Dubai adalah kota yang terkenal karena selalu mendobrak batasan-batasan yang ada, dan hal itu sangat terlihat jelas di La Perle by Dragone.

Terletak di jantung Al Habtoor City, sebuah mahakarya yang menentang gravitasi dan didukung oleh pertunjukan air yang telah mendefinisikan ulang hiburan di Timur Tengah.

Diciptakan oleh direktur artistik legendaris Franco Dragone, yang terkenal karena karyanya bersama Cirque du Soleil, La Perle Dubai memadukan akrobatik yang menakjubkan dengan teknologi mutakhir, semuanya berpusat di sekitar panggung air 270 derajat yang berubah dari kering menjadi basah dalam hitungan detik.

Kapan pertunjukan La Perle Dubai karya Dragone?

Tanggal & Waktu Jadwal Lokasi Tiket Rabu - Minggu: 18:30 & 21:00 Pertunjukan Langsung La Perle by Dragone Al Habtoor City, Dubai Tiket

Di mana bisa membeli tiket La Perle Dubai?

Cara paling aman dan efisien untuk membeli tiket pertunjukan La Perle adalah melalui mitra penjualan tiket resmi, Platinumlist.

Platform ini menyediakan informasi ketersediaan secara real-time dan memungkinkan Anda memilih kursi spesifik dari peta digital teater. Membeli melalui tautan resmi memastikan Anda membayar harga yang tepat tanpa markup tersembunyi yang sering ditemukan di situs pihak ketiga yang tidak terverifikasi.

Meskipun secara teknis Anda dapat membeli tiket di loket yang terletak di dalam Al Habtoor City, kami sangat tidak menyarankan untuk menunggu hingga hari pertunjukan. La Perle sering kali terjual habis, terutama untuk kategori tempat duduk yang lebih terjangkau.

Dengan memesan secara online terlebih dahulu, Anda tidak hanya memastikan tempat Anda, tetapi juga sering kali mendapatkan akses ke diskon eksklusif khusus online dan penawaran pemesanan awal yang tidak tersedia di loket. Selain itu, memiliki e-tiket di ponsel Anda akan membuat pengalaman masuk pada malam pertunjukan menjadi jauh lebih lancar.

Berapa harga tiket La Perle Dubai?

La Perle menawarkan sistem tempat duduk berjenjang yang dirancang untuk memenuhi berbagai anggaran. Teater ini dirancang dengan hanya 14 baris, yang berarti bahkan kursi dengan harga paling terjangkau pun memberikan pemandangan panggung 270 derajat yang fantastis. Kami ingin menyoroti kategori Bronze dan Silver sebagai pilihan dengan nilai terbaik bagi para penggemar yang ingin merasakan keajaiban pertunjukan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Bronze (Opsi Termurah): Mulai dari 220 AED . Ini adalah tiket yang paling ramah anggaran, biasanya terletak di ujung kanan dan kiri panggung. Tiket ini menawarkan perspektif luar biasa untuk aksi akrobatik udara dan lompatan air dengan harga yang sangat terjangkau.

Perak: Mulai dari 270 AED . Kursi-kursi ini terletak di tengah dan memberikan pemandangan dari atas yang luar biasa ke seluruh panggung air dan bola motor.

Emas: Mulai dari 380 AED . Kursi-kursi istimewa ini terletak lebih dekat ke panggung, menempatkan Anda tepat di zona percikan air untuk momen-momen paling seru dalam pertunjukan.

Platinum: Mulai dari 570 AED . Tingkat ini mencakup layanan parkir valet dan akses ke lounge VIP dengan makanan ringan dan minuman gratis sebelum pertunjukan.

VIP: Mulai dari 810 AED. Pengalaman mewah terbaik. Termasuk tempat duduk yang nyaman, voucher merchandise senilai 50 AED, dan akses penuh ke lounge VIP dengan hidangan lezat.

Bagi yang ingin menikmati malam yang lengkap, PaketMakan Malam & Pertunjukan adalah penawaran yang menonjol. Mulai dari sekitar 414 AED, Anda dapat menggabungkan tiket Silver dengan hidangan tiga macam di salah satu restoran andalan Al Habtoor City, seperti BQ French Kitchen atau World Cut Steakhouse. Ini sering kali merupakan cara paling cerdas untuk meningkatkan pengalaman Anda sambil menjaga biaya tetap terjangkau.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Habtoor City

Al Habtoor City adalah landmark mewah berskala besar yang terletak di tepi Dubai Water Canal. Teater La Perle yang dibangun khusus ini terletak di antara tiga hotel kelas dunia: Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai, dan Habtoor Palace Dubai. Hal ini membuat tempat ini sangat mudah ditemukan dan menawarkan banyak pilihan tempat makan sebelum dan sesudah pertunjukan.

Jika Anda berkendara, lokasi ini terletak tepat di dekat Sheikh Zayed Road (E11). Ikuti petunjuk arah ke Al Habtoor City; layanan parkir valet tersedia di pintu masuk teater (gratis untuk pemegang tiket VIP dan Platinum), dan terdapat banyak area parkir berbayar RTA di sekitarnya. Bagi yang menggunakan Dubai Metro, stasiun terdekat adalah Business Bay di Jalur Merah. Dari sana, Anda dapat menempuh perjalanan singkat 5 menit dengan taksi atau berjalan kaki 15 menit di sepanjang kanal untuk mencapai teater.

Kode berpakaian untuk La Perle adalah smart-casual. Meskipun Anda tidak perlu mengenakan tuxedo, hindari pakaian pantai atau sandal jepit untuk memastikan masuk yang lancar. Kami merekomendasikan untuk tiba setidaknya 45 hingga 60 menit sebelum pertunjukan dimulai. Ini memberi Anda waktu yang cukup untuk mengambil suvenir fisik, menikmati minuman di bar teater, dan duduk nyaman di kursi Anda sebelum 2,7 juta liter air mulai membanjiri panggung. Ingat, begitu pertunjukan dimulai, penonton yang terlambat hanya diperbolehkan masuk saat jeda yang tepat dalam pertunjukan untuk menghindari gangguan terhadap para seniman dan tamu lainnya.