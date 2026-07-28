Cara membeli tiket La Perle by Dragone: tanggal di Al Habtoor City, harga tiket, dan lainnya

Dubai adalah kota yang dikenal karena terus mendorong batas dari apa yang mungkin, dan hal itu paling terlihat di La Perle by Dragone.

Berlokasi di jantung Al Habtoor City, ini adalah mahakarya penuh air yang menentang gravitasi dan telah mendefinisikan ulang hiburan di Timur Tengah.

Diciptakan oleh direktur artistik legendaris Franco Dragone, yang terkenal lewat karyanya bersama Cirque du Soleil, La Perle Dubai memadukan akrobat yang memukau dengan teknologi mutakhir, semuanya berpusat pada panggung air 270 derajat yang berubah dari kering menjadi basah dalam hitungan detik.

GOAL memiliki semua tanggal pertunjukan terbaru, harga tiket paling kompetitif, dan tempat paling tepercaya untuk membeli secara online saat ini agar Anda tidak melewatkan perjalanan akuatik spektakuler ini.

Kapan La Perle Dubai by Dragone digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Rab - Min: 18.30 & 21.00 Pertunjukan Langsung La Perle by Dragone Al Habtoor City, Dubai Tiket

Di mana membeli tiket La Perle Dubai?

Cara paling aman dan efisien untuk membeli tiket La Perle adalah melalui mitra penjualan tiket resmi, Platinumlist.

Platform ini menyediakan ketersediaan secara real-time dan memungkinkan Anda memilih kursi tertentu dari peta digital teater. Membeli melalui tautan resmi memastikan Anda membayar harga yang benar tanpa kenaikan harga tersembunyi yang sering ditemukan di situs pihak ketiga yang tidak terverifikasi.

Meski secara teknis Anda bisa membeli tiket di loket yang berada di dalam Al Habtoor City, kami sangat tidak menyarankan menunggu hingga hari pertunjukan. La Perle sering kali terjual habis, terutama untuk kategori kursi yang lebih terjangkau.

Dengan memesan online lebih awal, Anda tidak hanya mengamankan tempat, tetapi juga sering mendapatkan akses ke diskon eksklusif khusus online dan penawaran early-bird yang tidak tersedia di lokasi. Selain itu, memiliki e-ticket di ponsel Anda membuat proses masuk pada malam pertunjukan menjadi jauh lebih lancar.

Berapa harga tiket La Perle Dubai?

La Perle menawarkan sistem tempat duduk bertingkat yang dirancang untuk memenuhi setiap anggaran. Teater ini dirancang hanya dengan 14 baris, yang berarti bahkan kursi paling terjangkau pun memberikan pemandangan fantastis ke panggung 270 derajat. Kami ingin menyoroti kategori Bronze dan Silver sebagai opsi dengan value-for-money terbaik bagi penggemar yang ingin merasakan keajaibannya tanpa harus membayar sangat mahal.

Bronze (Opsi Termurah): Mulai dari 220 AED . Ini adalah tiket yang paling ramah anggaran, biasanya terletak di sisi paling kanan dan kiri panggung. Kursi ini menawarkan sudut pandang luar biasa untuk aksi udara dan terjunan akuatik dengan biaya yang jauh lebih murah.

Mulai dari . Ini adalah tiket yang paling ramah anggaran, biasanya terletak di sisi paling kanan dan kiri panggung. Kursi ini menawarkan sudut pandang luar biasa untuk aksi udara dan terjunan akuatik dengan biaya yang jauh lebih murah. Silver: Mulai dari 270 AED . Kursi ini berada di tengah dan memberikan pandangan menyeluruh yang sangat baik ke seluruh panggung air dan globe motor.

Mulai dari . Kursi ini berada di tengah dan memberikan pandangan menyeluruh yang sangat baik ke seluruh panggung air dan globe motor. Gold: Mulai dari 380 AED . Kursi prioritas ini terletak lebih dekat ke panggung, menempatkan Anda tepat di area percikan untuk beberapa momen terbesar dalam pertunjukan.

Mulai dari . Kursi prioritas ini terletak lebih dekat ke panggung, menempatkan Anda tepat di area percikan untuk beberapa momen terbesar dalam pertunjukan. Platinum: Mulai dari 570 AED . Kategori ini mencakup valet parking dan akses ke lounge VIP dengan makanan ringan serta minuman gratis sebelum pertunjukan.

Mulai dari . Kategori ini mencakup valet parking dan akses ke lounge VIP dengan makanan ringan serta minuman gratis sebelum pertunjukan. VIP: Mulai dari 810 AED. Pengalaman mewah terbaik. Termasuk kursi premium, voucher merchandise senilai 50 AED, dan akses penuh ke lounge VIP dengan sajian gourmet.

Bagi yang mencari pengalaman malam yang lengkap, paket Dinner & Show adalah penawaran yang menonjol. Mulai dari sekitar 414 AED, Anda bisa menggabungkan tiket Silver dengan menu tiga hidangan di salah satu restoran andalan Al Habtoor City, seperti BQ French Kitchen atau World Cut Steakhouse. Ini sering kali menjadi cara paling cerdas untuk meningkatkan pengalaman Anda sambil tetap menjaga biaya tetap terkendali.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Habtoor City

Al Habtoor City adalah landmark mewah berskala besar yang terletak di tepi Dubai Water Canal. Teater La Perle yang dibangun khusus berada di antara tiga hotel kelas dunia: Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai, dan Habtoor Palace Dubai. Ini membuat venue tersebut sangat mudah ditemukan dan menyediakan banyak pilihan tempat makan sebelum maupun sesudah pertunjukan.

Jika Anda berkendara, venue ini terletak tak jauh dari Sheikh Zayed Road (E11). Ikuti petunjuk menuju Al Habtoor City; valet parking tersedia di pintu masuk teater dan gratis untuk pemegang tiket VIP dan Platinum, serta terdapat banyak area parkir RTA berbayar di sekitarnya. Bagi yang menggunakan Dubai Metro, stasiun terdekat adalah Business Bay di Red Line. Dari sana, hanya perlu sekitar 5 menit naik taksi atau 15 menit berjalan kaki menyusuri kanal untuk mencapai teater.

Kode berpakaian untuk La Perle adalah smart-casual. Meski Anda tidak perlu mengenakan tuksedo, hindari pakaian pantai atau sandal jepit agar proses masuk berjalan lancar. Kami merekomendasikan Anda tiba setidaknya 45 hingga 60 menit sebelum pertunjukan dimulai. Ini memberi Anda banyak waktu untuk mengambil suvenir fisik, menikmati minuman di bar teater, dan duduk dengan nyaman sebelum 2,7 juta liter air mulai membanjiri panggung. Ingat, setelah pertunjukan dimulai, penonton yang datang terlambat hanya akan diizinkan masuk saat jeda yang sesuai agar tidak mengganggu para artis dan tamu lainnya.