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Leeds Elland RoadGetty Images
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Cara membeli tiket Leeds United 2026/27: Jadwal pertandingan, harga tiket & lainnya

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Leeds United
Premier League

Rasakan pengalaman hari pertandingan di Elland Road, termasuk tempat membeli tiket dan harga tiket saat ini

Leeds United memasuki musim Premier League 2026/27 dengan bekal satu tahun penuh kembali bermain di kasta teratas, setelah Daniel Farke membawa klub itu finis dengan nyaman di peringkat ke-14 musim lalu, aman dengan tiga pertandingan tersisa. Itu menutup kampanye dramatis yang sempat membuat Leeds berada di zona degradasi setelah baru dua laga, sebelum kebangkitan yang dibangun dari perubahan taktik penentu musim dalam kemenangan di markas Manchester City mengubah performa mereka dan bahkan membawa mereka ke semi-final Piala FA di Wembley.

Kini sudah kembali mapan di antara nama-nama mapan Premier League, Farke dan skuadnya akan menargetkan kemajuan lebih lanjut di Elland Road, dengan laga kandang melawan Manchester United, Newcastle, Everton, dan Manchester City menjadi beberapa pertandingan menonjol yang ingin diburu tiketnya oleh para suporter.

Tetapi bagaimana cara mendapatkan tiket Premier League untuk menyaksikan mereka musim ini? Biarkan GOAL memberi tahu Anda opsi apa saja yang tersedia untuk menyaksikan Leeds bermain di Elland Road.

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Daftar lengkap jadwal Premier League Leeds United 2026/27

Leeds memulai musim dengan laga tandang ke Nottingham Forest dan menutupnya dengan laga tandang ke Crystal Palace. Di bawah ini adalah jadwal lengkap 38 pertandingan, kandang dan tandang, untuk musim mendatang.

Tanggal & WaktuPertandinganVenueTiket
Sab, 22 Agu 2026, 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedThe City Ground (Tandang)Tiket
Min, 30 Agu 2026, 14:00Leeds United vs BrentfordElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 5 Sep 2026, 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedAmerican Express Stadium (Tandang)Tiket
Sen, 14 Sep 2026, 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 19 Sep 2026, 15:00Leeds United vs Crystal PalaceElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 10 Okt 2026, 15:00Arsenal vs Leeds UnitedEmirates Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 17 Okt 2026, 15:00Leeds United vs Manchester UnitedElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 24 Okt 2026, 15:00Sunderland vs Leeds UnitedStadium of Light (Tandang)Tiket
Sab, 31 Okt 2026, 16:00Bournemouth vs Leeds UnitedVitality Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 7 Nov 2026, 15:00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 21 Nov 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (Tandang)Tiket
Sab, 28 Nov 2026, 15:00Leeds United vs Coventry CityElland Road (Kandang)Tiket
Rab, 2 Des 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 5 Des 2026, 15:00Leeds United vs Ipswich TownElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 12 Des 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (Tandang)Tiket
Sab, 19 Des 2026, 15:00Leeds United vs FulhamElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 26 Des 2026, 15:00Aston Villa vs Leeds UnitedVilla Park (Tandang)Tiket
Rab, 30 Des 2026, 20:00Hull City vs Leeds UnitedMKM Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 2 Jan 2027, 15:00Leeds United vs EvertonElland Road (Kandang)Tiket
Rab, 6 Jan 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 16 Jan 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 23 Jan 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 30 Jan 2027, 15:00Coventry City vs Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (Tandang)Tiket
Sab, 6 Feb 2027, 15:00Leeds United vs BournemouthElland Road (Kandang)Tiket
Rab, 10 Feb 2027, 20:00Everton vs Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 20 Feb 2027, 15:00Leeds United vs Aston VillaElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 27 Feb 2027, 15:00Fulham vs Leeds UnitedCraven Cottage (Tandang)Tiket
Rab, 3 Mar 2027, 20:00Leeds United vs Hull CityElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 13 Mar 2027, 15:00Leeds United vs Brighton & Hove AlbionElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 20 Mar 2027, 16:00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (Tandang)Tiket
Sab, 10 Apr 2027, 15:00Leeds United vs Nottingham ForestElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 17 Apr 2027, 15:00Brentford vs Leeds UnitedGtech Community Stadium (Tandang)Tiket
Sab, 24 Apr 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 1 Mei 2027, 15:00Ipswich Town vs Leeds UnitedPortman Road (Tandang)Tiket
Sab, 8 Mei 2027, 15:00Leeds United vs ArsenalElland Road (Kandang)Tiket
Sab, 15 Mei 2027, 15:00Manchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (Tandang)Tiket
Min, 23 Mei 2027, 15:00Leeds United vs SunderlandElland Road (Kandang)Tiket
Min, 30 Mei 2027, 16:00Crystal Palace vs Leeds UnitedSelhurst Park (Tandang)Tiket

Salah satu klub paling bersejarah dalam sepakbola Inggris, kembalinya Leeds ke Premier League telah dipastikan pada 2025 setelah tim asuhan Farke menjuarai Championship dengan rekor klub 100 poin.

Stadion itu sendiri telah menjadi saksi banyak hasil besar selama bertahun-tahun, dan setelah satu musim yang solid kembali di antara tim elite, ada harapan besar tim asuhan Farke bisa membangun dari fondasi musim lalu.

Bagaimana cara membeli tiket Leeds 2026/27?

Suporter yang berharap bisa mendapatkan tiket di Elland Road musim ini dapat membeli kursi mereka melalui portal tiket resmi Leeds United. Situs web tersebut adalah penjual resmi tangan pertama untuk tiket kandang Leeds United musim ini.

Klub-klub sepakbola Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota klub, yang sering diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya, dan terakhir kepada publik dalam periode 'Penjualan Umum'. Anda juga bisa melihat situs jual kembali seperti StubHub dan StubHub jika Anda bersedia membeli tiket bekas, dengan keduanya termasuk di antara opsi yang lebih dikenal bagi suporter yang mengejar pembelian menit akhir, dengan pilihan mulai dari serendah £73.

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Berapa harga tiket Leeds 2026/27?

Tersedia berbagai kategori dan harga untuk tiket pertandingan Leeds di Elland Road, mulai dari harga dua digit untuk dewasa maupun konsesi. Ada beberapa tingkatan dalam struktur harga, dan penting untuk mengetahui ragam yang tersedia:

  • Dengan pengecualian East Stand Upper Wings, yang dijual dengan tarif tetap, setiap area lain di stadion menawarkan harga lebih rendah untuk junior dan konsesi, yang bisa membantu Anda menemukan opsi yang lebih terjangkau jika Anda datang bersama keluarga atau mereka yang memenuhi syarat.
  • Leeds mengategorikan pertandingan mereka berdasarkan permintaan dan status, sehingga harga tiket dapat bervariasi tergantung lawan. Harga di bawah ini adalah untuk pertandingan Kategori A+, laga-laga paling atas yang dimainkan klub, meski ini harus dikonfirmasi di situs resmi klub untuk musim berjalan, karena harga ditinjau setiap tahun.
  • Tingkat 1 — East Central Lower, East Stand Upper dan West Stand: dewasa £52.00, di atas 65 tahun £34.00, junior £24.00, dewasa muda £26.00
  • Tingkat 2 — East Stand Upper Wings: tarif tetap £45.00 (dewasa, di atas 65 tahun, junior, dewasa muda)
  • Tingkat 3 — North and South Stands: dewasa £45.00, di atas 65 tahun £31.00, junior £21.00, dewasa muda £23.00
  • Tingkat 4 — Family Stand: dewasa £39.00, di atas 65 tahun £31.00, junior £11.00, dewasa muda £23.00
  • Tingkat 5 — West Stand (Suporter Tandang): dewasa £30.00, di atas 65 tahun £29.00, junior £24.00, dewasa muda £26.00

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