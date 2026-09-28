NFL kembali ke Santiago Bernabéu pada 8 November 2026, saat Cincinnati Bengals menghadapi Atlanta Falcons pada pekan ke-9 musim reguler, dengan Atlanta bertindak sebagai tim tuan rumah yang ditetapkan.

Laga ini menjadi pertandingan NFL musim reguler kedua yang pernah digelar di Spanyol, sekaligus yang pertama dari kemitraan multi-tahun antara liga, Kota Madrid, Komunitas Madrid, dan Real Madrid C.F. yang akan membuat American football tetap hadir di Bernabéu dalam beberapa tahun ke depan.

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Kapan pertandingan NFL Madrid 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Min, 8 Nov, 15.30 CET Cincinnati Bengals di markas Atlanta Falcons Stadion Santiago Bernabéu, Madrid Pesan tiket

Di mana membeli tiket NFL Madrid 2026?

Tiket resmi dijual melalui platform Ticketmaster Spanyol milik NFL, dan Anda akan memerlukan akun NFL Ticketmaster untuk membeli, yang bisa dibuat gratis di nfl.com sebelum mulai memilih kursi.

Penjualan dilakukan bertahap, dengan prapenjualan untuk pemegang kartu Amex pada akhir Mei, paket hospitality dibuka pada 5 Juni, dan tiket general admission mulai dijual pada 9 Juli.

Berapa harga tiket NFL Madrid 2026?

On Location (mitra hospitality resmi NFL) dan SportsBreaks menawarkan paket premium resmi yang menggabungkan kursi lower-bowl, lounge hospitality sebelum pertandingan, menginap di hotel, dan pengaturan penerbangan.

NFL telah merilis harga resmi all-in untuk pertandingan Bengals-Falcons, yang berarti harga yang Anda lihat sudah mencakup seluruh biaya tanpa kejutan saat checkout, sebuah pendekatan baru untuk setiap pertandingan internasional pada 2026.

Kategori resmi termurah dibanderol mulai €93,40, sementara kursi termahal mencapai €438,75, dengan tiket anak-anak juga tersedia di kategori tertentu.

Hospitality berada di tingkat yang sepenuhnya berbeda, dengan paket premium melalui Ticketmaster dan On Location yang jauh melampaui tiket standar, termasuk tambahan seperti akses lounge, jamuan makan, dan, dalam beberapa kasus, perjalanan serta menginap di hotel.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, kandang Real Madrid, telah menjadi salah satu venue yang paling banyak dibicarakan di dunia olahraga setelah renovasi terbarunya, dan transformasi itulah yang membuatnya begitu cocok untuk NFL. Lapangan tarik-balik baru di stadion ini memungkinkan rumput diganti dengan penandaan dan permukaan khas American football tanpa mengganggu permukaan di bawahnya, sementara atap yang dibangun ulang dan tribun yang diperluas memberi stadion ini atmosfer yang benar-benar berbeda dari NFL Sunday pada umumnya.

Jika Anda bepergian ke pertandingan, rencanakan rute Anda dengan cermat. Stasiun metro Santiago Bernabéu di Jalur 10 saat ini ditutup untuk pekerjaan rekonstruksi, dengan layanan yang dihentikan antara Nuevos Ministerios dan Cuzco diperkirakan berlanjut hingga sisa tahun ini. Alternatif termudah adalah kereta Cercanías ke Nuevos Ministerios, bus EMT, atau layanan shuttle pengganti gratis yang beroperasi pada hari pertandingan, jadi ada baiknya menyiapkan sedikit waktu tambahan untuk perjalanan Anda ke stadion.

Dengan Bernabéu yang sudah pernah menjadi tuan rumah bagi penonton NFL yang tiketnya ludes terjual dan kini mendapatkan slot permanen dalam kalender, ini sedang menuju status sebagai salah satu pemberhentian paling menonjol dalam keseluruhan rangkaian internasional 2026.

Kapan pertandingan NFL International akan dimainkan?

2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional dijadwalkan di tujuh negara.

Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama sepanjang sejarah di Australia dan Prancis.

Daftar tuan rumah lengkap NFL International 2026