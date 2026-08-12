Leeds United memasuki musim Premier League 2026/27 dengan bekal satu tahun penuh kembali bermain di kasta teratas, setelah Daniel Farke membawa klub itu finis dengan nyaman di peringkat ke-14 musim lalu, aman dengan tiga pertandingan tersisa. Itu menutup kampanye dramatis yang sempat membuat Leeds berada di zona degradasi setelah baru dua laga, sebelum kebangkitan yang dibangun dari perubahan taktik penentu musim dalam kemenangan di markas Manchester City mengubah performa mereka dan bahkan membawa mereka ke semi-final Piala FA di Wembley.

Kini sudah kembali mapan di antara nama-nama mapan Premier League, Farke dan skuadnya akan menargetkan kemajuan lebih lanjut di Elland Road, dengan laga kandang melawan Manchester United, Newcastle, Everton, dan Manchester City menjadi beberapa pertandingan menonjol yang ingin diburu tiketnya oleh para suporter.

Tetapi bagaimana cara mendapatkan tiket Premier League untuk menyaksikan mereka musim ini? Biarkan GOAL memberi tahu Anda opsi apa saja yang tersedia untuk menyaksikan Leeds bermain di Elland Road.

Daftar lengkap jadwal Premier League Leeds United 2026/27

Leeds memulai musim dengan laga tandang ke Nottingham Forest dan menutupnya dengan laga tandang ke Crystal Palace. Di bawah ini adalah jadwal lengkap 38 pertandingan, kandang dan tandang, untuk musim mendatang.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Sab, 22 Agu 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United The City Ground (Tandang) Tiket Min, 30 Agu 2026, 14:00 Leeds United vs Brentford Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 5 Sep 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United American Express Stadium (Tandang) Tiket Sen, 14 Sep 2026, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 19 Sep 2026, 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 10 Okt 2026, 15:00 Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (Tandang) Tiket Sab, 17 Okt 2026, 15:00 Leeds United vs Manchester United Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 24 Okt 2026, 15:00 Sunderland vs Leeds United Stadium of Light (Tandang) Tiket Sab, 31 Okt 2026, 16:00 Bournemouth vs Leeds United Vitality Stadium (Tandang) Tiket Sab, 7 Nov 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 21 Nov 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (Tandang) Tiket Sab, 28 Nov 2026, 15:00 Leeds United vs Coventry City Elland Road (Kandang) Tiket Rab, 2 Des 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (Tandang) Tiket Sab, 5 Des 2026, 15:00 Leeds United vs Ipswich Town Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 12 Des 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (Tandang) Tiket Sab, 19 Des 2026, 15:00 Leeds United vs Fulham Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 26 Des 2026, 15:00 Aston Villa vs Leeds United Villa Park (Tandang) Tiket Rab, 30 Des 2026, 20:00 Hull City vs Leeds United MKM Stadium (Tandang) Tiket Sab, 2 Jan 2027, 15:00 Leeds United vs Everton Elland Road (Kandang) Tiket Rab, 6 Jan 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 16 Jan 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Tiket Sab, 23 Jan 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 30 Jan 2027, 15:00 Coventry City vs Leeds United Coventry Building Society Arena (Tandang) Tiket Sab, 6 Feb 2027, 15:00 Leeds United vs Bournemouth Elland Road (Kandang) Tiket Rab, 10 Feb 2027, 20:00 Everton vs Leeds United Hill Dickinson Stadium (Tandang) Tiket Sab, 20 Feb 2027, 15:00 Leeds United vs Aston Villa Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 27 Feb 2027, 15:00 Fulham vs Leeds United Craven Cottage (Tandang) Tiket Rab, 3 Mar 2027, 20:00 Leeds United vs Hull City Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 13 Mar 2027, 15:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 20 Mar 2027, 16:00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (Tandang) Tiket Sab, 10 Apr 2027, 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 17 Apr 2027, 15:00 Brentford vs Leeds United Gtech Community Stadium (Tandang) Tiket Sab, 24 Apr 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 1 Mei 2027, 15:00 Ipswich Town vs Leeds United Portman Road (Tandang) Tiket Sab, 8 Mei 2027, 15:00 Leeds United vs Arsenal Elland Road (Kandang) Tiket Sab, 15 Mei 2027, 15:00 Manchester United vs Leeds United Old Trafford (Tandang) Tiket Min, 23 Mei 2027, 15:00 Leeds United vs Sunderland Elland Road (Kandang) Tiket Min, 30 Mei 2027, 16:00 Crystal Palace vs Leeds United Selhurst Park (Tandang) Tiket

Salah satu klub paling bersejarah dalam sepakbola Inggris, kembalinya Leeds ke Premier League telah dipastikan pada 2025 setelah tim asuhan Farke menjuarai Championship dengan rekor klub 100 poin.

Stadion itu sendiri telah menjadi saksi banyak hasil besar selama bertahun-tahun, dan setelah satu musim yang solid kembali di antara tim elite, ada harapan besar tim asuhan Farke bisa membangun dari fondasi musim lalu.

Bagaimana cara membeli tiket Leeds 2026/27?

Suporter yang berharap bisa mendapatkan tiket di Elland Road musim ini dapat membeli kursi mereka melalui portal tiket resmi Leeds United. Situs web tersebut adalah penjual resmi tangan pertama untuk tiket kandang Leeds United musim ini.

Klub-klub sepakbola Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota klub, yang sering diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya, dan terakhir kepada publik dalam periode 'Penjualan Umum'. Anda juga bisa melihat situs jual kembali seperti StubHub dan StubHub jika Anda bersedia membeli tiket bekas, dengan keduanya termasuk di antara opsi yang lebih dikenal bagi suporter yang mengejar pembelian menit akhir, dengan pilihan mulai dari serendah £73.

Berapa harga tiket Leeds 2026/27?

Tersedia berbagai kategori dan harga untuk tiket pertandingan Leeds di Elland Road, mulai dari harga dua digit untuk dewasa maupun konsesi. Ada beberapa tingkatan dalam struktur harga, dan penting untuk mengetahui ragam yang tersedia: