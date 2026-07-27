Cara membeli tiket Lollapalooza 2026 di Chicago pada menit-menit terakhir: Charli XCX, Lorde, Tate McRae, dan lainnya

Grant Park di Chicago kembali siap menjadi pusat perhatian dalam kalender musik global seiring kembalinya Lollapalooza untuk musim panas ini. Festival legendaris di tepi danau ini akan berlangsung selama empat hari yang luar biasa, mulai Kamis, 30 Juli hingga Minggu, 2 Agustus 2026, dan daftar penampil tahun ini merupakan salah satu yang paling gemilang dalam sejarah Lolla.

Baik Anda seorang penggemar setia Lolla maupun yang baru pertama kali menghadiri festival ini, perpaduan antara artis utama papan atas, bintang-bintang baru yang sedang naik daun, serta latar belakang cakrawala kota Chicago yang tak tertandingi menjadikan akhir pekan ini sebagai pengalaman yang wajib dicoba.

Tiket utama laris manis, dengan beberapa hari sudah terjual habis, tetapi masih ada waktu untuk mengamankan tempat Anda. Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda cara dan tempat tepat untuk mendapatkan tiket Lollapalooza 2026.

Kapan Lollapalooza 2026 berlangsung?

Lollapalooza 2026 akan diselenggarakan mulai Kamis, 30 Juli hingga Minggu, 2 Agustus, di lokasi yang biasa digunakan, yaitu Grant Park di pusat kota Chicago. Festival ini mencakup delapan panggung, dengan gerbang dibuka pukul 11.00 dan taman ditutup pukul 22.00 setiap hari (Waktu Tengah).

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket 30 Juli hingga 2 Agustus Lollapalooza 2026 Grant Park, Chicago, AS Tiket

Di mana bisa membeli tiket Lollapalooza 2026?

Tiket Lollapalooza 2026 pertama kali mulai dijual pada Maret 2026, tak lama setelah daftar artis lengkap diumumkan. Lollapalooza.com adalah saluran penjualan tiket resmi utama, yang menawarkan paket General Admission (GA), GA+, VIP, Platinum, dan Cabana.

Tiket empat hari dan dua hari habis terjual dalam hitungan minggu, dan tiket harian untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu juga telah habis terjual. Saat ini, tiket General Admission harian masih tersedia untuk hari Minggu, 2 Agustus, dan penggemar dapat mendaftar ke daftar tunggu resmi di lollapalooza.com/tickets untuk kesempatan mendapatkan tiket empat hari yang mungkin tersedia.

Jika Anda sama sekali tidak berhasil mendapatkan tiket dari penjualan utama, pasar penjualan kembali seperti StubHub saat ini mencantumkan tiket Lollapalooza 2026, termasuk tiket masuk umum (GA) satu hari, beberapa hari, dan empat hari.

Berapa harga tiket Lollapalooza 2026?

Harga tiket Lollapalooza 2026 bervariasi tergantung pada tingkatan dan seberapa dekat waktu pembelian dengan tanggal festival. Berikut rincian resminya:

Tiket Masuk Umum 1 Hari: mulai dari $175–$185 (hanya hari Minggu di situs resmi)

Tiket Masuk Umum 4 Hari: mulai dari $439 (sudah habis terjual di situs utama, hanya daftar tunggu)

Tiket GA+ 4 Hari: mulai dari $789

VIP 4 Hari: mulai dari $1.749

Tiket Platinum 4 Hari: mulai dari $2.100–$4.800 tergantung ketersediaan

Di situs penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket satu hari saat ini mulai dari sekitar $175–$250, sedangkan tiket masuk umum 4 hari dijual mulai dari sekitar $730–$860. Harga di pasar penjualan kembali terus berfluktuasi, jadi sebaiknya bandingkan beberapa platform sebelum Anda membeli.

Siapa saja yang akan tampil di Lollapalooza 2026?

Lebih dari 170 artis dijadwalkan tampil di delapan panggung selama empat hari tersebut.

Penampil utama setiap hari adalah:

Kamis, 30 Juli: Lorde & John Summit

Jumat, 31 Juli: Charli XCX & The Smashing Pumpkins

Sabtu, 1 Agustus: Olivia Dean & JENNIE

Minggu, 2 Agustus: Tate McRae & The xx

Juga tampil dalam acara ini:

Genre Artikel Pop Zara Larsson, Muna Rock / Alternatif Turnstile, Wet Leg, The Neighbourhood, Geese, Yungblud Hip-Hop Lil Uzi Vert, Freddie Gibbs, Clipse Elektronik The Chainsmokers K-pop (G)I-DLE, aespaI Indie Ethel Cain, Beabadoobee, Suki Waterhouse, Blood Orange, Sombr

Apa yang bisa diharapkan dari Lollapalooza 2026?

Lollapalooza telah menjadikan Grant Park di Chicago sebagai rumahnya selama dua dekade, berkembang dari akarnya sebagai festival keliling AS pada tahun 1991 menjadi merek global sejati dengan edisi-edisi serupa di seluruh Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Edisi Chicago tetap menjadi yang asli dan terbesar, dan tahun 2026 menandai salah satu tahun paling ambisius dalam sejarahnya.

Festival tahun ini memperkenalkan fasilitas premium baru, termasuk Northside Suites, ruang penonton pribadi ber-AC dengan dek atap, lengkap dengan makanan dan minuman, yang dapat menampung hingga 15 tamu per hari. Selain panggung utama, penggemar juga dapat menyaksikan pertunjukan lanjutan resmi Lollapalooza di berbagai tempat di Chicago seperti Metro, House of Blues, Lincoln Hall, dan Schubas setelah pertunjukan siang hari berakhir.

Dengan penampil utama seperti Charli XCX, Lorde, dan Tate McRae yang memimpin lineup yang mencakup berbagai genre dan generasi, Lollapalooza 2026 tampaknya akan menjadi salah satu akhir pekan festival yang paling menonjol di musim panas ini.