanta menawarkan rentang harga yang lebih luas dibanding stadion yang lebih kecil dan khusus sepak bola.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MLS 2026

Inter Miami adalah juara bertahan MLS Cup, setelah mengalahkan Vancouver 3-1 pada Desember untuk meraih gelar pertama mereka di liga. Lionel Messi memenangi Sepatu Emas dengan 29 gol dan penghargaan MVP kedua secara beruntun, menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang memenangi MVP secara beruntun. Miami kehilangan Jordi Alba dan Sergio Busquets pada jeda antarmusim tetapi mendatangkan Goalkeeper of the Year 2025 Dayne St. Clair dan penyerang Meksiko Germán Berterame.

Atlanta United kembali mencatat jumlah penonton terbesar di MLS musim lalu, dengan rata-rata lebih dari 43.000 penonton di Mercedes-Benz Stadium, termasuk 65.520 untuk satu pertandingan Matchday 1 melawan CF Montreal, yang masih menjadi salah satu kehadiran penonton satu laga tertinggi di liga musim ini.

MLS menghentikan musim reguler selama tujuh pekan, dari 25 Mei hingga 16 Juli, saat Piala Dunia FIFA dimainkan di AS, Kanada, dan Meksiko, sebelum kompetisi kembali bergulir pada pertengahan Juli. Musim reguler kini berjalan hingga Decision Day pada 7 November, dengan playoff menyusul dari 18 November hingga 18 Desember.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang venue

Inter Miami kini bermain di Miami Freedom Park, stadion baru khusus sepak bola berkapasitas 25.000 penonton di Fort Lauderdale, yang dibuka pada April 2026 dan menggantikan markas sebelumnya di Chase Stadium.

Stadion-stadion MLS sangat bervariasi dalam ukuran, dari stadion khusus sepak bola yang menampung sekitar 18.000-25.000 penonton, seperti Q2 Stadium di Austin dan GEODIS Park di Nashville, hingga venue seukuran NFL untuk daya tarik terbesar liga, termasuk Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Selalu periksa venue spesifik, peta tempat duduk, dan kapasitas pada listing StubHub Anda sebelum membeli, karena ukuran dan tata letak stadion sangat bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya.