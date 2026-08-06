Manchester City memasuki era baru bersama Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola setelah satu dekade kepemimpinannya berakhir dengan klub finis sebagai runner-up di belakang Arsenal, yang sedikit terobati dengan raihan dwigelar Piala FA dan Piala EFL. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Stadion Etihad.
Daftar lengkap jadwal Manchester City di Premier League 2026/27
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Tempat
|Kompetisi
|Tiket
|Min 23 Agu 2026, 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Selhurst Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 12 Sep 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 19 Sep 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 10 Okt 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 17 Okt 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 24 Okt 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 31 Okt 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 7 Nov 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 21 Nov 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 28 Nov 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 2 Des 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 5 Des 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 12 Des 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 19 Des 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 26 Des 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 30 Des 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 2 Jan 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 6 Jan 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 16 Jan 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 23 Jan 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 30 Jan 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 6 Feb 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 10 Feb 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 20 Feb 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 27 Feb 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 3 Mar 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 13 Mar 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 20 Mar 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 10 Apr 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 17 Apr 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 24 Apr 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 1 Mei 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 8 Mei 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 15 Mei 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Min 23 Mei 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Stadion Etihad (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Min 30 Mei 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (Tandang)
|Premier League
|Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Manchester City?
Beli melalui portal tiket resmi Manchester City, penjual utama untuk tiket kandang. Klub mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada publik dalam Penjualan Umum. Anda juga bisa memesan melalui penjual sekunder seperti StubHub.
Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?
Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk menghadiri setiap laga kandang, tetapi saat ini belum tersedia untuk pembeli baru. Pantau terus portal tiket resmi untuk pembaruan, dan perlu dicatat Anda harus menjadi anggota klub untuk membelinya saat ketersediaannya kembali.
Bagaimana saya bisa membeli tiket tandang Manchester City?
Beli melalui situs resmi klub, seperti halnya laga kandang, dengan syarat memiliki keanggotaan City. Anda juga bisa mencoba situs klub lawan, meski keanggotaan di sana biasanya juga diperlukan.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Etihad
Manchester City telah bermain di Stadion Etihad, yang awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002, sejak 2003. Kapasitasnya saat ini mencapai 55.097, menjadikannya salah satu stadion yang lebih besar di Premier League.
Cara terbaik untuk menuju ke sana adalah dengan transportasi umum. Metrolink beroperasi dari Manchester Piccadilly ke pemberhentian Etihad Campus dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan trem berjalan lima kali per jam pada hari pertandingan. Pemberhentian Holt Town dan Velopark yang berada di dekat stadion tetap ditutup setidaknya selama satu jam setelah laga berakhir. Parkir bisa dipesan terlebih dahulu, meski tempatnya terbatas.