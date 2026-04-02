Cara membeli tiket Ligue 1 2026: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi, dan lainnya

Kita akan menyaksikan akhir musim Ligue 1 di Prancis yang penuh drama. Selain persaingan ketat perebutan gelar juara antara PSG dan Lens, sejumlah klub, termasuk Marseille, Lyon, Lille, dan Monaco, tengah berjuang memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Pertandingan-pertandingan menarik yang akan datang antara lain Lens vs PSG di Stade Bollaert-Delelis dan PSG vs Lyon di Parc des Princes.

Jadwal pertandingan Ligue 1 mendatang

Tanggal Jadwal Pertandingan (CET) Tempat Tiket Jumat, 10 April Paris FC vs Monaco (19.00) Stadion Jean Bouin (Paris) Tiket Marseille vs Metz (21.05) Stadion Velodrome (Marseille) Tiket Sabtu, 11 April Auxerre vs Nantes (19.00) Stadion Abbe-Deschamps (Auxerre) Tiket Rennes vs Angers (21.05) Roazhon Park (Rennes) Tiket Minggu, 12 April Nice vs Le Havre (17.15) Allianz Riviera (Nice) Tiket Toulouse vs Lille (17.15) Stadion Municipal de Toulouse (Toulouse) Tiket Lyon vs Lorient (20.45) Groupama Stadium (Lyon) Tiket Jumat, 17 April Lens vs Toulouse (20.45) Stadion Bollaert-Delelis (Lens) Tiket Sabtu, 18 April Lorient vs Marseille (17.00) Stadion Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) Tiket Angers vs Le Havre (19.00) Stadion Raymond Kopa (Angers) Tiket Lille vs Nice (21.05) Decathlon Arena - Stadion Pierre-Mauroy (Lille) Tiket Minggu, 19 April Monaco vs Auxerre (15.00) Stade Louis II (Monaco) Tiket Metz vs Paris FC (17.15) Stadion Saint-Symphorien (Metz) Tiket Nantes vs Brest (17.15) Stade de la Beaujoire (Nantes) Tiket Strasbourg vs Rennes (17.15) Stade de la Meinau (Strasbourg) Tiket PSG vs Lyon (20.45) Parc des Princes (Paris) Tiket

Cara membeli tiket Ligue 1

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1, cara yang paling andal adalah mengunjungi situs resmi klub.

Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi. Tiket biasanya mulai dijual antara 4 hingga 6 minggu sebelum hari pertandingan.

Meskipun tiket pertandingan untuk klub-klub besar, seperti PSG, sering kali cepat habis terjual, tiket untuk banyak tim lain lebih mudah didapatkan.

Jika tiket sudah habis terjual melalui saluran resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket di menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengecer sekunder seperti Viagogo.

Berapa harga tiket Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium yang memiliki harga tertinggi.

Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama, seperti ‘Le Classique’ (PSG vs Marseille) dan ‘Le Derby des Olympiques’ (Olympique Lyonnais vs Marseille) masuk ke dalam kategori tertinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Klub-klub Ligue 1 musim 2025-26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Dewasa) Angers Stadion Raymond Kopa €15–€60 Auxerre Stadion Abbe Deschamps €5–€30 Brest Stadion Francis-Le Ble €13–€37 Le Havre Stadion Oceane €10–€25 Lens Stadion Bollaert-Delelis €25–€100 Lille Stadion Pierre-Mauroy €13–€37 Lorient Stadion Moustoir €20–€60 Lyon Stadion Groupama €30–€100 Marseille Stadion Velodrome €10–€55 Metz Stadion Saint-Symphorien €15–€80 Monaco Stadion Louis II €10–€25 Nantes Stadion Beaujoire €18–€43 Nice Allianz Riviera €10–€50 Paris FC Stadion Jean-Bouin €8–€10 Paris Saint-Germain Parc des Princes €35–€100 Rennes Roazhon Park €9–€58 Stade de la Meinau Stadion Meinau €15–€35 Toulouse Stadion Toulouse €10–€35

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Ligue 1?

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality Ligue 1, sebaiknya kunjungi situs resmi klub-klub tersebut.

Pilihan layanan perhotelan bervariasi tergantung pada tim mana yang akan Anda tonton dan paket apa yang ingin Anda beli.

Makanan dan minuman biasanya sudah termasuk dalam semua paket, dengan pengalaman bersantap mewah tersedia pada paket-paket kelas atas.

Apa yang bisa diharapkan dari musim Ligue 1?

Liga Prancis (Ligue 1) selalu memiliki banyak penggemar di kalangan penggemar sepak bola Eropa dan dunia, namun kemenangan sensasional Paris Saint-Germain di Liga Champions UEFA musim lalu semakin meningkatkan popularitasnya.

Sejumlah besar pemain Prancis terkenal memulai karier mengesankan mereka di tanah air, termasuk Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry dan Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre), serta Michel Platini (Nancy), untuk menyebutkan beberapa di antaranya.

Selain dikenal sebagai tempat pembibitan bagi talenta muda Prancis, talenta-talenta global dalam dunia sepak bola saat ini juga berkarier di Ligue 1, seperti Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, dan Amine Gouiri.

Paris Saint-Germain telah menjadi bintang utama Ligue 1 dalam beberapa musim terakhir, dan permintaan tiket selalu tinggi untuk menyaksikan mereka bertanding di Parc des Princes. Musim lalu membuktikan bahwa Les Rouge-et-Bleu kembali mendominasi, meraih gelar liga Prancis keempat secara berturut-turut dan gelar ganda domestik kedelapan dalam 11 tahun setelah menambahkan Coupe de France ke dalam daftar trofi mereka.

Mereka tidak hanya mendominasi di kancah domestik, tetapi pasukan asuhan Luis Enrique juga mematahkan kutukan Eropa mereka dengan melaju hingga final Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya. Ini adalah gelar Eropa besar pertama bagi tim asal Paris tersebut sejak dinobatkan sebagai juara Piala Winners UEFA pada tahun 1996.

Marseille, yang musim lalu finis sebagai runner-up Ligue 1 untuk ke-15 kalinya dalam sejarah mereka, memiliki rata-rata jumlah penonton tertinggi di Prancis, dengan lebih dari 60.000 penonton yang menyaksikan pertandingan mereka di Stade Velodrome (kini dikenal sebagai Orange Velodrome). Marseille juga terkenal sebagai tim Prancis pertama yang menjuarai Liga Champions.

Tim yang dipimpin oleh legenda Prancis, Didier Deschamps, dan diperkuat oleh pemain-pemain seperti Basile Boli dan Marcel Desailly ini mengalahkan AC Milan 1-0 pada Final 1993 di Munich untuk menjadi raja Eropa.

Bagaimana cara menonton atau streaming pertandingan Ligue 1?

Meskipun PSG menjadi juara Eropa musim lalu, stasiun TV Inggris memutuskan untuk tidak membeli hak siar Ligue 1 untuk musim 2025/26.

Namun, di Amerika Serikat, pertandingan Ligue 1 akan ditayangkan di beIn Sports, beIn Sports Connect, dan Fubo.

Fubo menawarkan berbagai paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang dibanderol $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Paket ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga, dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox.

Paket Fubo lainnya meliputi paket 'Pro' ($73,99/bulan), paket 'Elite' ($83,99/bulan), dan paket 'Deluxe' ($103,99/bulan). Ada juga paket 'Latino', yang menawarkan saluran olahraga dan hiburan dalam bahasa Spanyol.

Fubo menawarkan uji coba gratis selama 7 hari bagi pelanggan baru untuk semua paketnya.