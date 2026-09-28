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NFL London games 2024Getty Images
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Cara membeli tiket last-minute NFL London 2026: Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts vs Washington Commanders, jadwal pertandingan selengkapnya

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Bingung bagaimana cara mendapatkan tiket NFL London 2026? Kami tahu persis di mana Anda bisa mendapatkannya menjelang pertandingan pada Oktober nanti

Dengan seri NFL London 2026 dimulai Oktober ini, mendapatkan kursi bukan hal yang mustahil meski Anda melewatkan penjualan umum perdana pada musim panas.

NFL telah mengonfirmasi Jacksonville Jaguars dan Washington Commanders sebagai tim tuan rumah. Dalam langkah bersejarah, Jaguars akan memainkan dua laga kandang di luar negeri dalam dua pekan beruntun sementara EverBank Stadium menjalani renovasi senilai $1,4 miliar.

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Apa jadwal & pertandingan NFL London 2026?

Tanggal & Waktu (BST)TimLokasiTiket
Minggu, 4 Oktober (14:30)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumPesan Tiket
Minggu, 11 Oktober (14:30)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumPesan Tiket
Minggu, 18 Oktober (14:30)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley StadiumPesan Tiket

Di mana membeli tiket NFL London 2026?

Penjualan tiket masuk umum telah lewat, tetapi Anda masih bisa mendapatkan kursi terverifikasi melalui kanal resmi berikut:

  • Portal Resmi NFL UK: Sumber utama untuk tiket masuk umum. Daftar untuk mendapatkan notifikasi sekarang.
  • Situs Resmi Jacksonville Jaguars: Untuk pertandingan di Wembley, Jags kerap mengelola alokasi tiket mereka sendiri dan keanggotaan Union Jax.
  • Ticketmaster UK: Mitra penjualan tiket resmi untuk International Series.
  • On Location/VIP Hospitality: Penyedia hospitality resmi NFL ini sudah meluncurkan program deposit Priority Access bagi mereka yang ingin menjamin kursi lebih awal.

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Berapa harga tiket NFL London?

Harga tiket untuk London Series 2026 bergantung pada kategori tempat duduk, venue, dan permintaan untuk pertandingan tersebut.

Semua harga yang tercantum di platform penjualan tiket resmi UK mencerminkan harga final wajib, jadi biaya yang Anda lihat di bawah ini adalah total akhir yang akan Anda bayar saat checkout:

  • Upper Tier / Restricted View: £60 - £105
  • Mid-Tier / End Zones: £115 - £190
  • Lower Tier / Sideline: £195 - £360
  • Hospitality & VIP: £450 - £2.000+

Kapan pertandingan NFL International akan dimainkan?

2026 menjadi tahun penting bagi jangkauan global NFL, dengan rekor sembilan pertandingan internasional yang dijadwalkan di tujuh negara.

Ini termasuk pertandingan musim reguler pertama sepanjang sejarah di Australia dan Prancis.

Daftar Tuan Rumah Lengkap NFL International 2026

Tanggal & Waktu KickoffPertandingan (Tandang vs. Kandang)Stadion & LokasiStatus Tiket
Kam, 10 Sep (10:35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia Pesan Tiket
Min, 27 Sep (17:25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brasil Pesan Tiket
Min, 4 Okt (14:30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium London, Britania Raya Pesan Tiket
Min, 11 Okt (14:30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium London, Britania Raya Pesan Tiket
Min, 18 Okt (14:30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium London, Britania Raya Pesan Tiket
Min, 25 Okt (14:30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France Paris, Prancis Pesan Tiket
Min, 8 Nov (15:30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, Spanyol Pesan Tiket
Min, 15 Nov (15:30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) Munich, Jerman Pesan Tiket
Min, 22 Nov (19:20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Mexico City, Meksiko Pesan Tiket

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