Cara membeli tiket Liga Premier 2025/26: Jadwal pertandingan yang tersisa, harga rata-rata, dan informasi lainnya

Ingin mendapatkan tiket untuk menonton salah satu liga sepak bola paling bergengsi di dunia? Berikut ini adalah perkiraan biayanya

Liga Premier tetap menjadi kompetisi papan atas tak terbantahkan dalam dunia sepak bola dalam hal drama dan aksi, dengan beberapa klub dan pemain paling legendaris di dunia sepak bola tampil untuk menorehkan nama mereka dalam sejarah.

Dengan sejarah lebih dari satu abad, Liga Premier benar-benar unik. Anda akan mengenali juara Manchester City, rival lama Manchester United, tim-tim raksasa seperti Liverpool, serta trio tim kuat Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Kehebatan atletik dan semangat dinamis selalu melimpah di sini.

Jadwal dan tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-33 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Sabtu, 18 April, 12:30Brentford vs FulhamTiket
Sabtu, 18 Apr, 15:00Leeds United vs WolvesTiket
Sabtu, 18 Apr, 15:00Newcastle United vs AFC BournemouthTiket
Sabtu, 18 Apr, 17:30Tottenham Hotspur vs BrightonTiket
Sabtu, 18 Apr, 20:00Chelsea vs Manchester UnitedTiket
Minggu, 19 Apr, 14:00Nottingham Forest vs BurnleyTiket
Minggu, 19 Apr, 14:00Aston Villa vs SunderlandTiket
Minggu, 19 Apr, 14:00Everton vs LiverpoolTiket
Minggu, 19 Apr, 16:30Manchester City vs ArsenalTiket
Sen 20 Apr, 20:00Crystal Palace vs West Ham UnitedTiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-34 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Selasa, 21 April, 20:00Brighton vs ChelseaTiket
Rabu, 22 Apr, 20:00Burnley vs Manchester CityTiket
Rabu, 22 Apr, 20:00AFC Bournemouth vs Leeds UnitedTiket
Jumat, 24 Apr, 20:00Sunderland vs Nottingham ForestTiket
Sabtu, 25 Apr, 12:30Fulham vs Aston VillaTiket
Sabtu, 25 Apr, 15:00West Ham United vs EvertonTiket
Sabtu, 25 Apr, 15:00Wolves vs Tottenham HotspurTiket
Sabtu, 25 Apr, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceTiket
Sabtu, 25 Apr, 17:30Arsenal vs Newcastle UnitedTiket
Sen 27 Apr, 20:00Manchester United vs BrentfordTiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-35 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Jumat, 01 Mei, 20:00Leeds United vs BurnleyTiket
Sabtu, 02 Mei, 12:30Aston Villa vs Tottenham HotspurTiket
Sabtu, 02 Mei, 15:00Brentford vs West Ham UnitedTiket
Sabtu, 02 Mei, 15:00Wolves vs SunderlandTiket
Sabtu, 02 Mei, 15:00Newcastle United vs BrightonTiket
Sabtu, 02 Mei, 15:00AFC Bournemouth vs Crystal PalaceTiket
Sabtu, 02 Mei, 17:30Arsenal vs FulhamTiket
Minggu, 03 Mei, 15:30Manchester United vs LiverpoolTiket
Senin, 04 Mei, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestTiket
Senin, 04 Mei, 20:00Everton vs Manchester CityTiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-36 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Sabtu, 09 Mei, 12:30Liverpool vs ChelseaTiket
Sabtu, 09 Mei, 15:00Brighton vs WolvesTiket
Sabtu, 09 Mei, 15:00Burnley vs Aston VillaTiket
Sabtu, 09 Mei, 15:00Crystal Palace vs EvertonTiket
Sabtu, 09 Mei, 15:00Fulham vs AFC BournemouthTiket
Sabtu, 09 Mei, 15:00Sunderland vs Manchester UnitedTiket
Sabtu, 09 Mei, 17:30Manchester City vs BrentfordTiket
Minggu, 10 Mei, 14:00Nottingham Forest vs Newcastle UnitedTiket
Minggu, 10 Mei, 16:30West Ham United vs ArsenalTiket
Senin, 11 Mei, 20:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-37 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Arsenal vs BurnleyTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Aston Villa vs LiverpoolTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00AFC Bournemouth vs Manchester CityTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Brentford vs Crystal PalaceTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Everton vs SunderlandTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Leeds United vs BrightonTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Manchester United vs Nottingham ForestTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Newcastle United vs West Ham UnitedTiket
Minggu, 17 Mei, 15:00Wolves vs FulhamTiket

Jadwal pertandingan dan tiket Liga Premier pekan ke-38 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Brighton vs Manchester UnitedTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Burnley vs WolvesTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Crystal Palace vs ArsenalTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Fulham vs Newcastle UnitedTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Liverpool vs BrentfordTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Manchester City vs Aston VillaTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Nottingham Forest vs AFC BournemouthTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Sunderland vs ChelseaTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00Tottenham Hotspur vs EvertonTiket
Minggu, 24 Mei, 16:00West Ham United vs Leeds UnitedTiket

Berapa harga tiket Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain itu, tempat duduk Anda juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Dalam berita terbaru, Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2025-2026, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pertandingan, serta kisaran harga tiket musiman yang diperkirakan.

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

KlubStadionKisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa)Rentang Harga Tiket MusimTiket
ArsenalStadion Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informasi tiket
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informasi tiket
BournemouthStadion Vitality£33,00 - £56,00£633 - £875Informasi tiket
BrentfordStadion Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informasi tiket
Brighton & Hove AlbionStadion Komunitas American Express£34,00 - £78,00£595 - £860Informasi tiket
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informasi tiket
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informasi tiket
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informasi tiket
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informasi tiket
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informasi tiket
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £TBCInformasi tiket
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informasi tiket
Manchester CityStadion Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informasi tiket
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informasi tiket
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informasi tiket
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informasi tiket
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informasi tiket
Tottenham HotspurStadion Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informasi tiket
West Ham UnitedStadion London£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informasi tiket
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informasi tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

  1. Pertama, kepada pemegang tiket musiman.
  2. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
  3. Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.

Setelah Anda membeli tiket untuk beberapa pertandingan di Vitality Stadium, poin Anda akan mulai terkumpul, sehingga memudahkan akses. Hanya pada kesempatan terbatas saja pertandingan Bournemouth akan dijual secara umum, di mana siapa pun dapat membeli tiket.

Apakah masih ada tiket musiman Liga Premier yang tersisa?

Sebagian besar klub Liga Premier telah kehabisan tiket musiman kelas umum untuk musim 2025/26.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan West Ham memiliki daftar tunggu yang sudah lama ada, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Man United dilaporkan membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Fulham, Leeds, dan Wolves memiliki ketersediaan yang terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang terbatas.

Brighton & Hove Albion dan Manchester City menonjol karena masih memiliki tiket musim yang tersedia untuk anggota, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Klub-klub seperti Brentford, Crystal Palace, dan Nottingham Forest menawarkan akses terbatas berdasarkan poin loyalitas atau masa tunggu singkat. Aston Villa, meskipun sudah habis terjual, menawarkan opsi GA+ dengan keuntungan tambahan.

Apakah saya memerlukan keanggotaan untuk membeli tiket Liga Premier?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan disarankan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan yang sangat diminati atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier menerapkan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:

  1. Pemegang tiket musiman
  2. Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar)
  3. Penjualan umum (jika masih ada tiket yang tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, hak untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meskipun demikian, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tingkat penjualan tiket yang kurang konsisten, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket menjelang hari pertandingan jika masih ada tiket yang tersisa. Membeli keanggotaan akan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.

Apakah saya bisa membeli tiket Liga Premier dengan harga murah?

Tempat terbaik untuk membeli tiket murah untuk pertandingan Liga Premier adalah melalui portal tiket resmi klub.

Meskipun permintaan tinggi, tidak ada pengecer resmi lain yang akan menjual tiket pertandingan dengan harga lebih murah daripada klub yang bersangkutan.

Ingatlah untuk memperhatikan syarat dan ketentuan seputar pembelian, dan pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya.