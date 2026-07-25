Liga Prancis (Ligue 1) selalu memiliki basis penggemar yang sangat besar di kalangan penggemar sepak bola Eropa dan dunia, namun kemenangan ganda sensasional Paris Saint-Germain di Liga Champions UEFA semakin meningkatkan popularitasnya.

Meskipun Paris Saint-Germain menjadi tim yang paling menonjol di kancah sepak bola Prancis, dengan meraih lima gelar liga berturut-turut, keinginan umum untuk bepergian dan menyaksikan pertandingan langsung di stadion-stadion di seluruh penjuru Prancis terus meningkat secara signifikan.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda mewujudkan impian sepak bola Prancis Anda dengan mendapatkan tiket untuk pertandingan Ligue 1 yang akan datang musim ini.

Jadwal & tiket pertandingan Ligue 1 Pekan Ke-1 yang akan datang

Tanggal & Waktu (CET) Jadwal Lokasi Tiket Jumat, 21 Agustus, 20:45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Tiket Sabtu, 22 Agustus, pukul 17.15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Tiket Sabtu, 22 Agustus, 20:45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Tiket Sabtu, 22 Agustus, 20:45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Tiket Sabtu, 22 Agustus, 20:45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Tiket Sabtu, 22 Agustus, 20:45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Tiket Minggu, 23 Agustus, pukul 15.00 Angers vs Lille Stadion Raymond Kopa (Angers) Tiket Minggu, 23 Agustus, 17.15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Tiket Minggu, 23 Agustus, 20:45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Tiket

Jadwal & tiket pertandingan Ligue 1 Matchday 2 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Jadwal Tempat Tiket Jumat, 28 Agustus, 20:45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Tiket Sabtu, 29 Agustus, pukul 17.15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Tiket Sabtu, 29 Agustus, 20:45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Tiket Sabtu, 29 Agustus, 20:45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Blé (Brest) Tiket Sabtu, 29 Agustus, 20:45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Tiket Sabtu, 29 Agustus, 20:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Tiket Minggu, 30 Agustus, pukul 15.00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Tiket Minggu, 30 Agustus, 17:15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Tiket Minggu, 30 Agustus, 20:45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Tiket

Cara membeli tiket Ligue 1

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1, cara yang paling dapat diandalkan adalah mengunjungi situs resmi klub.

Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi. Tiket biasanya mulai dijual antara 4 hingga 6 minggu sebelum hari pertandingan.

Meskipun tiket pertandingan untuk klub-klub besar, seperti PSG, sering kali terjual habis dengan cepat, tiket untuk banyak tim lainnya lebih mudah didapatkan.

Jika tiket sudah habis terjual melalui saluran resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion juga sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium yang harganya paling mahal.

Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, di mana pertandingan besar melawan lawan ternama, seperti ‘Le Classique’ (PSG vs Marseille) dan ‘Le Derby des Olympiques’ (Olympique Lyonnais vs Marseille), masuk ke dalam kategori tertinggi, sehingga harganya pun naik sesuai dengan itu.

Klub-klub Ligue 1 musim 2026-27 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Dewasa) Angers Stade Raymond Kopa €15–€70 Auxerre Stade Abbe Deschamps €15–€65 Brest Stadion Francis-Le Ble €15–€75 Le Havre Stade Oceane €15–€70 Le Mans Stadion Marie-Marvingt €15–€60 Lens Stadion Bollaert-Delelis €20–€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25–€110 Lorient Stade du Moustoir €15–€65 Lyon Groupama Stadium €25–€120 Marseille Stade Velodrome €30–€220 Monaco Stade Louis II €20–€100 Nice Allianz Riviera €20–€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15–€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45–€350 Rennes Roazhon Park €20–€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20–€90 Toulouse Stadion Toulouse €15–€75 Troyes Stade de l'Aube €15–€60

Cara membeli tiket hospitality Ligue 1

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality Ligue 1, sebaiknya periksa situs resmi klub-klub tersebut.

Pilihan paket hospitality bervariasi tergantung pada tim mana yang akan Anda tonton dan paket apa yang ingin Anda beli.

Makanan dan minuman biasanya sudah termasuk dalam semua paket, dengan pengalaman bersantap mewah tersedia pada opsi kelas atas.

Apa yang bisa Anda harapkan dari musim Ligue 1?

Apa pun pertandingan Ligue 1 yang Anda pilih untuk memesan tiketnya, Anda kemungkinan besar akan menyaksikan beberapa bintang muda berbakat yang menjanjikan. Sejumlah besar pemain Prancis terkenal memulai karier mengesankan mereka di tanah air, termasuk Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry dan Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre), serta Michel Platini (Nancy), untuk menyebutkan beberapa di antaranya.

Selain terkenal sebagai tempat berkembangnya bakat-bakat muda Prancis, talenta-talenta global dalam dunia sepak bola saat ini juga berkarier di Ligue 1, seperti Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun, dan Endrick.

Paris Saint-Germain telah menjadi bintang utama Ligue 1 dalam beberapa musim terakhir dan permintaan tiket selalu tinggi untuk menyaksikan mereka bertanding di Parc des Princes. Musim lalu terbukti menjadi musim yang sukses lagi bagi Les Rouge-et-Bleu, yang berhasil meraih gelar juara liga Prancis kelima secara berturut-turut.

Tidak hanya mendominasi di kancah domestik, pasukan asuhan Luis Enrique juga menjadi tim pertama yang mempertahankan gelar juara Eropa sejak Real Madrid pada 2018. Kini mereka berupaya bergabung dengan klub elit yang mencakup Real Madrid, Bayern Munich, dan Ajax, yang telah berkuasa di Eropa selama tiga musim berturut-turut.

Tidak banyak tim di dunia yang bisa membanggakan koleksi trofi seperti PSG. Klub paling sukses di Prancis ini, meskipun baru didirikan lebih dari setengah abad yang lalu, telah mengumpulkan lebih dari 50 gelar bergengsi.

Namun, tentu saja tim-tim Ligue 1 lainnya juga memiliki sejarah gemilang dan didukung dengan sangat antusias. Faktanya, Marseille, yang finis sebagai runner-up Ligue 1 untuk ke-15 kalinya dalam sejarah mereka pada tahun 2025, memiliki rata-rata penonton tertinggi di Prancis, dengan lebih dari 60.000 penonton yang menyaksikan pertandingan mereka di Stade Velodrome (kini dikenal sebagai Orange Velodrome).

Marseille juga terkenal sebagai tim Prancis pertama yang menjuarai Liga Champions. Tim yang dipimpin oleh legenda Prancis, Didier Deschamps, dan diperkuat oleh pemain-pemain seperti Basile Boli dan Marcel Desailly ini mengalahkan AC Milan 1-0 pada Final 1993 di Munich, untuk menjadi raja Eropa. Klub-klub Prancis lain yang secara rutin menarik penonton dalam jumlah besar di kandang mereka antara lain Olympique Lyonnais, Lille, dan Lens.

Bagaimana cara menonton atau streaming pertandingan Ligue 1?

Meskipun PSG kembali menjadi juara Eropa musim lalu, stasiun TV Inggris memutuskan untuk tidak membeli hak siar Ligue 1 untuk musim 2026/27.

Namun, di Amerika Serikat, pertandingan Ligue 1 akan ditayangkan di beIn Sports, beIn Sports Connect, dan Fubo. Di Fubo, pertandingan-pertandingan Prancis dapat diakses melalui paket langganan Pro ($84,99/bulan), Elite ($104,99/bulan), Deluxe ($114,99/bulan), atau Fubo Latino ($14,99/bulan), karena paket-paket tersebut mencakup jaringan beIN Sports.

Fubo menawarkan uji coba gratis selama 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari penagihan otomatis sebesar harga penuh dari paket yang Anda pilih, Anda harus membatalkan langganan sebelum masa uji coba 5 hari berakhir.