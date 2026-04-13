Cara membeli tiket Liga Premier 2025/26: Jadwal pertandingan yang tersisa, harga rata-rata, dan informasi lainnya

Liga Premier tetap menjadi kompetisi papan atas tak terbantahkan dalam dunia sepak bola dalam hal drama dan aksi, dengan beberapa klub dan pemain paling legendaris di dunia sepak bola tampil untuk menorehkan nama mereka dalam sejarah.
Dengan sejarah lebih dari satu abad, Liga Premier benar-benar unik. Anda akan mengenali juara Manchester City, rival lama Manchester United, tim-tim raksasa seperti Liverpool, serta trio tim kuat Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Kehebatan atletik dan semangat dinamis selalu melimpah di sini.
Jadwal dan tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-33 yang akan datang
|Tanggal & Waktu (GMT)
|Jadwal Pertandingan
|Tiket
|Sabtu, 18 April, 12:30
|Brentford vs Fulham
|Sabtu, 18 Apr, 15:00
|Leeds United vs Wolves
|Sabtu, 18 Apr, 15:00
|Newcastle United vs AFC Bournemouth
|Sabtu, 18 Apr, 17:30
|Tottenham Hotspur vs Brighton
|Sabtu, 18 Apr, 20:00
|Chelsea vs Manchester United
|Minggu, 19 Apr, 14:00
|Nottingham Forest vs Burnley
|Minggu, 19 Apr, 14:00
|Aston Villa vs Sunderland
|Minggu, 19 Apr, 14:00
|Everton vs Liverpool
|Minggu, 19 Apr, 16:30
|Manchester City vs Arsenal
|Sen 20 Apr, 20:00
|Crystal Palace vs West Ham United
Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-34 yang akan datang
|Selasa, 21 April, 20:00
|Brighton vs Chelsea
|Rabu, 22 Apr, 20:00
|Burnley vs Manchester City
|Rabu, 22 Apr, 20:00
|AFC Bournemouth vs Leeds United
|Jumat, 24 Apr, 20:00
|Sunderland vs Nottingham Forest
|Sabtu, 25 Apr, 12:30
|Fulham vs Aston Villa
|Sabtu, 25 Apr, 15:00
|West Ham United vs Everton
|Sabtu, 25 Apr, 15:00
|Wolves vs Tottenham Hotspur
|Sabtu, 25 Apr, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Sabtu, 25 Apr, 17:30
|Arsenal vs Newcastle United
|Sen 27 Apr, 20:00
|Manchester United vs Brentford
Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-35 yang akan datang
|Jumat, 01 Mei, 20:00
|Leeds United vs Burnley
|Sabtu, 02 Mei, 12:30
|Aston Villa vs Tottenham Hotspur
|Sabtu, 02 Mei, 15:00
|Brentford vs West Ham United
|Sabtu, 02 Mei, 15:00
|Wolves vs Sunderland
|Sabtu, 02 Mei, 15:00
|Newcastle United vs Brighton
|Sabtu, 02 Mei, 15:00
|AFC Bournemouth vs Crystal Palace
|Sabtu, 02 Mei, 17:30
|Arsenal vs Fulham
|Minggu, 03 Mei, 15:30
|Manchester United vs Liverpool
|Senin, 04 Mei, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Senin, 04 Mei, 20:00
|Everton vs Manchester City
Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-36 yang akan datang
|Sabtu, 09 Mei, 12:30
|Liverpool vs Chelsea
|Sabtu, 09 Mei, 15:00
|Brighton vs Wolves
|Sabtu, 09 Mei, 15:00
|Burnley vs Aston Villa
|Sabtu, 09 Mei, 15:00
|Crystal Palace vs Everton
|Sabtu, 09 Mei, 15:00
|Fulham vs AFC Bournemouth
|Sabtu, 09 Mei, 15:00
|Sunderland vs Manchester United
|Sabtu, 09 Mei, 17:30
|Manchester City vs Brentford
|Minggu, 10 Mei, 14:00
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|Minggu, 10 Mei, 16:30
|West Ham United vs Arsenal
|Senin, 11 Mei, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Leeds United
Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-37 yang akan datang
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Arsenal vs Burnley
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Aston Villa vs Liverpool
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|AFC Bournemouth vs Manchester City
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Brentford vs Crystal Palace
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Chelsea vs Tottenham Hotspur
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Everton vs Sunderland
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Leeds United vs Brighton
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Manchester United vs Nottingham Forest
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Newcastle United vs West Ham United
|Minggu, 17 Mei, 15:00
|Wolves vs Fulham
Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-38 yang akan datang
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Brighton vs Manchester United
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Burnley vs Wolves
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Crystal Palace vs Arsenal
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Fulham vs Newcastle United
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Liverpool vs Brentford
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Sunderland vs Chelsea
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|Tottenham Hotspur vs Everton
|Minggu, 24 Mei, 16:00
|West Ham United vs Leeds United
Berapa harga tiket Liga Premier?
Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.
Selain itu, tempat duduk Anda juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.
Dalam berita terbaru, Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.
Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2025-2026, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pertandingan, serta kisaran harga tiket musiman yang diperkirakan.
Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket
Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier?
Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.
Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:
- Pertama, kepada pemegang tiket musiman.
- Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
- Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.
Setelah Anda membeli tiket untuk beberapa pertandingan di Vitality Stadium, poin Anda akan mulai terkumpul, sehingga memudahkan akses. Hanya pada kesempatan terbatas saja pertandingan Bournemouth akan dijual secara umum, di mana siapa pun dapat membeli tiket.
Apakah masih ada tiket musiman Liga Premier yang tersisa?
Sebagian besar klub Liga Premier telah kehabisan tiket musiman kelas umum untuk musim 2025/26.
Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan West Ham memiliki daftar tunggu yang sudah lama ada, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Man United dilaporkan membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Fulham, Leeds, dan Wolves memiliki ketersediaan yang terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang terbatas.
Brighton & Hove Albion dan Manchester City menonjol karena masih memiliki tiket musim yang tersedia untuk anggota, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Klub-klub seperti Brentford, Crystal Palace, dan Nottingham Forest menawarkan akses terbatas berdasarkan poin loyalitas atau masa tunggu singkat. Aston Villa, meskipun sudah habis terjual, menawarkan opsi GA+ dengan keuntungan tambahan.
Apakah saya memerlukan keanggotaan untuk membeli tiket Liga Premier?
Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan disarankan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan yang sangat diminati atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier menerapkan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:
- Pemegang tiket musiman
- Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar)
- Penjualan umum (jika masih ada tiket yang tersisa)
Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, hak untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali.
Meskipun demikian, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tingkat penjualan tiket yang kurang konsisten, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket menjelang hari pertandingan jika masih ada tiket yang tersisa. Membeli keanggotaan akan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.
Apakah saya bisa membeli tiket Liga Premier dengan harga murah?
Tempat terbaik untuk membeli tiket murah untuk pertandingan Liga Premier adalah melalui portal tiket resmi klub.
Meskipun permintaan tinggi, tidak ada pengecer resmi lain yang akan menjual tiket pertandingan dengan harga lebih murah daripada klub yang bersangkutan.
Ingatlah untuk memperhatikan syarat dan ketentuan seputar pembelian, dan pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya.