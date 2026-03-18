Cara membeli tiket Manchester City 2026: Final Carabao Cup, Liga Champions, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Meskipun upaya mereka meraih quadruple bersejarah harus terhenti setelah tersingkir secara dramatis dari Liga Champions oleh Real Madrid, tim asuhan Pep Guardiola tetap berada dalam persaingan ketat untuk meraih treble domestik.

Jadwal pertandingan Manchester City musim 2025/26

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Kompetisi Tiket Minggu, 22 Maret, 16:30 vs Arsenal (N) Final Carabao Cup Tiket Sabtu, 4 Apr, 12:45 vs Liverpool (Kandang) Liga Premier Tiket Minggu, 12 Apr, 16:30 di Chelsea (T) Liga Premier Tiket Minggu, 19 Apr, 16:30 vs Arsenal (K) Liga Premier Tiket Minggu, 26 Apr, 14:00 di Burnley (T) Liga Premier Tiket Sabtu, 2 Mei, 15:00* di Everton (Tandang) Liga Premier Tiket Sabtu, 9 Mei, 15:00* vs Brentford (K) Liga Premier Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00* di Bournemouth (T) Liga Premier Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 vs Aston Villa (Kandang) Liga Premier (Hari Terakhir) Tiket

*Catatan: Pertandingan kandang melawan Crystal Palace (semula dijadwalkan pada 21 Maret) saat ini masih menunggu konfirmasi setelah ditunda karena Final Carabao Cup. Jadwal pertandingan bulan Mei masih tergantung pada keputusan akhir terkait siaran televisi.

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City musim 2025/26?

Tiket Manchester City sudah tersedia dan siap dibeli sekarang. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket di Etihad Stadium musim ini dapat membeli tempat duduk mereka dari portal tiket resmi Manchester City. Situs web ini adalah pengecer resmi langsung untuk tiket kandang Manchester City musim ini.

Klub sepak bola Inggris biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama kepada pemegang tiket musiman Kemudian, kepada anggota klub, yang sering kali diurutkan berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya Terakhir, kepada publik pada periode ‘Penjualan Umum’.

Anda juga dapat memesan tiket untuk acara Manchester City melalui penjual tiket sekunder seperti StubHub.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?

Tiket musiman Manchester City adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk memastikan Anda dapat menghadiri setiap pertandingan kandang di Etihad Stadium selama musim Liga Premier. Tiket ini menjamin Anda mendapatkan kursi yang telah dipesan dan tempat di tribun untuk menyaksikan semua aksi pertandingan.

Namun, dengan dimulainya musim 2025-26, tiket musiman Manchester City untuk musim ini sudah tidak tersedia lagi. Penggemar yang ingin membeli tiket musiman untuk musim-musim mendatang harus terus memantau portal tiket resmi klub untuk informasi terbaru.

Selain itu, pendukung yang ingin membeli tiket musiman juga harus menjadi anggota klub. Keanggotaan saat ini tersedia melalui portal tiket resmi City, jadi jangan ragu untuk memanfaatkan kesempatan terbaik ini guna mendapatkan tiket musiman pada musim depan.

Bagaimana cara membeli tiket tandang Manchester City?

Anda dapat membeli tiket tandang Manchester City dari situs web resmi klub, sama seperti saat membeli tiket pertandingan kandang. Namun, Anda tetap memerlukan keanggotaan City untuk melakukannya.

Anda juga dapat mencoba membeli tiket dari situs web klub lawan, meskipun kemungkinan besar Anda juga harus menjadi anggota di sana.

Apa cara terbaik untuk pergi ke Etihad Stadium?

Cara terbaik untuk pergi ke Etihad Stadium adalah dengan transportasi umum, dengan layanan bus dan Metrolink yang menawarkan akses mudah ke stadion.

Layanan ini beroperasi dari pusat kota melalui Stasiun Manchester Piccadilly menuju halte Etihad Campus dan dari Ashton yang berdekatan. Waktu tempuh dari Piccadilly kurang dari 10 menit, dan trem akan beroperasi lima kali setiap jam pada hari pertandingan.

Namun, halte Metrolink Holt Town dan Velopark yang terletak di dekatnya, di kedua sisi halte Etihad Campus, tidak akan beroperasi selama setidaknya satu jam penuh, jadi harap diperhatikan hal tersebut. Tempat parkir juga dapat dipesan, meskipun harus dilakukan terlebih dahulu, dan ruang parkir terbatas.