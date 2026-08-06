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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Cara membeli tiket Manchester City 2026/27: Jadwal Premier League, harga, dan lainnya

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Manchester City
Premier League

Manchester City memasuki fase akhir musim 2025/26 dengan taruhannya berada di titik maksimal.

Manchester City memasuki era baru bersama Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola setelah satu dekade kepemimpinannya berakhir dengan klub finis sebagai runner-up di belakang Arsenal, yang sedikit terobati dengan raihan dwigelar Piala FA dan Piala EFL. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Stadion Etihad.

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Daftar lengkap jadwal Manchester City di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganTempatKompetisiTiket
Min 23 Agu 2026, 14:00Manchester City vs BournemouthStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 29 Agu 2026, 15:00Crystal Palace vs Manchester CitySelhurst Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Sep 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Sep 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Sep 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Okt 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Okt 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Okt 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 31 Okt 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 7 Nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 21 Nov 2026, 15:00Manchester City vs FulhamStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 28 Nov 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 2 Des 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Des 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Des 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Des 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 26 Des 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 30 Des 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 2 Jan 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 6 Jan 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 16 Jan 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 23 Jan 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 30 Jan 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 6 Feb 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 10 Feb 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Feb 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 27 Feb 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 3 Mar 2027, 20:00Manchester City vs EvertonStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 13 Mar 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Mar 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Apr 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Apr 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 1 Mei 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 8 Mei 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 15 Mei 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Min 23 Mei 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaStadion Etihad (Kandang)Premier LeagueTiket
Min 30 Mei 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (Tandang)Premier LeagueTiket

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City?

Beli melalui portal tiket resmi Manchester City, penjual utama untuk tiket kandang. Klub mengalokasikan tiket dalam tiga tahap: pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada publik dalam Penjualan Umum. Anda juga bisa memesan melalui penjual sekunder seperti StubHub.

Bagaimana cara membeli tiket musiman Manchester City?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk menghadiri setiap laga kandang, tetapi saat ini belum tersedia untuk pembeli baru. Pantau terus portal tiket resmi untuk pembaruan, dan perlu dicatat Anda harus menjadi anggota klub untuk membelinya saat ketersediaannya kembali.

Bagaimana saya bisa membeli tiket tandang Manchester City?

Beli melalui situs resmi klub, seperti halnya laga kandang, dengan syarat memiliki keanggotaan City. Anda juga bisa mencoba situs klub lawan, meski keanggotaan di sana biasanya juga diperlukan.

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Manchester City
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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Etihad

Manchester City telah bermain di Stadion Etihad, yang awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002, sejak 2003. Kapasitasnya saat ini mencapai 55.097, menjadikannya salah satu stadion yang lebih besar di Premier League.

Cara terbaik untuk menuju ke sana adalah dengan transportasi umum. Metrolink beroperasi dari Manchester Piccadilly ke pemberhentian Etihad Campus dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan trem berjalan lima kali per jam pada hari pertandingan. Pemberhentian Holt Town dan Velopark yang berada di dekat stadion tetap ditutup setidaknya selama satu jam setelah laga berakhir. Parkir bisa dipesan terlebih dahulu, meski tempatnya terbatas.

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