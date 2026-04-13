Cara membeli tiket Liga Premier 2025/26: Jadwal pertandingan yang tersisa, harga rata-rata, dan informasi lainnya

Liga Premier tetap menjadi kompetisi papan atas tak terbantahkan dalam dunia sepak bola dalam hal drama dan aksi, dengan beberapa klub dan pemain paling legendaris di dunia sepak bola tampil untuk menorehkan nama mereka dalam sejarah.

Dengan sejarah lebih dari satu abad, Liga Premier benar-benar unik. Anda akan mengenali juara Manchester City, rival lama Manchester United, tim-tim raksasa seperti Liverpool, serta trio tim kuat Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Kehebatan atletik dan semangat dinamis selalu melimpah di sini.

Jadwal dan tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-33 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Sabtu, 18 April, 12:30 Brentford vs Fulham Tiket Sabtu, 18 Apr, 15:00 Leeds United vs Wolves Tiket Sabtu, 18 Apr, 15:00 Newcastle United vs AFC Bournemouth Tiket Sabtu, 18 Apr, 17:30 Tottenham Hotspur vs Brighton Tiket Sabtu, 18 Apr, 20:00 Chelsea vs Manchester United Tiket Minggu, 19 Apr, 14:00 Nottingham Forest vs Burnley Tiket Minggu, 19 Apr, 14:00 Aston Villa vs Sunderland Tiket Minggu, 19 Apr, 14:00 Everton vs Liverpool Tiket Minggu, 19 Apr, 16:30 Manchester City vs Arsenal Tiket Sen 20 Apr, 20:00 Crystal Palace vs West Ham United Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-34 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Selasa, 21 April, 20:00 Brighton vs Chelsea Tiket Rabu, 22 Apr, 20:00 Burnley vs Manchester City Tiket Rabu, 22 Apr, 20:00 AFC Bournemouth vs Leeds United Tiket Jumat, 24 Apr, 20:00 Sunderland vs Nottingham Forest Tiket Sabtu, 25 Apr, 12:30 Fulham vs Aston Villa Tiket Sabtu, 25 Apr, 15:00 West Ham United vs Everton Tiket Sabtu, 25 Apr, 15:00 Wolves vs Tottenham Hotspur Tiket Sabtu, 25 Apr, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Tiket Sabtu, 25 Apr, 17:30 Arsenal vs Newcastle United Tiket Sen 27 Apr, 20:00 Manchester United vs Brentford Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-35 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Jumat, 01 Mei, 20:00 Leeds United vs Burnley Tiket Sabtu, 02 Mei, 12:30 Aston Villa vs Tottenham Hotspur Tiket Sabtu, 02 Mei, 15:00 Brentford vs West Ham United Tiket Sabtu, 02 Mei, 15:00 Wolves vs Sunderland Tiket Sabtu, 02 Mei, 15:00 Newcastle United vs Brighton Tiket Sabtu, 02 Mei, 15:00 AFC Bournemouth vs Crystal Palace Tiket Sabtu, 02 Mei, 17:30 Arsenal vs Fulham Tiket Minggu, 03 Mei, 15:30 Manchester United vs Liverpool Tiket Senin, 04 Mei, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Tiket Senin, 04 Mei, 20:00 Everton vs Manchester City Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-36 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Sabtu, 09 Mei, 12:30 Liverpool vs Chelsea Tiket Sabtu, 09 Mei, 15:00 Brighton vs Wolves Tiket Sabtu, 09 Mei, 15:00 Burnley vs Aston Villa Tiket Sabtu, 09 Mei, 15:00 Crystal Palace vs Everton Tiket Sabtu, 09 Mei, 15:00 Fulham vs AFC Bournemouth Tiket Sabtu, 09 Mei, 15:00 Sunderland vs Manchester United Tiket Sabtu, 09 Mei, 17:30 Manchester City vs Brentford Tiket Minggu, 10 Mei, 14:00 Nottingham Forest vs Newcastle United Tiket Minggu, 10 Mei, 16:30 West Ham United vs Arsenal Tiket Senin, 11 Mei, 20:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-37 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Arsenal vs Burnley Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Aston Villa vs Liverpool Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 AFC Bournemouth vs Manchester City Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Brentford vs Crystal Palace Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Everton vs Sunderland Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Leeds United vs Brighton Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Manchester United vs Nottingham Forest Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Newcastle United vs West Ham United Tiket Minggu, 17 Mei, 15:00 Wolves vs Fulham Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-38 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Brighton vs Manchester United Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Burnley vs Wolves Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Crystal Palace vs Arsenal Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Fulham vs Newcastle United Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Liverpool vs Brentford Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Manchester City vs Aston Villa Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Nottingham Forest vs AFC Bournemouth Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Sunderland vs Chelsea Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 Tottenham Hotspur vs Everton Tiket Minggu, 24 Mei, 16:00 West Ham United vs Leeds United Tiket

Berapa harga tiket Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain itu, tempat duduk Anda juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Dalam berita terbaru, Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2025-2026, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pertandingan, serta kisaran harga tiket musiman yang diperkirakan.

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.

Setelah Anda membeli tiket untuk beberapa pertandingan di Vitality Stadium, poin Anda akan mulai terkumpul, sehingga memudahkan akses. Hanya pada kesempatan terbatas saja pertandingan Bournemouth akan dijual secara umum, di mana siapa pun dapat membeli tiket.

Apakah masih ada tiket musiman Liga Premier yang tersisa?

Sebagian besar klub Liga Premier telah kehabisan tiket musiman kelas umum untuk musim 2025/26.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan West Ham memiliki daftar tunggu yang sudah lama ada, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Man United dilaporkan membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Fulham, Leeds, dan Wolves memiliki ketersediaan yang terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang terbatas.

Brighton & Hove Albion dan Manchester City menonjol karena masih memiliki tiket musim yang tersedia untuk anggota, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Klub-klub seperti Brentford, Crystal Palace, dan Nottingham Forest menawarkan akses terbatas berdasarkan poin loyalitas atau masa tunggu singkat. Aston Villa, meskipun sudah habis terjual, menawarkan opsi GA+ dengan keuntungan tambahan.

Apakah saya memerlukan keanggotaan untuk membeli tiket Liga Premier?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan disarankan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan yang sangat diminati atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier menerapkan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket yang tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, hak untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meskipun demikian, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tingkat penjualan tiket yang kurang konsisten, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket menjelang hari pertandingan jika masih ada tiket yang tersisa. Membeli keanggotaan akan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.

Apakah saya bisa membeli tiket Liga Premier dengan harga murah?

Tempat terbaik untuk membeli tiket murah untuk pertandingan Liga Premier adalah melalui portal tiket resmi klub.

Meskipun permintaan tinggi, tidak ada pengecer resmi lain yang akan menjual tiket pertandingan dengan harga lebih murah daripada klub yang bersangkutan.

Ingatlah untuk memperhatikan syarat dan ketentuan seputar pembelian, dan pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya.