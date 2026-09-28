Dengan seri NFL London 2026 dimulai Oktober ini, mendapatkan kursi bukan hal yang mustahil meski Anda melewatkan penjualan umum perdana pada musim panas.
NFL telah mengonfirmasi Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders sebagai tim tuan rumah. Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan memainkan dua laga kandang di luar negeri dalam dua pekan beruntun sementara EverBank Stadium menjalani renovasi senilai $1,4 miliar.
Apa jadwal & pertandingan NFL London 2026?
|Tanggal & Waktu (BST)
|Tim
|Lokasi
|Tiket
|Minggu, 4 Oktober (14:30)
|Indianapolis Colts vs Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium
|Pesan Tiket
|Minggu, 11 Oktober (14:30)
|Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium
|Pesan Tiket
|Minggu, 18 Oktober (14:30)
|Houston Texans vs Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium
|Pesan Tiket
Di mana membeli tiket NFL London 2026?
Penjualan tiket masuk umum telah lewat, tetapi Anda masih bisa mendapatkan kursi terverifikasi melalui kanal resmi berikut:
- Portal Resmi NFL UK: Sumber utama untuk tiket masuk umum. Daftar untuk mendapatkan notifikasi sekarang.
- Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jags kerap mengelola alokasi tiket mereka sendiri dan keanggotaan Union Jax.
- Ticketmaster UK: Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series.
- On Location/VIP Hospitality: Penyedia hospitality resmi NFL ini sudah meluncurkan program deposit Priority Access bagi mereka yang ingin menjamin kursi lebih awal.
Berapa harga tiket NFL London?
Harga tiket untuk London Series 2026 bergantung pada kategori tempat duduk, venue, dan permintaan untuk pertandingan tersebut.
Semua harga yang tercantum di platform penjualan tiket resmi UK mencerminkan harga final wajib, jadi biaya yang Anda lihat di bawah ini adalah total akhir yang akan Anda bayar saat checkout:
- Upper Tier / Restricted View: £60 - £105
- Mid-Tier / End Zones: £115 - £190
- Lower Tier / Sideline: £195 - £360
- Hospitality & VIP: £450 - £2.000+
Kapan pertandingan NFL International akan dimainkan?
2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional yang dijadwalkan di tujuh negara.
Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama sepanjang sejarah di Australia dan Prancis.
Daftar Tuan Rumah Lengkap NFL International 2026
|Tanggal & Waktu Kickoff
|Pertandingan (Tandang vs. Kandang)
|Stadion & Lokasi
|Status Tiket
|Kam, 10 Sep (10:35 AEST)
|San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams
|Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia
|Pesan Tiket
|Min, 27 Sep (17:25 BRT)
|Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys
|Maracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasil
|Pesan Tiket
|Min, 4 Okt (14:30 BST)
|Indianapolis Colts vs. Washington Commanders
|Tottenham Hotspur Stadium London, Britania Raya
|Pesan Tiket
|Min, 11 Okt (14:30 BST)
|Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars
|Tottenham Hotspur Stadium London, Britania Raya
|Pesan Tiket
|Min, 18 Okt (14:30 BST)
|Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars
|Wembley Stadium London, Britania Raya
|Pesan Tiket
|Min, 25 Okt (14:30 CEST)
|Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints
|Stade de France Paris, Prancis
|Pesan Tiket
|Min, 8 Nov (15:30 CET)
|Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons
|Santiago Bernabéu Stadium Madrid, Spanyol
|Pesan Tiket
|Min, 15 Nov (15:30 CET)
|New England Patriots vs. Detroit Lions
|Allianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) Munich, Jerman
|Pesan Tiket
|Min, 22 Nov (19:20 CST)
|Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
|Estadio Banorte Mexico City, Meksiko
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