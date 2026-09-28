Dengan seri NFL London 2026 dimulai Oktober ini, mendapatkan kursi bukan hal yang mustahil meski Anda melewatkan penjualan umum perdana pada musim panas.

NFL telah mengonfirmasi Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders sebagai tim tuan rumah. Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan memainkan dua laga kandang di luar negeri dalam dua pekan beruntun sementara EverBank Stadium menjalani renovasi senilai $1,4 miliar.

Pesan Tiket NFL LondonPesan Tiket

Apa jadwal & pertandingan NFL London 2026?

Tanggal & Waktu (BST) Tim Lokasi Tiket Minggu, 4 Oktober (14:30) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Pesan Tiket Minggu, 11 Oktober (14:30) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Pesan Tiket Minggu, 18 Oktober (14:30) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Pesan Tiket

Di mana membeli tiket NFL London 2026?

Penjualan tiket masuk umum telah lewat, tetapi Anda masih bisa mendapatkan kursi terverifikasi melalui kanal resmi berikut:

Portal Resmi NFL UK: Sumber utama untuk tiket masuk umum. Daftar untuk mendapatkan notifikasi sekarang.

Sumber utama untuk tiket masuk umum. Daftar untuk mendapatkan notifikasi sekarang. Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jags kerap mengelola alokasi tiket mereka sendiri dan keanggotaan Union Jax.

Untuk pertandingan di Wembley, Jags kerap mengelola alokasi tiket mereka sendiri dan keanggotaan Union Jax. Ticketmaster UK: Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series.

Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series. On Location/VIP Hospitality: Penyedia hospitality resmi NFL ini sudah meluncurkan program deposit Priority Access bagi mereka yang ingin menjamin kursi lebih awal.

Pesan Tiket NFL LondonPesan Tiket

Berapa harga tiket NFL London?

Harga tiket untuk London Series 2026 bergantung pada kategori tempat duduk, venue, dan permintaan untuk pertandingan tersebut.

Semua harga yang tercantum di platform penjualan tiket resmi UK mencerminkan harga final wajib, jadi biaya yang Anda lihat di bawah ini adalah total akhir yang akan Anda bayar saat checkout:

Upper Tier / Restricted View: £60 - £105

£60 - £105 Mid-Tier / End Zones: £115 - £190

£115 - £190 Lower Tier / Sideline: £195 - £360

£195 - £360 Hospitality & VIP: £450 - £2.000+

Kapan pertandingan NFL International akan dimainkan?

2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional yang dijadwalkan di tujuh negara.

Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama sepanjang sejarah di Australia dan Prancis.

Daftar Tuan Rumah Lengkap NFL International 2026